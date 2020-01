Nu o mai evita pentru că nu este dulce: 7 beneficii pe care ți le asigură coaja de lămâie

Lămâia face parte din categoria citricelor alături de grepfrut, lime, portocale, mandarine și kiwi. Deși miezul și sucul de lămâie sunt folosite mereu, coaja este adesea irosită și aruncată. Astăzi îți prezentăm lista de beneficii pentru coaja de lămâie, dar și riscurile potențiale.



Poate consumi des apă cu felii de lămâie sau adaugi suc de lămâie când prepari dressingul pentru salate dar cum folosești coaja? O arunci imediat sau uiți de ea pe masă? În cadrul studiilor de specialitate s-a demonstrat că poți obține beneficii importante folosind coaja de lămâie. Conține componente bioactive care igienizează dantura, îndepărtează microbii, protejează inima și previn cancerul. Merită să incluzi coaja de lămâie în meniul zilnic pentru a fi în formă și a avea multă energie.



Iată ce beneficii îți aduce coaja de lămâie:



1. Menține sănătatea dentară

Cariile și infecțiile localizate la nivelul gingiilor sunt cauzate de bacteria Streptococcus mutans. Coaja de lămâie conține substanțe cu rol antibacterian, care stopează proliferarea microorganismelor. Potrivit cercetătorilor, coaja de lămâie furnizează 4 compuși care luptă împotriva afecțiunilor orale.

Stopează activitatea nocivă a bacteriei Streptococcus mutans și reduce numărul de carii detectate la consultul stomatologic, efectul util fiind dependent de mărimea dozei.

Vei avea nevoie de cel puțin 6g de coajă de lămâie, aproximativ o lingură, în fiecare zi pentru a beneficia de acest avantaj.



2. Neutralizează radicalii iberi

Coaja de lămâie conține o cantitate ridicată de antioxidanți, mai ales vitamina C și D-limonen. Consumul frecvent de flavonoide precum D-limonen reduce riscul de boli cardiace și diabet de tip 2. În cadrul experimentelor de laborator s-a constatat că efectul antioxidant al cojii de lămâie este mai puternic decât cel al cojilor de grepfrut sau mandarină. Studiile realizate pe animale indică și creșterea producției de enzime care stopează stresul oxidativ, asociat cu deteriorarea țesuturilor și îmbătrânirea accelerată.



3. Are un efect antimicrobian și antifungic

Coaja de lămâie reduce ritmul de proliferare a bacteriilor rezistente la antibiotice și le elimină treptat. De asemenea, luptă eficient împotriva fungilor care cauzează infecții la suprafața pielii.



4. Crește imunitatea

Datorită conținutului de flavonoide și vitamina C coaja de lămâie stimulează activitatea sistemului imunitar. Consumul zinic de coajă de lămâie reduce gravitatea simptomelor gripei sau răcelii cu 8% pentru adulți și cu 14% pentru copii.



5. Protejează inima

Hipertensiunea arterială, colesterolul crescut și obezitatea sunt factori majori de risc pentru afecțiunile cardiovasculare, principala cauză de deces în rândul adulților. Cercetările efectuate arată că mixul de flavonoide, vitamina C și pectină din coaja de lămâie diminuează riscul de boli cardiace cu 15%.

Administrarea substanței D-limonen șoarecilor obezi a avut drept efect reducerea glicemiei, a trigliceridelor, a nivelului de colesterol de tip LDL și creșterea celui de tip HDL.

Un studiu de 4 săptămâni a arătat că administrarea zilnică a unui supliment pe bază de coajă de lămâie pentru 60 de copii supraponderali a redus nivelul tensiunii arteriale și al colesterolului „rău” de tip LDL.

Pectina din coaja de lămâie este un element cheie pentru echilibrarea colesterolului pentru că stimulează eliminarea acidului biliar produs de ficat.



6. Previne cancerul

Consumul zilnic de coajă de lămâie stimulează producția de globule albe care elimină celulele cancerigene. Compusul D-limonen acționează în mod specific împotriva cancerului la stomac, atât prin prevenirea mutațiilor celulelor, cât și prin eliminarea celulelor cancerigene.



7. Tratează calculii biliari

Potrivit specialiștilor, coaja de lămâie poate dizolva calculii biliari datorită rolului benefic pe care îl are compusul D-limonen. În cadrul unui studiu care a vizat 200 de pacienți diagnosticați cu acest tip de calculi, 48% dintre cei cărora li s-a injectat D-limonen au constatat dispariția calculilor biliari.

Tratamentul natural poate deveni o alternativă pentru intervențiile chirurgicale.



Riscuri potențiale

Există studii pe animale care asociază dozele foarte mari de D-limonen cu un efect cancerigen, dar acest risc nu se aplică și în cazul oamenilor deoarece organismul uman nu conține proteinele care creează efectul nociv.

Nu uita că trebuie să alegi de fiecare dată coajă de lămâie organică. În caz contrar vei consuma o cantitate ridicată de pesticide.

Chiar și în acest caz ai grijă să speli bine lămâia, să o freci cu o periuță specială sau să o clătești cu o soluție din apă și bicarbonat de sodiu.