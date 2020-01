Gust unic si savoare: cea mai scumpă ciocolată din lume

Ciocolata este desertul favorit la nivel mondial și puține persoane o pot ocoli, chiar și în cadrul dietelor. Nu numai că există de mii de ani, dar este și cel mai versatil deliciu cu gust dulce și cremos. Răsfață-te descoperind cea mai scumpă ciocolată din lume și poate îți vei stabili noi destinații pentru a o testa.



Ciocolata are foarte multe arome diferite plus efecte pozitive asupra organismului pentru că te ajută să te relaxezi și să te simți mulțumit și optimist. În funcție de tipul ciocolatei, a mărcii sau a ingredientelor suplimentare prețul poate fi foarte redus sau poți fi uimit de cât de mult costă acest deliciu tentant. Cea mai scumpă ciocolată din lume te va cuceri cu aromele armonizate și savoarea specială. Fanii ciocolatei au comandat aceste variante în ciuda prețurilor extravagante și merită să le cunoști. Poate pe viitor vei fi tentat să guști și tu!



Iată care este cea mai scumpă ciocolată din lume:



1. Vosges Haut Chocolat

Compania Vosges Haut Chocolat are sediul în Chicago și a creat arome unice prin asocierea unor ingrediente neobișnuite cu savoarea ciocolatei. De exemplu, poți cumpăra ciocolată cu ardei iute sau cu bacon. Alte ingrediente pe care le vei regăsi în selecția de la rafturile firmei sunt wasabi, scorțișoară, semințe de susan negru și ghimbir.

Cele mai apreciate variante de ciocolată sunt cea picantă (Red Fire Chocolat), cea cu pere și susan (Black Pear Chocolat) și ciocolata cu lapte și bacon (Mo’s Milk Chocolate Bacon Bar). Fiecare baton de ciocolată este realizat într-un stil personalizat, iar ingredientele sunt selectate cu atenție. Prețurile pornesc de la 90 de dolari pe bucată.



2. Amedei Porcelana by Amedei

Numele de „porcelana” provine din observarea boabelor de cacao folosite pentru crearea batoanelor de ciocolată. Când se utilizează numai varianta pură criollo boabele sunt translucide. Acest tip de boabe de cacao se regăsește numai în Venezuela. Ciocolata Amedei Porcelana a primit numeroase premii care atestă calitatea ciocolatei amărui și puritatea ingredientelor. Poți cumpăra un baton cu 90 de dolari, iar variantele cu ingrediente rare pot fi mult mai scumpe.

Vei avea parte de o experiență unică a gustului dacă optezi pentru o cutie de bomboane Amedei, astfel încât vei avea senzația că ai parcurs tot globul prin testarea aromelor variate.



3. Grand Cru by Pierre Marcolini

Pierre Marcolini este un maestru în arta ciocolatei din Belgia, care nu folosește decât cele mai bune boabe de cacao din Venezuela, Mexic, Madagascar și Ecuador pentru a obține batoanele cu un gust irezisibil. Creațiile maestrului sunt aromate cu vanilie și sunt preparate cu multă grijă pentru a intensifica savoarea. Ciocolata Grand Cru este considerată inovatoare în ciuda simplității aparente și a primit numeroase premii. Prețul pornește de la 103 dolari.



4. Colecția de ciocolată Aficionado, Grauer House

Compania aflată Elveția oferă un tip unic de ciocolată, care promite să cucerească papilele gustative ale fumătorilor. Maeștrii ciocolatieri reușesc de fiecare dată să lase o impresie autentică prin gustul aparte al deliciilor create.

Compania utilizează numai ingrediente de calitate și oferă 14 arome diferite de ciocolată, cele mai apreciate fiind cele cu polen organic franțuzesc, cu anason stelat din Turcia și ceai Matcha din Japonia. Prețul pornește de la 210 dolari.



5. Ciocolată DeLafee cu aur comestibil

Ți-ai închipuit vreodată că vei ajunge să mănânci ciocolată cu aur? Compania DeLafee din Elveția folosește boabe de cacao pure din Ecuador pe care le combină cu fulgi de aur comestibil pentru a obține savoarea ciocolatei de lux al cărei preț de pornire este 510 dolari.



6. Le Grand Louis XVI, Debauve & Gallais

Compania își are originile în anul 1800, când a fost înființată de Sulpice Debauve. După 23 de ani Antoine Gallais s-a alăturat afacerii de ciocolată, contribuind la crearea sortimentelor care s-au aflat pe masa lui Napoleon și a altor regi ai Franței.

Ciocolata produsă are 99% cacao și fiecare bucățică îți oferă un gust intens. Prețurile pornesc de la 900 de dolari.



7. Trufe de ciocolată Chocopologie create de Fritz Knipschildt

Faimosul bucătar din Danemarca Fritz Knipschildt și-a întemeiat propria firmă de ciocolată în 1999. A creat trufele de ciocolată folosind 70% ciocolată neagră Valrhona și vanilie, a adăugat ulei de trufe, zahăr și smântână pentru a obține un amestec complex și foarte cremos, care nu te lasă să treci indiferent pe lângă el. Trufele Chocopologie sunt preparate la comandă și trebuie solicitate cu 7 zile în avans, dar Knipschildt a declarat că vor fi consumate în cel mult 2 ore de la cumpărare. Prețul lor este de 2.600 de dolari.