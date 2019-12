Îți place să bei chefir? Are multe beneficii, dar și contraindicații

Chefirul este consumat de sute de ani, fiind obținut din lapte fermentat cu drojdie și bacterii benefice. Dacă și tu te-ai obișnuit să-l bei des este bine să iei în calcul ce beneficii și contraindicații are fiecare pahar de chefir. În acest mod vei alege numai variantele de calitate și vei avea multă energie în orice moment al zilei.



Chefirul devine din ce în ce mai popular în toată lumea datorită importanței probioticelor pentru menținerea sănătății tractului digestiv.



Ce este chefirul?

Se obține prin combinația de bacterii benefice și drojdie fermentată, care formează așa-numitele „grăunțe de chefir”. Nu sunt cereale precum grâul sau orezul și nici nu conțin gluten. Grăunțele de chefir se vor combina cu lapte și vor fi lăsate la fermentat pentru a produce băutura atât de apreciată. Chefirul are un gust acru și intens, iar consistența este asemănătoare cu cea a iaurtului de băut. Datorită procesului de fermentare chefirul poate fi puțin carbonatat.

Beneficiile unui pahar de chefir apar ca urmare a conținutului ridicat de probiotice. Aceste bacterii benefice reglează digestia, previn diareea și susțin sistemul imunitar. Nu trebuie să uiți, însă, că fiecare pahar de chefir are beneficii și contraindicații pentru că există anumite categorii de persoane care pot avea parte de efecte nedorite când consumă această băutură.



Ce avantaje îți aduce chefirul?



Iată care sunt efectele pozitive ale consumului de chefir:



1. Stabilizarea glicemiei

În cadrul studiilor realizate s-au comparat iaurtul și chefirul din punct de vedere al efectului util pentru glicemia persoanelor diagnosticate cu diabet. Participanții care au băut chefir au avut un nivel mult mai redus al zahărului din sânge față de cei care au consumat iaurt.

De asemenea, grupul care a băut chefir a avut o valoare mai redusă a hemoglobinei glicate (HbA1c), care reflectă variațiile glicemiei pe o perioadă de 3 luni.



2. Reducerea colesterolului

În cadrul studiilor realizate în 2017 s-a comparat modificarea nivelului de colesterol pentru femeile care beau lapte degresat sau chefir. Participantele au consumat 4 porții de lapte sau chefir în fiecare zi timp de 8 săptămâni.

Cele care au băut chefir au obținut o reducere semnificativă a valorii totale a colesterolului, precum și a colesterolului „rău”.

Chiar dacă și participantele care au băut lapte au avut un colesterol mai mic, chefirul a redus mai rapid valorile problematice. Probioticele din chefir influențează cât de mult colesterol se preia din alimente și stimulează folosirea în mod util a grăsimilor ingerate.



3. Valoarea unui supliment nutritiv

Chefirul furnizează multe vitamine și minerale care fortifică oranismul și previn carențele nutriționale. Este o sursă foarte bună de proteine, calciu și potasiu, iar unele variante de la magazin sunt fortificate cu vitamina D.



4. Ameliorarea intoleranței la lactoză

Este posibil ca persoanele care suferă de intoleranță la lactoză să poată consuma chefirul fără să resimtă un disconfort accentuat deoarece probioticele din chefir reduc foarte mult conținutul de lactoză. Potrivit specialiștilor, chefirul poate ameliora digerarea lactozei în timp, fiind o soluție potențială pentru a neutraliza această afecțiune.

Chefirul cu arome produce de obicei mai multe efecte negative față de cel simplu, cel mai probabil din cauza ingredientelor artificiale și a zahărului adăugat.



5. Protecția tractului digestiv

Chefirul menține echlibrul de bacterii utile în stomac, prevenind infecțiile sau diareea. De asemenea, combate efectele negative ale tratamentelor cu antibiotice asupra florei intestinale. Studiile realizate au demonstrat că poate fi utilizat inclusiv pentru completarea tratamentelor pentru ulcer peptic situat la nivelul stomacului sau intestinului subțire.



6. Controlul greutății

Specialiștii au confirmat că această băutură contribuie în mod eficient la reducerea greutății totale, a procentului de grăsimi din organism și la ameliorarea aspectului pielii afectate de celulită prin efectul general de tonifiere.



Riscuri potențiale

În afară de beneficii există și contraindicații pentru chefir de care trebuie să ții cont:

- deși persoanele care au intoleranță la lactoză au mari șanse să poată consuma chefirul fără inconveniente, în cazul în care ai alergie la lactate trebuie să eviți complet această băutură;

- chefirul este preparat folosindu-se lapte, deci va conține și zaharuri, iar dacă optezi pentru chefir cu diferite arome conținutul de zahăr poate crește foarte mult. Persoanele care au diabet trebuie că citească atent etichetele și să aleagă numai chefirul simplu;

- chefirul preparat după metoda tradițională va conține și urme de alcool.

Majoritatea variantelor de la supermarket nu vor include alcool deloc.