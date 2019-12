Coreea de Nord: Rusia şi China propun ridicarea sancţiunilor în Consiliul de Securitate al ONU

Membrii Consiliului de Securitate al ONU urmează să aibă o reuniune informală, luni, pentru o a doua rundă de negocieri cu privire la o propunere a Rusiei şi Chinei de ridicare a unor sancţiuni impuse Coreii de Nord, o acţiune despre care unii diplomaţi afirmă că are puţin sprijin, notează Reuters.



China şi Rusia convoacă negocierile cu o zi înainte de termenul limită acordat de liderul nord-coreean Kim Jong Un Statelor Unite pentru a arăta flexibilitate în discuţiile vizând să obţină de la Phenian renunţarea la programul său de arme nucleare. Coreea de Nord a avertizat Statele Unite că ar putea primi un "cadou de Crăciun" nedorit, în caz contrar.



Duminică, un înalt oficial de la Casa Albe a declarat că Statele Unite ar fi foarte dezamăgite dacă Coreea de Nord ar testa o rachetă cu rază lungă de acţiune sau nucleară şi vor lua măsuri adecvate, ca principală putere militară şi economică.



Phenianul se află sub sancţiunile ONU din 2006 din cauza programelor sale de rachete şi nuclear, care au fost unanim consolidate de Consiliul de Securitate de-a lungul anilor. Însă unii diplomaţi, vorbind sub acoperirea anonimatului, au avertizat că unitatea va fi ruptă dacă Rusia şi China îşi supun noul plan la vot.



Rusia şi China au propus un proiect de rezoluţie în Consiliul de Securitate al ONU la începutul acestei luni care ar reduce sancţiunile asupra industriilor ce aduc Coreii de Nord sute de milioane de dolari. Sancţiunile respective au fost impuse în 2016 şi 2017 pentru a tăia finanţarea pentru programele nuclear şi de rachete ale Phenianului.



În încercarea de a păstra unitatea Consiliului asupra Coreii de Nord, diplomaţii au anunţat că Statele Unite au prezentat un proiect de declaraţie de presă cu privire la problemă, dar această acţiune a fost respinsă de Rusia şi China. În schimb, cele două ţări au programat luni o a doua rundă de discuţii cu privire la proiectul lor de rezoluţie, au mai declarat diplomaţii.



Un diplomat al Consiliului de Securitate, exprimându-se cu condiţia anonimatului, a acuzat duminică Rusia şi China de coordonare cu Coreea de Nord cu privire la proiectul de rezoluţie, inclusiv că lasă Phenianul să facă propriile completări la text, înainte de a se angaja în discuţii cu cei 15 membri ai Consiliul de Securitate.



"China şi Rusia impun o rezoluţie de reducere a sancţiunilor ştiind bine de la început că nu au voturi pentru ca rezoluţia să treacă", a spus diplomatul consiliului.



"Consiliul de Securitate al ONU nu poate susţine o rezoluţie ce subvenţionează dezvoltarea continuă a armelor de distrugere în masă de către RPDC", a adăugat diplomatul, referindu-se la numele oficial al Coreii de Nord - Republica Populară Democrată Coreeană.



Rusia şi China speră că ridicarea anumitor sancţiuni ar ajuta la ieşirea din impas şi încuraja discuţiile dintre Washington şi Phenian. Dar Statele Unite, Franţa şi Marea Britanie au declarat că nu acum este momentul de a lua în considerare ridicarea sancţiunilor.



O rezoluţie a Consiliului de Securitate (15 membri) are nevoie de nouă voturi pentru şi niciun veto din partea membrilor permanenţi - Statele Unite, China, Rusia, Franţa şi Marea Britanie.



Propunerea chineză şi rusă ar ridica printre altele interdicţia asupra exporturilor nord-coreene de fructe de mare şi textile şi ar relaxa restricţiile privind proiectele de infrastructură şi cetăţenii nord-coreeni care lucrează în străinătate, potrivit proiectului consultat de Reuters.