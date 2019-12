Cum sa nu te mai lasi folosita de nimeni, niciodata

“Da”-ul răspicat este pentru unii dintre noi un obicei, însă pentru mulți alții reprezintă o dependență. Aceea de a face pe plac tuturor, de a se lăsa pe ultimul loc, de a renunța la sine.



Cu totii am avut cel putin o relatie de care nu suntem mandri, in care am invatat mai mult decat am reusit si in urma careia am ramas cu gustul amar si concluzia de care nu mai vrem sa ne dezlipim: nu ma mai las folosit/prostit vreodata!



Gandul e mai usor decat fapta, dar daca esti serios in privinta lui, o sa atraga situatii in care ai sansa sa-ti exersezi aceasta hotarare.



Daca nu stii cum sa incepi, iata ce poti avea in vedere:



Increde-te in fapte, si nu cuvinte

Daca esti obisnuit sa faci pe plac tuturor si sa lasi de la tine, nici nu o sa-ti dai seama daca cineva te manipuleaza sau te foloseste. Pentru tine, asa functioneaza relatiile si asta e modul tau de a fi implicat. Cum altfel sa-si dea seama omul ca-l iubesti, daca nu faci o oferta mica de 2+1 gratis la sacrificii?

In cazul asta, pune-ti increderea in fapte concrete.

Nu romanta relatia si nici suferinta ta, ca si cum sacrificul de sine te face un om mai bun si de asta ar trebui sa fie reciproc. Nu. Lasa declaratiile de dragoste pe seama romanelor sau comediilor romantice, si cand vine vorba de viata ta, concentreaza-te pe actiune.



Scuzele nu sunt mai puternice ca tiparele

Daca te gasesti mereu in aceeasi situatie nefericita, de care te-ai si saturat sa mai vorbesti, daramite sa o mai infrunti, de ce alegi sa pui mai mult pret pe scuzele care vin cu ea decat pe succesiunea sau exactitatea cu care se repeta?



Nu te indragosti de potential

Nu datorezi nimanui timpul, efortul, implicarea ta cu scopul de a-l desavarsi, schimba, aduce la nivelul dorit sau meritat de tine.

Asculta-ti instinctul, fii sigura ca vezi toate semnalele de alarma, oricat de mici si inofesive par la inceput, si nu-ti cobori standardele pentru o idee despre omul de langa tine, idee ce poate locui exclusiv in mintea ta.



Dreptul la alegere

Puterea de a lua decizii e la degetul tau mic, chiar daca nu pare asa din prima. Trebuie exersata si cultivata, si in timp nu o sa mai para mare lucru sa refuzi o persoana draga, sa zici pas la activitati care nu au legatura cu sufletul tau.

La fel, o sa-ti vina mai usor sa zici ceva ce mereu a fost la indemana, dar nu a fost pe lista ta de optiuni cand venea vorba de reactiile avute atunci cand cineva te roaga sau asteapta ca tu sa faci automat ceva pentru el, si anume sa zici ca ai nevoie de niste timp de gandire.

Ce nu iti spune nimeni despre cum sa-ti faci viata mai usoara – sfaturi care te salveaza



Pune limite

Si aceasta activitate straina de tine o sa aiba nevoie de ceva exercitiu pana sa fie parte din rutina, dar rezultatul final merita din plin.

Nu trebuie sa marinezi in propria idee de superputere, de factotum, pentru ca apoi sa ajungi sa te simti prost pentru ca te-ai dat peste cap pentru cine nu merita si sa te simti folosit. Si daca vrei sa ajuti pe cineva, e perfect normal sa pui limite si sa spui ca poti face asta numai in ziua x, pentru 3 ore, 3 zile si tot asa.

E sanatos, normal si binevenit. Incearca din cand in cand!