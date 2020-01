Ce spun astrele azi, 11 ianuarie

Berbec

Climatul astral al zilei va stimuleaza vointa si va ascute capacitatea de a lua decizii, determinarea. Asa ca, lasati la o parte nimicurile si concentrati-va pe ceea ce este, cu adevarat, important. Veti pierde ocazii insemnate, daca nu veti analiza bine ansamblul obiectivelor pe care le aveti de atins astazi si nu veti prioritiza. Chiar daca, in cea mai mare parte a timpului, energiile universale vor fi de partea voastra, in a doua parte a zilei posibilitatea aparitiei unor complicatii este destul de mare. Trebuie sa va pregatiti pentru a face fata si pentru a descurca itele incurcate. Emotiile vor fi complexe si complicate, iar trairile intense, in plan sentimental.



Taur

Vi se va parea foarte atractiv sa va implicati in cine stie de aventuri, mai ales daca va veti confrunta, in viata de zi cu zi, cu unele probleme mai dificil de solutionat. Trebuie sa apreciati corect potentialele riscuri pe care le-ar putea implica astfel de actiuni, pentru ca, mai tarziu, sa nu aveti de rezolvati noi probleme, pe langa cele vechi. Totusi, dorinta voastra de a va largi independenta de miscare si de a va consolida starea de bine poate sa aiba rezultate destul de bune, in contextul astral al zilei de astazi. In chestiunile financiare, este momentul sa faceti ordine riguroasa; evitati sa va implicati in tot felul de nimicuri, care va dau batai de cap fara a oferi perspectiva unor castiguri stimulative.



Gemeni

Hiperactivi si supraenergici, va veti gasi frecvent in situatia de a face mai multe lucruri deodata; ziua va pare prea scurta pentru a duce la bun sfarsit tot ceea ce v-ati pus in gand sa faceti. Un sentiment de speranta nemarginita va va incerca, cu privire la o anumita problema care va framanta de mai multa vreme. Pentru prima oara, dupa mai mult timp, reusiti sa vedeti luminita de la capatul tunelului, in privinta chestiunii respective, iar acest lucru nu poate decat sa va bucure. Resimtiti nevoia de tandrete, de gesturi calde, care sa va faca sa va simtiti doriti, placuti, iubiti de cei din jur. Pastrati o atitudine calda si prietenoasa si o mimica placuta si veti avea parte de tot ceea ce aveti nevoie.



Rac

Astazi veti privi doar perspectivele; veti ignora interdictiile si tabuurile si veti face exact ceea ce va doriti - cel putin impulsurile sunt in acest sens. Este insa nevoie de mai multa disponibilitate si in a-i intelege pe cei din jur va va aduce multa recunostinta si sentimente pozitive din partea acestora persoane. Este important sa aveti lume in jur, astazi, veti resimti mai acut nevoia de companie, de a petrece timp alaturi de persoane care va fac sa va simtiti bine. Pe langa acest avantaj, aveti multe de invatat de la parteneri si de la prietenii vostri apropiati, asa ca nu ezitati sa petreceti timp impreuna. In plan profesional, acceptarea valoarii experientei seniorilor si ajutorul benevol oferit juniorilor pot contribui la cladirea unei imagini foarte apreciate.



Leu

Sunteti pregatiti sa impartasiti si altora din experienta voastra, din ideile si realizarile voastre. De asemenea, veti resimiti, mai acut, dorinta de a petrece mai mult timp facand ceea ce va place. Chiar daca veti fi foarte ocupati, nu ar trebui sa renuntati la aceasta idee si, daca astazi nu veti reusi s-o puneti in practica, pastrati perspectiva deschisa pentru zilele urmatoare. Mizati mult pe sarm si atractivitate; veti observa ca lumea din jur va va considera distractivi si interesanti si, astfel, veti atrage pe multi alaturi de voi. Este o zi potrivita pentru a stabili contacte cu persoanele care va intereseaza, in mod deosebit, fie din punct de vedere profesional, fie din punct de vedere personal.



Fecioara

Va veti simti absolut galvanizati de o noua dragoste. Este o zi foarte potrivita pentru a stabili conexiuni, pe diverse planuri, cu persoanele pe care le veti intalni pe parcursul zilei. Nivelul de motivare pentru actiunile pe care doriti sa le intreprindeti este crescut, astfel incat veti fi tot mai entuziasmati si mai incantati de ceea ce faceti si de directia spre care inaintati. Acesta atitudine impresioneaza pozitiv pe cei din jur, iar parteneriatele au de castigat. Empatia si ajutorul acordat persoanelor din jurul vostru pot sa va aduca recunostinta si o rasplata la care nu v-ati fi asteptat. Evitati cheltuielile neprevazute pe listele voastre; daca veti face tot felul de achizitii nenecesare, curand va veti vedea pusi in situatia de a vinde ceea ce va trebuie.



