Ce spun astrele azi, 21 ianuarie

Berbec

Cu siguranta, norocul va fi de partea voastra astazi, insa important va fi cum veti sti sa-l folositi. Luati deciziile care se impun doar in cunostinta de cauza. Consultati-va cu persoane apropiate, care pot sa va dea un sfat avizat. In plan profesional, trebuie sa fiti constienti ca cei alaturi de care va desfasurati activitatea au propriile lor idei si criterii de actiune. Este recomandabil sa faceti schimb de pareri, pentru ca din acesta vor deriva solutiile potrivite pentru chestiunile pe care le aveti de solutionat. Luati vitamine daca va simtiti slabiti si odihniti-va suficient. Daca problemele sunt mai acute, consultati un medic!



Taur

Si-asa nu sunteti foarte sociabili, insa, dupa o noapte cu mai putin odihna, s-ar putea sa va treziti de-a dreptul moroconosi si sa faceti o impresie total negativa asupra celor din jur. Oricat de mult ar tine la voi, pana si apropiatilor s-ar putea sa le fie greu sa va suporte. La locul de munca, este imperativ necesar sa pastrati o atitudine cat mai sociala. Va fi o zi de evaluare pentru voi, din punct de vedere profesional, iar acest lucru presupune ca inclusiv actiunile voastre de astazi trebuie sa fie conforme, in tiparele locului. Puterea de concentrare s-ar putea sa nu fie la fel ca de obicei, insa daca veti reusi sa va izolati cat de cat de stresul din jurul vostru, veti realiza mare parte din ceea ce v-ati propus pentru ziua de astazi.



Gemeni

Altruismul si disponibilitatea de a-i asculta pe ceilalti va vor fi de mare ajutor in contextul zilei de astazi. O persoana apropiata voua s-ar putea sa aiba nevoie de sprijin, mai mult ca de obicei. Este foarte posibil sa trebuiesca sa interveniti voi, pentru ca subiectul in chestiune prezinta retineri pentru persoana respectiva si s-ar putea sa fie mai dificil pentru aceasta sa vorbeasca fara stimulentii corecti. In plan profesional, va fi nevoie sa va aplecati cu mai multa atentie asupra unui proiect la care munciti de mai multa vreme si pentru care, inca, nu ati gasit o solutie potrivita. Mancati mai putine dulciuri si fast-food-uri, daca vreti sa va simtiti bine, in continuare.



Rac

Nu va veti simti foarte sociabili astazi, iar acest lucru isi va pune amprenta asupra activitatii voastre curente. Ba chiar, unii dintre voi, veti considera ca este mai bine sa va ocupati singuri de ceea ce este de facut, din motive care tin de disponibilitatea de a conversa cu altii, de a va consulta, etc. Pe de o parte, acest lucru s-ar putea sa fie benefic pentru voi, mai ales daca sunteti in situatia in care trebuie sa va concentrati temeinic si nu aveti nevoie de intreruperi neprevazute. Ati putea fi foarte productivi, in aceasta maniera. Mai mult ca sigur, insa, la un anumit punct din zi, veti ajunge sa nu mai suportati atata singuratate. Chiar daca acest sentiment, azi, a fost mai puternic ca in mod obisnuit, tot veti simti nevoia de a va manifesta apartenenta la grup, la familie, etc.



Leu

Astazi va veti confrunta cu o serie de schimbari radicale, pe care va trebui sa le primiti pe masura ce se vor intampla si sa va pregatiti sufleteste pentru a le face fata. Aceste clipe de rascruce par sa va sugereze ca acum este un moment potrivit de a va gandi la modul in care actiunile pe care le desfasurati afecteaza viata persoanelor iubite, a grupurilor din care faceti parte, a comunitatii, etc. Este o zi in care sa va ganditi nu doar la binele vostru personal, ci si al celor alaturi de care traiti si munciti. Tinand cont si de aceste lucruri, veti putea modela viitorul, macar in parte, in forma pe care ati dori sa o ia.



Fecioara

Exista in aer o anumita energie, care ar trebui sa va dea multa putere si incredere in propriile forte. Veti fi eficienti astazi, asa incat veti fi capabili sa indepliniti chiar mai mult decat v-ati propus. Cu rezultate peste asteptari, starea voastra de spirit va fi dintre cele mai bune, insa nu uitati de cei mai putin norocosi decat voi. Daca cineva va solicita ajutorul, mai ales daca se afla intr-o situatie disperata, ar trebui sa vedeti daca nu exista ceva ce puteti face pentru el. A va iubi pe voi insiva si a avea incredere in lucrurile pe care le faceti sau le spuneti, nu inseamna ca trebuie sa fiti prea mandri sau prea egoisti. Dragostea vine din suflet, inclusiv dragostea fata de aproape.

