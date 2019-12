Ce spun astrele azi, 23 decembrie

Berbec

Se merita sa faceti astazi un efort suplimentar si sa va organizati ceva mai bine. Este foarte posibil sa aveti foarte multe responsabilitati, pe parcursul zilie, unele dintre ele ivite din context, pe neasteptate. Asa ca nu trebuie sa va ganditi ca ziua voastra v-a decurge lin, asa cum v-ati planificat. Trebuie sa va pregatiti pentru o zi plina de surprize. In plan profesional, interactiunile cu colegii de munca vor fi destul de provocatoare; unele vor aduce conflicte, altele achizitia de informatii extrem de folositoare. Trebuie sa renuntati la atitudinile impulsive si sa fiti cat se poate de chibzuiti. In familie, neglijarea indatoririlor existente poate genera conflicte, mai ales daca situatia dureaza de mai mult timp; si aici, ca si in plan profesional, exista lucruri care trebuie facute.



Taur

Daca va aduce beneficii, atunci imbratisati, din toata inima, schimbarile cu privire la modul vostru de viata; mancati mai sanatos, faceti mai multa miscare, odihniti-va mai bine. In plan profesional,, este bine sa va luati masuri de preacautie, pentru a preveni eventuale incidente; salvati-va documentele la care lucrati, daca folositi calculatorul, luati-va masurile de precautie necesara, daca manevrati diverse utilaje automatizate, etc. In viata personala, s-ar putea sa apara o anumita situatie tensionata, care, desi nu va fi de mare amploare, ar putea sa aiba un puternic impact asupra psihicului vostru; nu trebuie sa exagerati amploarea unei chestiuni, pentru ca nu veti impresiona pe nimeni.



Gemeni

Daca aveti de luati hotarari decisive in anumite chestiuni importante din viata voastra, ziua aceasta este potrivita pentru a va gandit la acest lucru si chiar pentru a trece la treaba. Este o zi benefica pentru a incepe noi proiecte profesionale, mai ales daca acestea sent puse la punct de mai multa vreme, asteptand doar un moment potrivit pentru a actiona. Sunteti persoane de actiune si noile inceputuri va insufletesc, va ajuta sa va mobilizati; este bine sa nu va stabiliti scopuri extreme, greu de atins, pentru ca, in cazul in care nu vi le atingeti, nu prea puteti suporta bine situatia. Ba chiar, pe masura ce lucrurile evolueza, daca ele nu merg pe directia dorita, aveti tendinta sa va demoralizati, sa va mai piara din entuziasmul de inceput. Este bine sa pastrati un anumit echilibru intre dorinte si ceea ce se poate face, efectiv.



Rac

Se pare ca ziua de astazi ar putea fi marcata de unele schimbari, in plan personal: un nou look, printr-o schimbare de stil vestimentar sau o noua tunsoare, un nou hobby, un sport pe care incepeti sa-l practicati, etc. Simtiti aceasta nevoie, sa schimbati ceva, orice, in viata voastra, iar contextual astral al zilei va ajuta. Este posibil ca, in plan profesional, sa aveti nevoie de sprijin pentru a va atinge obiectivele; nu refuzati ajutor din partea celorlati, mai ales daca stiti ca puteti sa va bazati pe persoanele respective. Unele chestiuni pecuniare ar putea sa va dea batai de cap; daca nu intelegeti clar despre ce este vorba, nu ezitati sa apelati la ajutorul unui specialist. Puteti face greseli majore intr-o chestiune care va depaseste.



Leu

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, astazi s-ar putea sa experimentati anumite relatii mai incordate, cu unele persoane destul de apropiate; nu va este frica de confruntari, insa, uneori, este mai bine sa nu inflamati spiritele, ci sa actionati cu diplomatie, in primul rand pentru a va pastra propria imagine. Sunteti persoane responsabile, asa ca sarcinile de la locul de munca sunt extrem de importante pentru voi; astazi, insa, s-ar putea ca unele dintre ele sa va solicite mult prea mult, storcandu-va de energie. In a doua parte a zilei, ati putea fi mult prea obositi pentru a raspunde solicitarilor din partea familiei, care isi doreste implicare din partea voastra. Incercati sa-i faceti pe apropiati sa inteleaga starea in care sunteti; majoritatea dintre voi ati avea succes.



Fecioara

Atitudinea pozitiva poate face foarte mult bine: poate atrage alaturi de voi persoane pozitive, increzatoare, care sa alunge sentimentele de pesimism din preajma voastra, poate sa va sustina in realizarea obiectivelor propuse pentru aceasta zi. Nu este o zi potrivita pentru a va lasa antrenati in cine stie ce situatii conflictuale, pentru simplul motiva ca nu va simtiti in stare sa faceti fata unui astfel de stres. Va doriti doar sa fiti lasati in pace, sa va vedeti de propriile treburi. Daca sunteti solicitati sa acordati sfaturi, nu o faceti in chestiuni la care nu va pricepeti; incercati sa dirijati pe cel ce va solicita catre o persoan competenta, pentru a nu induce in eroare.



