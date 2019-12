Ce spun astrele azi, 31 decembrie

Berbec

Starea de nervozitate nu va va ajuta deloc in plan profesional; dimpotriva, va poate face sa gresiti la modul foarte neplacut, cauzand probleme dintre celemai incomode. Eficienta este la cote minime astazi, iar acest lucru va poate crea conflicte cu sefii. Evitati persoanele care sunt prea vorbarete; pe langa faptul ca va tin din treaba, acestea pot avea si un scop ascuns – acela de a va trage de limba. Nu va uitati prietenii azi si ajutati-i, daca va solicita asistenta. Rutina zilnica s-ar putea sa fie intrerupta, la modul fericit, de un eveniment placut, catre seara. Aveti mare grija ce mancati astazi; axati-va pe produse proaspete si din surse verificate, pentru a nu aunge sa exerimentati vreo indigestie.



Taur

Astazi veti fi mult mai deschis, mult mai generosi si expansivi in exprimarea sentimentelor; va fi o surpriza placuta pentru cei care va cunosc ca fiind persoane care cu greu isi exprima sentimentele, trairile interioare. Este si o zi favorabila, plina de optimism, de bucurie, star ice apar, in mod clar, in urma obtinerii unor rezultate mult asteptate. Este de asteptat sa experimentati unele incoerente in idei, din cauza multitudinii de proiecte pe care vi le-ati propus; este bine sa luati lucurile unul cate unul, sa nu va grabiti prea tare sis a incercati sa va oferiti, din cand in cand, ragazul de a reevalua fiecare situatie in parte, in urma dinamicii pe care o prezinta.



Gemeni

O intalnire memorabilia v-ar putea marca ziua de astazi, intalnire care ar putea avea si un impact decisive asupra vietii voastre. Veti avea reusite, mai ales daca activati in afaceri sau comert, insa trebuie sa va supravegheati atent starea de sanatate, pentru ca este posibil ca unele conditii medicale sa se constituie in obstacole in calea acestor realizari. Nu va create asteptari prea mari din partea celorlalti, pentru caastfel ati putea experimenta mari dezamagiri; mergeti pe calea normalitatii, ganditi-va bine ce este posibil si ce nu si apoi stabiliti-va dorintele in acest sens. Increderea in sine va fi la cote inalte, astfel incat veti fi capabili sa duceti la bun sfarsit si sarcini ceva mai delicate, care va vor solicita ceva mai mult ca de obicei.



Rac

Rezultatele excelente in munca voastra le veti obtine doar in urma unui efort sustinut; nu veti primi nimic pe gratis si nu trebuie sa mizati prea mult pe noroc. Va fi in interesul vostru sa initiate un dialog calm si rabdator cu juniorii, dar si cu partenerul de relatie, mai ales daca doriti sa va consolidati actuala relatie de cuplu. Tineti departe chestiunile financiare de cele sentimentale; amestecul celor doua este extrem de pagubos, iar prejudiciile pe care le-ar putea aduce nu sent mici. Nu va lasati ademeniti de fantasmele trecutului; cantonati-va in prezent si actionati doar in functie de realitatile actuale.



Leu

Relationarea cu cei din jur, mai ales cu copiii, va fi excelenta astazi; armonia din cadrul familial va stimuleaza, va impulsioneaza sa realizati lucruri mari. Prietenii va sunt, de asemenea, alaturi in multe din demersurile voastre. Veti fi tentati sa faceti unele cheltuieli mai extravagante, insa ar fi bine sa va abtineti, pentru ca riscati sa va destabilizati bugetul. Fiti cat se poate de realisti si evitati sa va incurcati cu proiecte utopice, ale caror finalitate este doar posibila, probabila; studiati extreme de atent ofertele pe care le veti primi, pentru ca unele persoane nu sunt chiar atat de binevoitoare fata de voi, precum ati fi crezut.



Fecioara

Ati putea fi tentati sa idealizati prea mult relatia cu partenerul, sa-i dati chiar conotatii mistice, in acest context astral, ceea ce nu va va fi deloc de ajutor. Nu mai visati cu ochii deschisi; dezamagirile s-ar putea sa nu va priasca. Aveti grija caci aveti tendinta de a va implica in sute de mii de lucruri deodata, asta in detrimental eficientei; prioritizati si alegeti acele demersuri care va aduc castigurile cele mai mari. Lipsa de flexibilitate va poate cauza necazuri atat in munca voastra, cat si in viata private. Nervozitatea va caracterizeaza, mai ales in perioadele de stres maxim, insa va trebui sa invatati sa va controlati ceva mai bine.



