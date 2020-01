Incendiile din Australia, scăpate de sub control. Unul este de dimensiunea cartierului newyorkez Manhattan

Trei incendii de vegetaţie s-au unit, sâmbătă, şi au format unul uriaş pe o suprafaţă de dimensiunea cartierului Manhattan din New York în statul australian Victoria, iar pompierii s-au confruntat cu ceea ce pare a fi cea mai catastrofală zi din acest sezon al dezastrelor de acest tip, potrivit cnn.com.



Incendiile au ajuns să se unească în regiunea Omeo din statul Victoria, afectând o suprafaţă de aproximativ 6.000 de hectare, potrivit Departamentului pentru mediu din Gippsland, potrivit Mediafax.



În statul vecin New South Wales, un incendiu produs în regiunea Wollondilly a oraşului Sydney este considerat în continuare "scăpat de sub control", potrivit departamentului de pompieri din zonă. Incendiile de vegetaţie au afectat aici o suprafaţă de 264.000 de hectare în ultimele luni.



Condiţiile meteorologice s-au înrăutăţit sâmbătă, specialiştii anunţând intensificarea vânturilor şi creşterea temperaturilor.



"Astăzi este o zi în care pericolul de incendii este de la sever la extrem în multe regiuni", au anunţat meteorologii.



În Canberra s-au înregistrat temperaturi record pentru ultimii 80 de ani - 44 de grade Celsius sâmbătă după-amiază, potrivit specialiştilor. Iar în suburbia Penrith a fost stabilit un record de temperaturi pentru bazinul Sydney, respectiv 48,9 grade Celsius.



Premierul Scott Morrison a anunţat, sâmbătă, că numărul deceselor la nivel naţional din sezonul actual de incendii, care a început în septembrie, a ajuns la 23.



De asemenea, peste 1.500 de case au fost distruse.



În Victoria a fost declarată stare de dezastru, în New South Wales, stare de urgenţă, ambele beneficiind de resurse guvernamentale suplimentare pentru a gestiona problema incendiilor de vegetaţie.



Tot sâmbătă, Morrison a anunţat o convocare fără precedent a rezerviştilor din cadrul armatei, aproximativ 3.000 de persoane, pentru a sprijini pompierii, precum şi alte resurse, inclusiv o a treia navă echipată pentru dezastre şi ajutor umanitar.



Vineri, marina australiană a ajutat la evacuarea a aproximativ o mie de persoane din staţiunea Mallacoota, din statul Victoria. Unii locuitori au ales să stea să îşi protejeze locuinţele, chiar când autorităţile i-au somat să plece cât mai pot.



Meteorologii au emis, sâmbătă, un avertisment de condiţii severe pentru statul New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetaţie de până în prezent.