Balanta

S-ar putea ca astazi sa fiti solicitati sa va intalniti cu o persoana din trecutul vostru, intalnire ce ar putea avea ca efect rascolirea unor aminitiri dragi. Din punct de vedere psihologic, nu este o intalnire de dorit. Nostalgiile ar putea sa va copleseasca si chiar sa fie un impediment in calea activitatii voastre, daca veti lasa ca acest lucru sa se intample. Intalnirile de afaceri au sanse sa fie profitabile, in masura in care si voi va veti concentra suficient de mult incat sa scoateti maximum de profit din aceste oportunitati. Timpii de ragaz folositi-i pentru a va reface fortele, daca simtiti nevoia; necesitatea de a petrece timp singuri va fi puternica, asa ca explicati-va corect sentimentele celor care va sunt alaturi, de obicei.



Scorpion

Unele persoane va vor insela asteptarile, astazi, si vor transforma radical parearea voastra despre ei si modul lor de actiune. Anumite perspective, pe care le aveati deja stabilite, s-ar putea sa se clatine serios. Este o zi a schimbarilor, care trebuie acceptate ca parte din viata, parte din evolutia voastra. Climatul astral va va stimula increderea in sine si veti avea tendinta, in contextul mentionat, de a actiona de unii singuri. Nu trebuie sa fiti atat de radicali! Exista imprejurari in care nu este bine sa renuntati la sprijinul celor mai avizati. Depinde de voi sa discerneti si sa alegeti ceea ce vi se potriveste mai bine.



Sagetator

Va asteapta o zi plina de activitati, asa ca trebuie, inca de dimineata, sa va pregatiti fizic si psihic in acest sens. Veti fi solicitati sa rezolvati un numar mult mai mare de probleme, fata de alte zile, sa va implicati in mai multe chestiuni. Climatul astral insa va sustine in gasirea usoara a solutiilor, iar cei pe care ii veti ajuta vor sti sa fie recunoascatori, atunci cand veti avea si voi nevoie de sprijin. Faptul ca reusiti sa empatizati va va aduce muta apreciere astazi. Totusi, o activitate atat de intensa, va va secatui de energie, deci este imperativ necesar sa va acordati si voua timp pentru a va reface atat fizic, cat si mental.



Capricorn

Anumite subiecte pot deveni extrem de importante in contextul zilei de astazi. Nu trebuie sa le tratati deloc cu usurinta, daca observati acest lucru. Este neaparat nevoie sa va concentrati si sa gasiti solutiile cele mai potrivite, pentru ca evolutiile sa fie pozitive. Pot sa apara o serie de oportunitati noi, care sa va forteze sa luati o serie de decizii contrare celor ce ati stabilit anterior. Daca doriti sa faceti schimbari in situatia voastra domestica - sa va mutati, sa renovati, etc - este un moment potrivit pentru a planifica acest tip de operatiune. Faceti mai multa miscare; sunteti predispusi la dureri articulare.



Varsator

Aceasta zi va fi plina de neliniste, de agitatie, aproape ca nu va veti gasi locul. Veti avea tendinta de a trece de la una la alta, va veti plictisi rapid de ceea ce faceti si va veti uita mereu catre ceea ce ati putea face. Acest trend este destul de nociv, pentru ca riscati sa ramaneti cu multe chestiuni nerezolvate. Obiectivele zilei de astazi sunt in pericol de a fi abandonate, iar acest lucru va poate aduce critici si probleme majore. Nu este o zi deloc potrivita pentru a lua decizii semnficative. Pastrati-va ceva mai rezervati, mai degraba, si cautati sa va cheltuiti surplusul de energie pe activitati neutre, care sa nu va afecteze evolutiile viitoare.



Pesti

Este o zi a retrospectivelor pentru voi, astazi, o zi in care sa studiati cu atentie ce nu v-a iesti in trecut, pentru a nu mai repeta greselile in viitor. Va trebui sa reganditi modalitati de actiune, sa refaceti planuri, sa reevaluati proiecte mai vechi. Acest lucru va va crea o anumita stare de nervozitate, deoarece veti fi fortati sa reveniti asupra unor chestiuni pe care le credeati deja bine stabilite. Evitati criticile prea acide in familie, pentru ca veti starni, in mod clar, resentimente care nu va vor ajuta deloc in evolutiile viitoare. Incercati sa stimulati o atmosfera serena in familie, implicandu-va, alaturi de cei dragi, in activitati distractive si petrecerea unui timp de calitate impreuna.