Balanta

Va fi nevoie sa va puneti la bataie toate capacitatile penru a va normaliza situatia voastra financiara; poate acest lucru va va invata sa fiti cumpatati in achizitiile pe care le faceti. Cu putin efort, relatia de cuplu ar trebui sa fie plina de tandrete, de armonie si tandrete; depinde doar de voi sa va asigurati o viata de cuplu placuta. Este un context favorabil pentru a va indragosti la prima vedere; nu se stie insa si daca parteneriatul inceput sub aceste auspicii, va dainui in timp. Posibile dureri de dinti, care s-ar putea acutiza in a doua parte a zilei; in aceste conditii, starea voastra psihica s-ar putea altera. O dispozitie inchisa nu va ajuta deloc in relationarea cu cei din jur.



Scorpion

In plan profesional, ati putea fi tentati sa incercati a intrece, de a forta programul dinainte stabilit, in incercarea de a castiga ceva mai mult timp liber, ulterior. Nu pare sa fie un demers care ar putea fi incununat de succes; mai degraba, sanatatea voastra ar putea avea de suferit, si inca destul de serios. Gatul si bronhiile par a fi cele mai sensibile parti din organismul vostru; de aceea este nevoie sa va protejati mai mult ca de obicei, in acest sens. In plan sentimental, senzualitatea si entuziasmul afisate astazi se vor dovedi foarte atractive; posibilitatea de a pune bazele unui parteneriat de durata este crescuta.



Sagetator

Astazi este periculos sa va aflati in defensiva, din punct de vedere moral si psihic; trebuie sa va ridicati si sa va sustineti punctual de vedere. Nu este cazul sa disperati, pentru ca nimic in viata voastra nu este motiv de disperare; pastrandu-va calmi si optimisti, veti putea realiza mult mai multe lucruri folositoare si de succes. Finantele se afla intr-o perioada de abundenta, insa asta nu inseamna sa faceti ras de banii pentru care munciti, pana la urma; chibzuiala va poate ajuta chiar sa si economisiti cate ceva. Rezervati a doua parte a zilei pentru a vat rage sufletul si a va reface fortele; chiar daca simtiti un aflux de energie, de dinamism si vitalitate, este bine sa fiti cat mai organizati si sa va oferiti ragazul necesar pentru a va trage sufletul, din cand in cand. Fiti atenti caci unii dintre prietenii vostri ar putea sa va impinga in unele situatii inconfortabile.



Capricorn

Nu prea credeti voi in dragoste la prima vedere, insa astazi s-ar putea sa va schimbati parerea; sunt sanse mari ca acest lucru sa se intample in viata voastra, candva pe parcursul acestei zile. In plan profesional, aveti grija sa nu reactionati sub influenta emotiilor; deciziile luate in astfel de circumstante vor fi, de cele mai multe ori, nefavorabile. Nu acordati incredere orcarei persoane care isi ofera sprijinul; nu toata lumea este bine intentionata. Relatiile cu cei din jur ar putea fi si mai complicate, din cauza unei labilitati emotionale care determina schimbarea suprinzatoare de dispozitie, aproape de la un moment la altul. Aveti grija la alimentatie, mancati ceva mai light azi, caci exista un risc crescut de indigestie.



Varsator

Sunteti curioasi din fire, iar astazi aceasta trasatura va fi exacerbate; veti dori sa va lamuriti multe dintre necunoascutele existente in viata voastra si, uneori, riscati sa fiti sacaitori cu intrebarile pe care le tot puneti. Fiti alaturi de apropiatii care va solicita azi spirjinul, mai ales daca si voi, la randul vostru, ati beneficiat de sprijin atunci cand ati avut nevoie. Cariera voastra ar putea fi impulsionata de solicitudinea de care veti da dovada. O oarecare stare de nervozitate s-ar putea sa fie resimtita inspre seara, mai ales daca unele planuri facute din vreme nu ies asa cum v-ati fi dorit. Incercati sa va reorganizati; exista sanse reale sa transformati un eventual fiasco intr-o reusita.



Pesti

Daca va doriti o atmosfera linistita in viata domestica, s-ar putea ca aceasta sa fie greu de obtinut astazi; unele chstiuni familiale par a fi greu de rezolvat, mai ales daca nu gasiti un canal comun de comunicare cu partenerul. Nici relatiile cu juniorii nu exceleaza, asa incat va trebui sa faceti eforturi supraomenesti pentru a normaliza situatia in familie. Daca va simtiti obositi, dormita mai mult; mancati la ore normale si faceti lucrurile pas cu pas, nu totul deodata. In plan material, incercati sa gasiti un echilibru intre operatiunile mai riscante si investitiile traditionale. Perseverenta si tenecitatea care va caracterizeaza va vor fi de mare ajutor in atingerea obiectivelorprofesionale pe care le veti stabili.