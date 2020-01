Primele 10 lucruri pe care trebuie să le faci în ianuarie 2020

Ți-ai propus să ai un an nou minunat, așa că este momentul să treci la acțiune!



Ai o multime de lucruri de facut in ianuarie, conform listei tale cu rezolutii. Trebuie sa iti faci abonament la sala, sa incepi dieta, sa dai startul acelui proiect ambitios. Deja ai obosit numai gandindu-te la toate acestea, nu-i asa? Haide sa incepem cu inceputul!



Anul bun si productiv se cunoaste inca din prima luna. Totusi, nu inseamna ca trebuie sa te agiti si sa incepi toate lucrurile in acelasi timp.