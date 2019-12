Regina Elisabeta a II-a va recunoaşte în discursul ei tradiţional de Crăciun că 2019 a fost ''un an cu hopuri''

Regina Elisabeta a II-a, prinsă între scandalurile care îi afectează familia şi Brexit-ul care dezbină Marea Britanie, va recunoaşte în tradiţionalul său discurs de Crăciun că 2019 a fost un an "cu hopuri" şi îi va îndemna pe britanici să surmonteze diviziunile dintre ei, informează AFP.



Pentru numeroşi experţi regali, arareori monarhia britanică, deşi este în continuare susţinută masiv de opinia publică, a fost atât de zguduită după moartea prinţesei Diana, la Paris, în urmă cu peste 20 de ani.



Pentru suverana de 93 de ani, 2019 a început cu un accident de automobil al prinţului Philip, soţul ei, care a încheiat anul cu patru zile de spitalizare. Între timp, numele fiului ei Andrew a apărut într-un scandal de trafic cu minore, iar nepotul ei Harry şi-a exprimat nemulţumirea în public faţă de presiunea mediatică.



"Paşii mici făcuţi cu credinţă şi speranţă ne pot permite să surmontăm diferenţele vechi şi diviziunile profunde pentru a readuce armonia şi înţelegerea", va declara regina Elisabeta a II-a în acest discurs televizat, din care mai multe fragmente au fost publicate marţi, cu o zi înainte de a fi difuzat.



"Bineînţeles, drumul nu este mereu uşor şi acest an a părut să fie presărat cu hopuri, dar paşii mici pot să aducă diferenţe uriaşe", va mai spune regina în acelaşi fragment, în care va face referire la viaţa lui Iisus Hristos.



Apelul suveranei la reconciliere naţională intervine în momentul în care Regatul Unit al Marii Britanii se pregăteşte pentru un moment istoric, odată cu ieşirea sa din Uniunea Europeană programată pe 31 ianuarie, după trei ani şi jumătate de haos politic.



2019 va încheia, de asemenea, un an dificil pentru familia Windsor.