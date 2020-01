Conaționalii noștri continuă să revină activ în Orhei datorită unei inițiative a lui Ilan Șor

Moldovenii din Orhei care muncesc peste hotare continuă să revină acasă datorită programului ”Moldova e casa mea”, inițiat și lansat în 2017 de Ilan Șor. Miercuri, 15 ianuarie, autoritățile locale au adus bucurie în casele a cel puțin 33 familii, membri cărora au primit statutul de repatriat și, odată cu acesta, toate facilitățile incluse în program.



Repatriații în cadrul programului ”Moldova e casa mea” primesc ajutorul financiar unic în mărime de 10 mii lei (500 euro), care se achită la cerere, în două rate. De asemenea, fiecărui beneficiar al programului i se achită lunar, timp de un an de la data înregistrării repatriatului în Registru, câte o sută de lei compensație pentru cheltuielile în transportul urban în raza municipiului Orhei. De asemenea, ei beneficiază și de alte facilități fiscale, inclusiv compensații la achitarea serviciilor comunale în perioada rece a anului, stabilit în mărime de 300 de lei lunar pentru o familie.



La eveniment a participat conducerea consiliului raional, deputata Marina Tauber, dar și primarul de onoare al orașului Orhei Ilan Șor cu o intervenție live în cadrul evenimentului. “Vă mulțumesc mult că ați venit. Știți bine că eu am acordat o atenție deosebită cetățenilor care au fost nevoiți la un moment dat să plece din țară. Consider că aceasta este cea mai mare problemă. Pentru că poți să construiești drumuri, să montezi becuri, să construiești grădinițe, însă trebuie să ai pentru cine face toate acestea. Pentru oameni, pentru cetățenii care trăiesc în Republica Moldova”, a spus Ilan Șor.



El consideră că sarcina prioritară astăzi este crearea condițiilor maxime pentru ca oamenii să poată și să vrea să revină acasă. “Astăzi vă pot asigura că la Orhei voi face totul ca oamenii să revină acasă și să nu mai vrea niciodată să plece din Orhei. Iubesc mult orașul și raionul Orhei. Voi face așa ca fiecare din noi să se mândrească că este orheian. Sunt mândru pentru fiecare om care astăzi a revenit în țară”, a declarat Ilan Șor.



Nu în ultimul rând, Primăria Orhei se mai angajează să le ofere repatriaților, la revenirea în țară, locuri de muncă garantate și bine plătite, ei având posibilitate să beneficieze și de alte programe sociale implementate în Orhei.



De asemenea, celor care au decis să se întoarcă în cadrul acestui program și membrilor familiilor acestora li se va acorda dreptul la o amnistie fiscală pentru impozitele și taxele locale pentru perioada anterioară, precum și pentru prestațiile fiscale pentru o anumită perioadă de la data returnării. În special, în decurs de trei ani, întreprinderile individuale înființate de persoanele care au revenit sau întreprinderile comerciale în care aceștia dețin cel puțin 75% din capital, vor fi complet scutite de taxele și impozitele locale.



Reamintim că ideea lansării unui program cu măsuri de stimulare a întoarcerii locuitorilor din Orhei care au fost nevoiți să plece peste hotare în căutarea unui loc de muncă îi aparține primarului de onoare a orașului Orhei Ilan Șor. Persoanele care vor să beneficieze de program trebuie să întrunească câteva condiții, inclusiv să fie cetățean al Republicii Moldova și să fie rezident al municipiului Orhei cu înregistrare la domiciliu pe parcursul ultimilor 3 ani înainte de data depunerii cererii la primărie pentru recunoașterea statutului unei persoane care s-a întors în oraș. Datorită programului ”Moldova e casa mea”, până acum au revenit la Orhei 240 de familii care munceau în străinătate, departe de copii și rude. Majoritatea celor care au revenit în Orhei sunt din Federația Rusă, Italia, Israel.