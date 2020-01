7 obiceiuri cu noroc de Anul Nou

Anul Nou se apropie și odată cu finalul lui 2019, nu strică să pui în practică diferite obiceiuri din jurul lumii care îți vor aduce noroc în 2020.



Cauți farmecul petrecerilor de Anul Nou, dar și mult optimism și voie bună tot restul anului care va începe? Nu-ți rămâne decât să te inspiri din tradițiile din jurul lumii pentru a avea o petrecere deosebită de Revelion și a păși așa cum trebuie în noul an.



Iată ce tradiții aduc noroc de Anul Nou:



1. În Danemarca: sparge farfurii

În fiecare casă din Danemarca exista farfurii, căni sau pahare care sunt folosite foarte rar, dar vor fi întrebuințate foarte bine la trecerea dintre ani. Potrivit tradiției, trebuie să arunci aceste vase în ușa casei prietenilor pentru a speria spiritele rele și a atrage bunăstarea. Un alt obicei care nu necesită operațiuni de curățenie este săritul de bucurie la miezul nopții. Pe măsură ce se apropie miezul nopții danezii se suie pe cel mai înalt lucru din imediata apropiere, de exemplu pe scaune sau pe masă și apoi sar în noul an, la propriu!



2. În Thailanda: aruncă apă pe toți prietenii

Nu ar fi rău să ai costumul de baie la tine dacă plănuiești să petreci Anul Nou în Thailanda. Și nu este vorba despre 31 decembrie, când au loc festivaluri cu lumini, ci despre Festivalul Songkran, care are loc între 13 și 15 aprilie, de Anul Nou din Thailanda.

În acest interval prin aer zboară nenumărate găleți cu apă , iar tradiția spune că vei fi udat până la piele și binecuvântat pentru a începe noul an cu bucurie și noroc. Udarea prietenilor este considerată un semn de respect și simbolizează urările de bine pentru anul care începe.



3. În Africa de Sud: aruncă mobila pe geam

Ar fi bine să te uiți des în sus dacă ești în Africa de Sud de Anul Nou pentru că din cer nu va cădea confetti, ci diferite piese de mobilă. Deși nu este un obicei adoptat universal, există zone în care se consideră că aruncatul mobilei nefolosite simbolizează eliminarea suferințelor și a emoțiilor negative și crearea noilor speranțe pentru anul care va începe.



4. În Scoția: mare atenție la primul oaspete de pe 1 ianuarie

Cine este prima persoană care îți va trece pragul pe 1 ianuarie? Dacă este șoferul care livrează pizza, ar fi bine să speri că este o persoană cumsecade. În Scoția se consideră că este foarte important ca primul care trece pragul casei în noul an să fie un bărbat înalt, cu pielea închisă la culoare, aducând de obicei daruri tradiționale, de exemplu sare, pâine sau whisky pentru a binecuvânta casa în următoarele 12 luni.

În alte zone din Scoția se pune accentul pe caracterul persoanei care intră prima în casă, așa că întotdeauna se selectează cu atenție vizitatorul de care va depinde norocul în noul an.



5. În Japonia: 108 bătăi de clopot

Cei care vor începe 2019 în Tokyo, Kyoto sau în orice altă regiune a Japoniei vor avea parte de o tradiție specială. La miezul nopții ascultă cu atenție clopotele.

Vor suna de 108 ori în baza principiului budist potrivit căruia aceste bătăi de clopot curăță inima, mintea, sufletul și corpul. Obiceiul poartă numele „Joya no Kane” și s-au stabilit 108 bătăi de clopot pentru că se crede că există fix atâtea tipuri de dorințe ale oamenilor. Prin sunetul clopotului se consideră că lași în urmă frustrarea, tristețea, supărările și chiar bătrânețea pentru a păși în noul an revigorat, cu mintea clară și multă bucurie.



6. În Brazilia: poartă ceva alb

Nu este un secret faptul că brazilienilor le place să petreacă, dar de Anul Nou nu vei vedea rochii strălucitoare, ci albul este nuanța predominantă pentru a avea mult noroc. Acest lucru se întâmplă până și la Rio.

De asemenea, este recomandat ca sub ținuta de petrecere să ai un costum de baie colorat pentru a putea merge să înoți în orice moment. Fii atent ce culori alegi pentru că roșul atrage iubirea, violetul îți va aduce inspirație, verdele este pentru sănătate, iar galbenul semnifică bunăstarea financiară.



7. În Spania: mănâncă 12 boabe de strugure în 12 secunde

Ar fi bine să-ți fie foame de Anul Nou dacă ești în Spania. Potrivit tradițiilor locale, ultimele 12 secunde din an determină cum îți va merge în următoarele 12 luni. În majoritatea regiunilor nu are loc o numărătoare inversă pentru ultimele 10 secunde ale anului, ci pentru ultimele 12, fiecare reprezentând o lună a anului care va veni. Este esențial să mănânci 12 boabe de strugure pentru a avea noroc, dar nu uita să le mesteci și să alegi struguri fără sâmburi pentru a avea o viteză mai mare.