“Razboiul” verdeturilor: spanac sau urzici?

Acum este perioada celor mai felurite verdeţuri, care de care mai lăudate pentru calităţile lor nutritive. În “confruntarea” dintre spanac şi urzici, cine va câştiga un loc în… farfuria ta?



Urzicile

Au o faimă specială din timpuri din cele mai vechi, când au fost folosite pentru tratarea unor probleme de sănătate din cele mai diverse, de la dureri reumatice la disconforturi digestive şi probleme la nivelul scalpului şi părului. Urzicile conţin vitamina C, K şi B, precum şi calciu, magneziu şi fier, precum şi antioxidanţi. Dincolo de calităţile terapeutice oferite de extracte, tincturi sau ceaiuri, urzicile sunt un ingredient delicios în prepararea unor mâncăruri de primăvară care să te ajute să eviţi faimoasa şi nedorita astenie de primăvară. Cu toate acestea, se pare că există şi anumite contraindicaţii ale consumului de urzici, care poate influenţa efectul anumitor medicamente. În acelaşi timp, produsele pe bază de urzici nu sunt recomandate în sarcină, dar pot fi benefice după naştere, pentru stimularea lactaţiei.



Spanacul

Spanacul obţine puncte importante la îmbunătăţirea vederii, la întărirea sistemului muscular, la prevenirea unor boli de inimă şi contribuie la sănătatea sistemului osos. Conţine vitamina C, E, beta-caroten, magneziu, seleniu. De asemenea, este o sursă de acizi Omega-3, care are efecte antiinflamatorii. În plus, calciul şi fierul conţinute de sanac combate, asemenea urzicilor, asteniile sezoniere. Însă, spre deosebire de urzici, există un aspect de care nu mulţi ţin cont. Deşi sunt extrem de delicioase (şi numeroase) preparatele pe bază de spanac, dacă vrei să profiţi de toate beneficiile sale, nutriţioniştii recomandă consumul spanacului crud, fie sub formă de salate, fie sub formă de sucuri sau smoothiuri.



Concluzia

Atât urzicile, cât şi spanacul sunt plante cu proprietăţi deosebite. Ambele sunt o combinaţie de ingrediente benefice pentru organism, însă fiecare dintre ele are propriile moduri de utilizare. Nu uita: atunci când vrei să consumi urzici, mai ales sub formă de ceaiuri sau tincturi, verifică dacă acest lucru interferează cu tratamentul pe care îl urmezi. În cazul spanacului, încearcă, pe cât posibil, să îl consumi în varianta crudă, pentru a profita la maximum de beneficiile.