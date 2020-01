Ucraina: Premierul Oleksi Honcearuk şi-a prezentat demisia

Premierul ucrainean, Oleksi Honcearuk, a anunţat vineri că şi-a prezentat demisia după ce în spaţiul public au apărut declaraţii ce i-au fost atribuite şi în care acesta aducea critici la adresa preşedintelui Volodimir Zelenski, informează AFP, Reuters şi Ukrinform.



'Am venit în funcţie pentru a transpune în practică programul preşedintelui. El este pentru mine un model de transparenţă şi decenţă', scrie Honcearuk pe pagina sa de Facebook. Cu toate acestea, 'pentru a risipi orice îndoială privind respectul nostru şi încrederea faţă de preşedinte, am scris o cerere de demisie şi i-am trimis-o' lui Volodimir Zelenski, 'cu dreptul de a o depune în parlament', a anunţat prim-ministrul ucrainean.



Preşedinţia de la Kiev a confirmat vineri informaţia, indicând că preşedintele Volodimir Zelenski urmează să examineze cererea de demisie prezentată de premier.



Potrivit media ucrainene, la 15 ianuarie, pe YouTube a fost postată o înregistrare audio a unor presupuse conversaţii care ar fi avut loc între prim-ministrul Ucrainei, Oleksi Honcearuk, ministrul de finanţe Oksana Markarova, şeful Băncii Naţionale a Ucrainei, Iakov Smoli, şi adjuncta acestuia, Iekaterina Rojkova.



Evocând aceste declaraţii a căror difuzare a provocat o criză politică în Ucraina, Oleksi Honcearuk scrie că înregistrarea audio compromiţătoare reprezintă o 'manipulare' - un montaj din fragmente ale unor înregistrări făcute în cursul unor şedinţe de guvern -, iar 'conţinutul său creează artificial ideea că eu şi echipa mea nu-l respectăm pe preşedinte', pe care l-a descris ca fiind 'un om în care ucrainenii au o încredere fără precedent'.



'Acest lucru nu este adevărat', a adăugat el, 'am venit în acest post pentru a aplica programul preşedintelui', insistă premierul demisionar.



Honcearuk a spus că Zelenski 'are tot dreptul de a evalua eficienţa fiecărui membru al echipei sale, responsabilă pentru promovarea schimbărilor de care are nevoie ţara'.



Unele media de la Kiev au acreditat ipoteza că ar fi vorba de interceptări făcute ilegal în timpul unei întâlniri de lucru cu miniştri şi responsabili ai Băncii Centrale. În înregistrările făcute publice, o voce asemănătoare cu cea a premierului spune că el este 'profan' în probleme economice şi totodată îl acuză pe preşedintele Zelenski de incompetenţă.



Potrivit media ucrainene, participanţii discută despre cum să-i explice deciziile lor economice preşedintelui Zelenski, fost actor de comedie, un novice în politică, care a câştigat alegerile prezidenţiale în aprilie.



Conform înregistrării, Oleksi Honcearuk spune că aceste explicaţii trebuie să fie simple, întrucât 'Zelenski are o înţelegere cu adevărat primitivă a economiei'.



După apariţia acestor înregistrări în spaţiul public, mai mulţi deputaţi au cerut demisia lui Honcearuk, care s-a disociat de acestea, afirmând că îşi va continua activitatea.



Jurnalistul ucrainean Iuri Butusov minimalizează actualul scandal declanşat la Kiev, apreciind că este vorba de manevre politice pentru a băga zâzanie între preşedinte şi premier.



'În înregistrări nu există nimic imoral sau ilegal. Doar stupiditate, un lucru pe care autorităţile noastre nu îl condamnă', a reacţionat el pe pagina sa de Facebook.



Nu este clar dacă Honcearuk (35 de ani, avocat de profesie) - şef al guvernului din luna august - chiar va părăsi funcţia, întrucât demisia sa ar trebui aprobată de Rada Supremă (parlamentul unicameral ucrainean).