Ce spun astrele azi, 20 decembrie

Berbec

S-ar putea sa va ganditi ca, daca depuneti mai mult effort, ati putea castiga mai mult, insa nu in toate cazurile este valabil acest lucru. In plus, daca veti exagera, asa cum mai faceti uneori, este foarte posibil sa va surmenati si sa mai trebuiasca sa va confruntati si cu probleme de sanatate. Unii colegi, adversari cunoscuti, ati putea sa aiba noi tentative de a va pune intr-o lumina proasta; reactiile impulsive sunt cele mai nocive, in acest caz. Conflictele in familie s-ar putea acutiza nedorit de mult, daca nu veti fi dispusi sa ascultati, cu atentie, ceea ce fiecare are de spus; abordarile superficiale pot dinamita situatia.



Taur

Incercati sa fiti ceva mai flexibili si nu respingeti, din start, ideile noi; conservatorismul se justifica, insa doar pana la un anumit punct. De asemena, este bine sa-i ascultati si pe cei mai tineri decat voi. Se poate sa aiba solutii foarte bune, chiar daca nu sunt conforme gandirii voastre. Va fi nevoie sa faceti compromisuri, daca vreti sa progresati sis a nu ramaneti la un stadiu invechit. O reinventare proprie este, oricand, benefica. Si tehnologia s-ar putea sa va dea bataie de cap astazi, asa ca poate ar fi bine sa incercati un curs de perfectionare in acest sens. Nu dati vin ape calculator, doar pentru ca voi ati uitat sa salvati documentele!



Gemeni

Excesele nu sunt, in nici un caz, bine venite. Este recomandabil sa va luati, mai degraba, masuri de precautie. Este bine sa va faceti planuri, mai ales in ceea ce priveste chestiunile importante; nici in aceasta directie nu trebuie sa exagerati. Vor exista, unle situatii, in care ar trebui sa lasati ca lucrurile sa evolueze de la sine, fara sa le fortati, fara sa intervenit; va trebui sa incercati sa reperati acele momente, folosindu-va de propria intuitie. Relatiile personale vor fi dominate de scepticism; de aceea va fi destul de greu sa va apropiati de persoanele de care va simtiti ceva mai apropiati. Indiferenta poate rani foarte mult.



Rac

Astazi, schimbarile din viata voastra nu ar trebui sa va ia prin surprindere; ar trebui sa fiti pe faza si sa intelegeti ce vi se intmpla. Nu prea sunteti dispusi la comunicare, iar acesta este un lucru foarte nociv; schimbul de idei cu cei din jur poate fi extrem de profitabil si trebuie stimulat la maximum. Emotiile ar putea sa va copleseasca, in momentul in care va veti aminti de ceva din trecut; nu va cantonati acolo, ci treceti peste si reveniti in prezentul plin de provocari. Ziua de astazi va va prinde ca, labile din punct de vedere fizic; va trebuie sa lucrati, ceva mai atent, la intarirea sistemului imunitar.



Leu

Unele persoane ar putea incerca sa va impuna anumite hotarari, insa nu trebuie sa acceptati asta, daca nu sunteti de accord. Nu va lipseste deloc fermitatea, atunci cand aveti nevoie sa va impuneti propriile puncte de vedere. Responsabilitatile de la locul de munca ar putea fi prea mult pentru voi, astazi; uneori, trebuie sa recunoasteti ca, desi stiti despre ce este vorba, nu puteti sa rezolvati, de unii singuri, tot ceea ce se cere rezolvat. Viata de cuplu ar putea fi destul de armonioasa, mai ales daca si voi veti alege sa mai renuntati la munca, in favoarea timpului petrecut cu cei dragi. Marele pericol, in ceea ce va priveste, este ca va implicati foarte mult in ceea ce faceti, asa incat, uneori, nici nu va dati seama ca timpul trece si ca v-ati neglijat, din aceasta cauza, alte responsabilitati, la fel de importante.



Fecioara

Increderea in propriile forte este foarte importanta pnetru voi; asa puteti trece peste micile impedimenta care v-ar putea impiedica sa va atingeti obiectivele stabilite. Se poate ca astazi sa va gasiti in postura de mediatori de conflicte, la locul de munca, iar asta va creaza, oarecum, o stare de nervozitate. Nu prea va place sa fiti prinsi la mijloc, insa chiar nu veti avea incotro. Ca urmare, va trebui sa va conformati rolului si sa gasiti solutiile cele mai potrivite. Unele probleme se pot ivi in relatia cu juniorii; acestia par sa aiba cu totul alte idei in privinta anumitor chestiuni si vor fi greu de convins sa vada calea corecta. Trebuie, insa, sa fiti perseverenti si sa va impuneti punctul de vedere, nu prin forta, ci incercand sa convingeti.



