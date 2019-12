Un medic suedez a dezvaluit care sunt cele 10 reguli ca sa traiesti mult si sa nu te imbolnavesti

In cartea sa despre cele zece reguli de aur ale sanatatii („Les 10 regles d’or de la santé”), medicul suedez Bertil Marklund ofera sfaturi pline de bun simt pentru a trai mai bine si mai mult, semnaleaza site-ul madame.lefigaro.fr.



„Eu insumi decid cum vreau sa imbatranesc — sau sa nu imbatranesc”, se poate citi in introducerea cartii lui Marklund, medic generalist, profesor si specialist in sanatate publica.



Potrivit studiilor consultate de acesta, „influenta patrimoniului genetic asupra duratei vietii nu este decat in jur de 25%, in timp ce modul de viata o determina in proportie de 75%”, se mentioneaza in carte. In cele o suta de pagini, medicul Marklund se bazeaza pe experienta sa de practician si de cercetator din Suedia, dar si pe literatura stiintifica.



Faceti exercitii fizice: Cu alte cuvinte, faceti miscare. Activitatea fizica reduce stresul, ne protejeaza impotriva lui si ne ajuta sa-l gestionam. Acesta este un avantaj cert, stiut fiind faptul ca stresul dauneaza, printre altele, celulelor organismului. Prin urmare, este inutil sa va impuneti sa faceti sport de cinci ori pe saptamana. Multumiti-va sa practicati in mod regulat activitatea care va convine, sa stati mai degraba in picioare decat asezat, sa mergeti pe jos cat mai mult posibil, sa optati pentru scari in locul liftului.



Nu va lasati coplesiti de stres: Medicul aminteste ca reactiile de stres sunt necesare pentru supravietuirea noastra si, prin urmare, sunt pozitive in sine. Trebuie sa stim insa sa le stapanim, sa nu le lasam sa ne invadeze si sa le evacuam. Pentru aceasta, reduceti exigentele, faceti cat mai multa miscare, defulati-va si invatati sa respirati. Fortati-va sa treceti in modul Dalai Lama.



Dormiti bine, dar nu prea mult: Somnul permite in mod evident regenerarea corpului. Faptul de a dormi prost sau prea putin oboseste, slabeste sistemele noastre de aparare si predispune la excesul de greutate si la alte maladii. De aceea, este primordial sa va garantati o buna igiena a somnului.



Expuneti-va la soare, dar cu moderatie: Atat prin alimentatie (pestele gras sau ouale), cat si expunandu-ne la soare sintetizam vitamina D. Aceasta din urma este indispensabila corpului, pentru buna functionare a sistemului nervos, consolidarea scheletului sau intarirea sistemului imunitar. Ea protejeaza impotriva diverselor maladii: cancer, diabet, depresie, infectii, psoriazis, scleroza in placi… Totusi, atentie la excesul de soare, care favorizeaza imbatranirea pielii si cancerele.



Mancati sanatos, mancati bine: Trebuie mai ales sa mancati de toate, cu moderatie, acordand prioritate alimentelor cu aport de vitamine, grasimi bune, antioxidanti. In schimb, evitati produsele industriale indulcite cu zahar si grase, limitati consumul de carne si de mezeluri, optimizati aportul de proteine vegetale.



Beti apa… si cafea: Hidratarea este esentiala pentru buna functionare a organismului. Corpul este compus in proportie de 60% din apa si poate pierde zilnic pana la un litru si jumatate. In caz de proasta hidratare, efectele nefaste nu intarzie sa se faca simtite, pe plan fizic sau psihic. Cafeaua este un atu de sanatate deloc neglijabil, mai ales datorita antioxidantilor si cafeinei din continutul sau. Potrivit mai multor studii amintite de autor, cafeaua ar diminua riscul de diabet, de accident vascular cerebral, de Alzheimer sau de Parkinson. Trebuie sa fie consumata, desigur, in cantitati rezonabile — trei sau patru cescute pe zi.



Supravegheati-va greutatea: Este stiut faptul ca excesul de greutate ne expune riscului de boli cardiovasculare si diabetului. Autorul lucrarii incearca totusi sa explice inutilitatea regimurilor repetate. A veghea zilnic la mentinerea unei greutati stabile este relativ simplu, datorita catorva sfaturi practice: mancati lent, nu mai luati inca o portie si alegeti bine alimentele.



Aveti grija de dinti: Igiena bucala influenteaza circulatia sanguina, spune medicul Marklund. O gingie care sangereaza ar fi chiar un semnal de alarma, potrivit acestuia. Cum se optimizeaza sanatatea dintilor? Evident, mergand periodic la dentist, curatand spatiile dintre dinti si folosind periuta de doua ori pe zi, dar si evitand dulciurile.



Adoptati gandirea pozitiva: Pesimismul nu aduce decat stres, angoasa si frustrare. Un cocteil exploziv pentru sanatate. Un recent studiu american arata chiar ca optimismul reduce riscul de mortalitate in randul femeilor. O veste buna pentru persoanele care vad paharul pe jumatate gol este aceea ca pesimismul se trateaza. Cum? Potrivit medicului, persoanele respective trebuie sa se inconjoare de indivizi pozitivi, sa faca miscare, sa-si gaseasca o motivatie, sa fie generoase.



Intretineti viata sociala: Bertil Marklund mentioneaza numeroase studii care au demonstrat ca mortalitatea este mai mare in randul persoanelor care traiesc singure. Prietenia optimizeaza increderea in sine si favorizeaza hormonii starii de bine.