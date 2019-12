(VIDEO, FOTO) Compania „Avia Invest”, complice într-un act de binefacere ce a vizat șase copii orfani

Receptivă la situația a șase copii orfani, aflați în grija Casei de Copii de Tip Familial din Basarabeasca. Compania „Avia Invest” a făcut o donație importantă pentru a-i bucura și a le face viața mai senină celor șase copii. Asta după ce prezentatoarea TV Lilu a făcut publică pe rețelele de socializare istoria tristă a celor șase copii.



Lilu a scris zilele trecute că printre copiii aflați în grija familiei Butuc din Casa de Tip Familial din Basarabeasca se numără și o fetiță de șase ani, frățiorul căreia, în vârstă de un anișor, a rămas despărțit în orfelinat. După ce s-au implicat autoritățile în acest caz, s-a decis că și frățiorul să fie transferat în familia Butuc, care însă nu avea un pătuc pentru cel mic. Alți trei copii din cei șase suferă de enurezis, iar pentru ameliorarea stării lor erau necesare trei aparate medicale speciale în sumă totală de circa 300 de euro, care putea fi găsite în Italia sau Polonia.



Compania „Avia Invest” a fost cea care a reacționat la istorioara relatată de Lilu, devenind complicele ei într-un act de caritate.



„Imediat după ce am postat povestea acestei familii pe Instagram - am primit un mesaj din partea echipei #Aviainvest #AeroportulInternationalChisinau, care s-au oferit să ne ajute și, împreună, să oferim sărbători frumoase acestei familii. Chiar ieri (20 decembrie) când echipa CCF Moldova a ajuns în casa lor cu daruri a ajuns și specialistul de la Direcția Asistență Socială care l-a adus pe cel mai micuț membru în familie. Lacrimile de bucurie au umplut casa. Au împodobit bradul împreună, au aranjat pătuțul pentru noul membru al familiei”, a scris Lilu pe pagina sa de Facebook.



Din banii oferiți de Compania „Avia Invest” au fost cumpărate un pătuț și scutece pentru băiețelul de un anișor, dulciuri și cadouri pentru toți copiii aflați în grija Casei de Tip Familial din Basarabeasca. În plus, trei aparate pipi-stop urmează să ajungă în scurt timp la cei trei copii care au nevoie de ele.