Balanta

Socializarea va poate fi de mare ajutor astazi; daca veti calatori, veti avea parte de o etapa foarte constructive, in viata voastra. Se poate ca, odata cu aceasta ocazie, sa cunoasteti exact persoanele de care aveti nevoie in viitorul apropiat. Daca iubti natura, cautati cat mai multe prilejuri de a iesi si pentru a va bucura de frumusetile ei; respirati aer curat si relaxati-va, pentru ca mereu aveti nevoie de forte proaspete. Este bine sa includeti, pe cat posibil, in incursiuneile voastre, si pe partenerii de relatie; in majoritatea cazurilor, va exista disponibilitate din partea acestora, asa incat sa puteti avea parte de clipe frumoase petrecute impreuna. Este bine sa va ganditi la cursuir de perfectionare sau la un hobby care sa va stimuleze imaginatia.



Scorpion

Putini vor fi cei care vor ajunge sa va inteleaga astazi; comunicarea va fi dezastruoasa si, in astfel de momente, sunteti atat de impenetrabili incat speriati pe unii dintre cei din jur. Ca urmare, este foarte posibil ca ziua de astazi sa fie foarte solitara pentru voi, desi acest lucru nu prea va deranjeaza, pe moment. Trebuie, totusi, sa va ganditi si la implicatiile pe termen lung; daca va comportati astfel frecvent. Este foarte posibil ca unii sa se lase pagubasi si sa renunte la prietenia voastra. Unele persoane prefer sa se inconjoare de oameni mai veseli, mai comunicativi, chiar daca, poate, multi dintre acestia nu sent la fel de fideli pe cat ati fi voi insiva. Pana la a cunoaste sufletul, aparentele sent primul aspect acre poate atrage sau respinge.



Sagetator

Este important sa fiti multumiti, voi insiva, de ceea ce reusiti sa obtineti, fie ca este vorba despre castiguri materiale, fie ca este vorba de alte forme de recompensa. Binenteles, finantele sunt importante, mai ales daca v-ati propus sa faceti unele investitii, pe parcursul zilei; anumite cheltuieli pe care nu le-ati luat in considerare, ar putea sa va puna probleme, la un moment dat. In plan profesional, este nevoie sa actionati mult mai ferm si sa va cereti drepturile, atunci cand acestea nu va sunt respectate. In familie, discutiile in contradictoriu nu vor aduce nimic bun; putina flexibilitate poate face minuni,asa ca incercati sa fiti adaptabili, pornind de la premise ca mai aveti multe de invatat.



Capricorn

Sfaturile cu privire la cariera ar putea veni din toate partile, insa, din pacate, este vorba de persoane care nu prea inteleg sau nu au cunostinte din interior; v-ar folosi mult un sfat avizat in aceasta privinta, mai ales daca sunteti la inceput de drum, in cautarea unui loc de munca potrivit. Pregatirile pentru un anume eveniment din viata voastra nu trebuie sa va abata atentia de la alte lucruri importante; este posibil sa nu va puteti concentra prea bine astazi, tocmai pentru ca gandurile va fug, mereu, la acel eveniment. Daca sunteti nelinistiti si vreti putina liniste, incercati sa va retrageti undeva; beti un ceai de musetel si mai renutati la cafea, mai ales daca sunteti mari consumatori.



Varsator

Exista premise pentru schimbari pozitive in viata voastra. Va trebui sa va ganditi in ce masura acestea va influenteaza viata si la modul in care le puteti dirija in asa fel incat sa fie cat mai profitabile. Astazi, unul din proiectele voastre profesionale de suflet ar putea castiga un rezultat foarte bun, ceea ce va va umple de bucurie. Rasplata va fi si materiala, insa satisfactia spirituala va fi enorma. In a doua parte a zilei, incercati sa faceti ceva care sa va faca, realmente, placere si care sa va relaxeze; exista semnale ca lucrurile nu vor fi foarte linistite, in plan personal, insa voi veti sti cum sa manevrati pentru ca ambianta sa redevina senina.



Pesti

Trebuie sa va aparati drepturile, pentru ca nimeni nu o va face in locul vostru. Asa veti obtine recunoastere si respect din partea celor din jur; urmariti-va, cu tenacitate, obiectivele si nu fluctuate prea mult, in ceea ce le priveste. Nu fiti atat de mandri incat sa nu acceptati ajutor, atunci cand vi se ofera, mai ales daca vine din partea unei persoane dragi, de incredere. Persoana respectiva s-ar putea considera jignita si, cel mai probabil, s-ar putea sa nu se mai ofera, de la sine, altadata. Un oarecare disconfort digestive ar putea sa va incerce, mai ales daca nu va veti alimenta cum trebuie; alimentele de timp fast-food va imbolnavesc, in mod clar, iar azi probabil ca veti experimenta dureri in zona acestui organ, mai ales daca veti face excese in privinta mancarurilor nesanatoase.