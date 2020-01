Noul beneficiar al Aeroportului Internațional Chișinău acuză presiuni de ordin politic și susține că R. Moldova riscă să fie atacată în instanțele de judecată internaționale

Noul beneficiar al companiei AVIA-INVEST, care administrează Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), omul de afaceri rus Andrei Goncearenko afirmă într-un comunicat de presă că nu are probleme cu justiția nici unei țări și că, în urma deciziilor unor demnitari de la Chișinău ce vizează AIC, R. Moldova riscă să devină subiectul unui litigiu în arbitrajele internaționale.



Andrei Goncearenko susține în comunicatul de presă că informațiile apărute în mass media moldovenești precum că ar avea probleme cu justiția din Rusia nu au nici un temei.



„Declar cu toată responsabilitatea că nu mă ascund de justiția vreunei țări, continui să-mi desfășor activitatea de om de afaceri, iar în prezent mă aflu în Moscova”, precizează Goncearenko.



Noul beneficiar al AIC, subliniază că investițiile sale vor fi făcute numai în condițiile unui climat investițional favorabil și cu suportul Guvernului R. Moldova.



În comunicatul pentru presă se vorbește și despre o serie de atacuri orchestrate împotriva concesionarului, acestea fiind îngrijorătoare mai cu seamă ținând cont că e vorba de un investitor rus, iar Moldova și Rusia au semnat în 1998 un acord de protejare reciprocă a investițiilor.



„Declarațiile autorităților puterii executive cu privire la o presupusă ilegalitate a acordului de concesiune surprind, deoarece încalcă principiul separării puterilor. Recunoașterea legalității oricărui contract este o prerogativă exclusivă a instanțelor de judecată, care, în mod repetat, s-au exprimat în această privință. Orice acțiuni ale oficialilor, care contravin deciziilor judecătorești, urmăresc scopuri populiste, vor avea urmări juridice și vor fi atacate în instanțele internaționale”, atrage atenția în comunicat Andrei Goncearenko.



Acesta declară fără menajamente că Moldova riscă să devină subiectul unui litigiu de amploare, iar pentru a plăti o companie judiciară cu renume mondial deține suficiente mijloace.



Andrei Goncearenko sugerează că R. Moldova nu are nevoie de un asemenea proces inutil și își exprimă speranța că în cele din urmă rațiunea va triumfa.



Amintim că la 23 decembrie 2019 „NR Investment Limited” a cedat controlul asupra „Komaksavia Airport Invest” Ltd., ce deține 95% din acțiunile AVIA-INVEST, companie ce administrează AIC. În aceeași zi s-a anunțat că acționarul majoritar al noii companii este omul de afaceri rus Andrei Goncearenko. Acesta a declarat că va investi din surse proprii în modernizarea Aeroportului peste 200 mil. de euro.