Balanta

Mai multa activitate fizica va poate imbunatati atat starea fizica, cat si pe cea psihica. Mersul la sala va poate largi cercul de prieteni si va poate aduce oportunitati de socializare neasteptate. Iar alergatul prin parc poate fi un prilej bun de a va clati ochii cu frumusetea naturii. Exista numeroase moduri de a arde calorii, asa ca nu ezitati sa recurgeti la cel care vi se potriveste cel mai bine. In plan profesional, eforturile vor trebui concentrate pe planificare, pe prioritizare, astfel incat sa va puteti ocupa de toate responsabilitatile care va revin. Angajati-va doar la cat puteti duce! Permiteti-va momente de relaxare, in care sa va puteti aduna si reorganiza fortele.



Scorpion

Unele disensiuni ar putea sa apara in familie, legate de finante sau de diverse posesiuni pe care le detineti. Daca si voi si partenerul va veti mentine prea fermi pe pozitie, nu veti reusi sa gasiti o cale de mijloc pe care s-o fructificati. Este un moment potrivit sa va debarasati de lucrurile care nu va mai folosesc si sa va concentrati pe ceea ce va trebuie pentru a merge din prezent spre viitor. Trecutul trebuie folosit doar pentru a trage invatamintele necesare din anumite intamplari de alta data. Climatul astral va ofera sansa unor noi inceputuri; fiti mai dezinvolti, iesi din carapace si nu va mai limitati doar la postura de spectatori care privesc, de pe margine, toto asteptand momentul oportun sa intervina.



Sagetator

Veti fi ceva mai emotivi ca de obicei, astazi, iar acest lucru va avea impact asupra actiunilor voastre de pe parcursul zilei. Va veti afla mereu in cautare de echilibru emotional, insa cu greu veti reusi sa ajungeti la aceasta stare. Exista factori ce influenteaza in acest sens, atat din interior, cat si din exterior. Relationarea cu cei din jur va fi oarecum ingreunata de trairile interioare intense pe care le veti experimenta. Veti fi in relatii bune cu cei dragi, dar vor exista si persoane care vor incerca sa se amenstece in viata voastra privata; acest lucru nu trebuie permis, sub nici o forma. Este o zi in care trebuie sa va bucurati, din plin, de fiecare clipa in parte!



Capricorn

Daca aveti unele dispute pe care nu le-ati solutionat pana astazi, ar fi bine sa faceti acest pas, in contextul astral favorabil pe care vi-l ofera ziua de astazi. Unii dintre voi vor obtine astazi recunoasterea meritelor pentru unele actiuni trecute, altii ar putea primi o surpriza placuta ce ar putea sa aiba legatura cu ceva din trecut. Este posibil sa resimtiti si sentimente de vina pentru ceva ce ati facut sau ... ce nu ati facut. Daca evenimentele au trecut demult, nu va pierdeti timpul cu mustrari de constiinta, ci treceti la actiuni concrete in prezent. Ar fi o mare greseala sa va reintoarceti in trecut; priviti cu incredere spre viitor si aveti incredere in viata.



Varsator

Este posibil ca astazi sa va confruntati cu unele tensiuni si resentimente generate de anumite comportamente deranjante ale unor persoane din anturaj. Din pacate, veti avea neplacuta surpriza a unor interventii din partea acestor persoane, care va vor dezavantaja foarte mult. Frustrarea va fi cu atat mai mare cu cat, in multe dintre cazuri, interventiile vor fi total gratuite, fara a fi fost impuse de anumite necesitati. Dar taria de caracter care va caracterizeaza va va ajuta sa depasiti cu bine surprizele neplacute generate de astfel de momente. In plan profesional, este nevoie sa fiti cat mai fermi, insa si diplomati, pentru a va atinge obiectivele urmarite.



Pesti

Optimismul care va umple sufletul inca de la inceputul zilei, va va ajuta in momentele mai dificile care vor aparea, cu siguranta. Vor aparea unele piedici in calea indeplinirii obiectivelor pe care vi le-ati propus, concretizate fie in persoane, fie in contexte mai complicate. Veti fi chemati sa va dublati eforturile pentru a gasi solutiile cele mai potrivite, pentru a optimiza si eficientiza actiuni si rezultate. In aceasta situatie plina de provocari, propria intuitie va va fi aliat de nadejde. Relatia cu partenerul va intra intr-o perioada mai confuza, dar puteti rezolva rapid problemele printr-o comunicare deschisa si onesta.