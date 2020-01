Anual, pe data de 6 ianuarie, creștinii prăznuiesc Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Bobotează. Iată care sunt cele mai comune tradiții și superstiții de Bobotează, pe care credincioșii le respectă an de an.



Ce este Boboteaza



Boboteaza este una dintre cele 12 sărbători religioase importante de peste an. Sărbătoarea amintește de Botezul lui Hristos în apa Iordanului, înainte ca acesta să pășească pentru prima dată în lume. Boboteaza este cunoscută și sub denumirile de Epifanie, Teofanie sau Aratarea Domnului.



Botezul Domnului este prezentat de toți evangheliștii. Matei povestește cum Domnul Iisus Hristos a venit din Galileea la râul Iordan, unde boteza Ioan Botezătorul, și i-a cerut acestuia să-L boteze și pe El. Conform evanghelistului Matei, Ioan I-ar fi zis Mântuitorului: “Eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine” (Matei 3, 14). Răspunsul lui Iisus a fost că așa se cuvine.



Botezul Domnului este o manifestare a Treimii: Fiul se botează în Iordan de către Ioan, Duhul Sfânt se coboară asupra lui Iisus luând înfățișarea unui porumbel, iar Tatăl din cer Îl declare Fiul Său.



Principalele tradiții și superstiții de Bobotează



În ziua de Bobotează, preotul împreună cu credincioșii merg către cea mai apropiată apă pentru a săvârși slujba Sfințirii Apelor. La sfârșitul slujbei, preotul aruncă o cruce de lemn în apă, iar bărbații se aruncă după ea. Se zice că cel care reușește să recupereze crucea din apă va avea noroc tot anul.



De asemenea, se mai spune că toate apele sunt sfințite în urma acestei slujbe. Din acest motiv, femeile nu au voie să spele rufe nici în ziua de Bobotează și nici în următoarele opt zile, până la sfârșitul praznicului.



Despre apa sfințită de Bobotează (agheasmă mare) se crede că are puteri miraculoase și că nu se strică niciodată vreodată. Agheasma mare nu se bea decât pe parcursul celor 8 zile care urmează sărbătorii Botezului Domnului. Se ia dimineața, pe stomacul gol.



În ziua de Bobotează nu este bine să te cerți și nici să dai obiecte sau bani cu împrumut, pentru că vei sărăci.



Una dintre cele mai comune tradiții de Bobotează este aflarea ursitului de către fetele nemăritate. În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, acestea trebuie să-și pună busuioc sub pernă și să-și lege un fir roșu de mătase la degetul inelar pentru a-și visa ursitul.



Tradiția mai spune că tinerele care cad pe gheață în ziua de Bobotează se vor mărita în cursul acelui an.



Una dintre cele mai cunoscute superstiții face referire la faptul că animalele din ogradă prind glas omenesc la miezul nopții și că dezvăluie locurile în care sunt ascunse comorile.