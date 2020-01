De ce anumite mirosuri declanşează amintiri?

Acest fenomen are loc deoarece regiunile din creier care procesează mirosurile şi amintirile sunt conectate.



Adesea se întâmplă ca anumite mirosuri să ne trezească amintiri faţă de care avem reacţii emoţionale puternice. Totuşi, de ce se întâmplă asta? Care sunt procesele din creierul nostru care fac ca aminitirile să fie declanşate de stimuli olfactivi?



Cel mai scurt răspuns pleacă de la modul în care creierele noastre procesează informaţiile pe care le-a adunat de-a lugul timpului şi de la stimulii de mediu. Neurologii explică faptul că regiunea din creier care procesează stimulii olfactivi este conectată cu regiunile care se ocupă de amintiri şi de emoţiii, notează Live Science.



Mirosurile sunt compuşi chimici care sunt receptaţi de către bulbii olfactivi, aceştia fiind responsabili de procesarea iniţială a senzaţiei într-o formă pe care creierul o poate înţelege. Informaţiile de la bulbi sunt trimise către amigdală, zona din creier care procesează emoţiile, şi către hipocamp, regiunea din creier unde are loc învăţarea şi formarea amintirilor.



Această apropiere dintre aceste regiuni face ca simţul olfactiv să fie unic faţă de celelalte simţuri, ale căror impulsuri sunt procesate în talamus şi face ca informaţiile despre mirosurile din jurul nostru să aibă o şansă mai mare de a trezi amintiri şi emoţiile asociate cu acestea.



Dr. Rachel Herz, profesoară a catedrei de psihiatrie a Universităţii Brown, Statele Unite, explică faptul că mirosurile ne pot ajuta să retrăim amintiri pe care altfel nu am avea posibilitatea să le accesăm. Atunci, când o persoană simte un miros legat de un eveniment important din viaţa acesteia, creierul va retrăi întâi emoţiile şi, la scurt timp, detaliile acelei amintiri vor fi clare respectivei persoane.