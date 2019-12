Creştinii ortodocşi de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae

Creştinii ortodocşi de stil vechi îl celebrează pe 19 decembrie pe Sfântul Nicolae. Sărbătoarea este importantă pentru credincioşi, fiind marcată cu cruce roșie în calendarul ecumenic, transmite MOLDPRES.



Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut în ținutul Lichiei, într-o familie cu credință în Dumnezeu. Avea un unchi episcop care i-a sfătuit pe părinții săi să își îndrepte fiul către slujirea Bisericii. Nicolae a devenit preot, trăind în post și rugăciuni, cu frică de Domnul.



După moartea părinților săi, a moștenit o avere însemnată, din care a dăruit foarte mult celor săraci, ajutându-i pe cei aflați în nevoie. “S-a ridicat la cele veșnice după ce a trăit îndelungat, timp în care a săvârșit foarte multe fapte bune. Din sfintele lui moaște a izvorât mir și multe minuni s-au făcut de atunci”, indică mai multe surse.



Ziua de 19 decembrie este una plină de tradiții și obiceiuri din popor. Este totodată ziua de Moș Nicolae, aşteptată mai ales de cei mici. Or, în fiecare an, în noaptea de 18 spre 19 decembrie, copiii își lustruiesc ghetele, pentru că Moș Nicolae vine să le aducă daruri, dacă au fost cuminți. Totodată, se zice că “cei obraznici vor primi o nuielușă în loc de dulciuri și cadouri”.



Tradiţia spune că Moș Nicolae vine pe un cal alb și este protectorul celor nevoiași și al orfanilor. Se mai crede că Sfântul Nicolae are puterea de a-i salva pe corăbieri de la înec și că apără văduvele și soldații pe timp de război.



De Sf. Nicolae, în case se aduc crengi de pomi fructiferi care se pun în apă pentru a înflori până de Anul Nou. Dacă acest lucru se întâmplă, anul următor va fi unul plin de belșug.



În toate locaşurile sfinte din ţară azi sun oficiate servicii divine. Tot astăzi sunt omagiaţi cei care poartă numele de Nicolae, Nicoleta sau derivatele acestora – Nicu, Nicuşor, Niculiţă, Nica, Nicolina etc. În Republica Moldova, Nicolae este un prenume popular, la fel ca Ion, Maria, Ana, Andrei şi Vasile.