Balanta

Nu aveti probleme majore de comunicare; si totusi, astazi, ceva va impiedica sa fiti suficient de deschisi in relatiile cu ceilalti. Uneori poate fi vorba de o anumita susceptibilitate privind intentiile acestor persoane, alteori, pur si simplu, sunteti voi intr-o pasa proasta si nu aveti chef sa socializati. Nu sunteti prea des in dispozitii capricioase, de aceea cei din jur s-ar putea sa fie surprinsi de voi, in aceasta ipostaza. Va fi greu sa va adunati pentru indeplinirea sarcinilor zilnice; concentrarea va necesita eforturi sustinute, mai mari ca de obicei. Va fi o presiune mare care se va face resimtita si la nivel fizic; serar va va gasi foarte obositi, putin dispusi la activitati recreative, de exemplu.



Scorpion

Aceasta zi, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, va fi dominate de emotii puternice, care va vor afecta, la nivel mental. Voi aveti o aparenta impenetrabila, de cele mai multe ori, asa ca putini sent cei care stiu cat demult va afecteaza anumite lucruri, pentru ca nu o aratati. Trebuie, insa, sa stiti, ca uneori este bine sa va exteriorizati, sa va exprimati sentimentele, sa va luati piatra de pe suflet. Va veti simti si voi mai bine si veti si clarifica problemele existente, asa incat nimeni sa nu va poate acuza ca nu ati vorbit la timp. Relatiile cu partenerii vor fi mult mai bogate, daca veti discuta deschis cu acestia despre problemele care va macina.



Sagetator

Astazi veti fi animati, in cea mai mare parte a timpului, de ideea de a face profit, de a castiga cat mai multi bani. Totusi, concentrarea pe acest scop final, ar putea sa va faca sa scapati din vedere modalitatile prin care sa ajungeti la indeplinirea lor. Daca nu veti tine cont de o anumita etica, in acest caz, este foarte posibil sa faceti unele greseli care sa va aduca fix in partea opusa pozitiei pe care v-o doreati. Problemele serioase din cuplu se rezolva printr-o colaborare stransa, printr-o discutie deschisa. Daca apar chestiuni serioase, care trebuie rezolvate, chiar si ceva mai grave, este important sa va pastrati calmul; daca intrati in panica, este posibil ca solutiile sa apara mai greu si sa nu fie dintre cele mai potrivite.



Capricorn

Sfaturile celor din jur ar putea sa va fie de folos, in anumite circumstante ale zilei de astazi, insa numai daca le veti trece prin filtrul propriu. Nu are rost sa transpuneti, doar, in practica, anumite directii primite de la altii. Oportunitatile de calatorie s-ar putea sa nu pice prea bine, de aceasta data; daca se coreleaza si cu unele probleme familiale, atunci situatia poate fi si mai indezirabila. Va atrage mult mai mult oportunitatea de a face ceva in caminul vostru, de a rezolva probleme familiale, de a linisti lucrurile, daca este nevoie, in plan personal. Pot sa apara unele probleme dentare sau sa se acutizeze altele mai vechi; este bine sa nu lasati sa treaca prea multa vreme pana sa mergeti la medicul stomatolog.



Varsator

Sursele de inspiratie nu va lipsesc, insa aveti o oarecare stare de lehamite, care va impedica sa actionati ferm, la timpul potrivit. Acest mod de actiune se poate dovedi foarte pagubos, de aceea ar trebui sa faceti un efort pentru a depasi aceasta stare de lucruri. Angajamentele pe care vi le-ati asumat trebui indeplinite; renuntarea la unul dintre acestea, trebuie sa se faca cu acordul celeilalte parti, altfel lucrurile pot sa devina foarte complicate. In viata personala, raspundeti prezent daca sunteti solicitati sa participati la intruniri familiale sau la planuri facute de partenerii de relatie; timpul suplimetar petrecut cu juniorii poate sa va remonteze psihic, sa va faca sa va simtiti foarte bine.



Pesti

Menajandu-i mereu pe ceilalti, ajungeti sa nu le faceti, neaparat, un bine; daca acest lucru se perpetueaza prea multi timp, respectivii ar putea ajunge sa creada ca anumite lucruri li se cuvin din oficiu, fara ca ei sa faca vreun efort pentru a le obtine. Pe de alta parte, se prea poate sa nu mai aveti timp de voi insiva, sa nu mai reusiti sa fiti atenti la propriile voastre nevoi, ceea ce, in timp, poate aduce numeroase frustrari. Folositi timpul liber de care dispuneti plimbandu-va, bucurandu-va de lucrurile frumoase din viata voastra, practicand activitati care sa va faca placere. Veti vedea ca, in urma unr astfel de initiative, si relatiile cu cei din jur se vor imbunatati, precum si apetitul pentru munca pe care o desfasurati, eficienta crescand, in aceasta directie.