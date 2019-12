Banana, alimentul care face minuni dacă îl consumi constant. Nutriţioniştii recomandă două fructe pe zi

Unul dintre fructele cele mai populare, banana este la îndemăna oricui în orice sezon şi poate fi consumată zilnic. Nutriţioniştii recomandă să mâncam banane la micul dejun sau ca gustare între mese şi vorbesc despre un aport major de nutrienţi pentru organism. În plus, bananele sunt fructele care se găsesc pe piaţă atât în anotimpul cald, cât şi iarna. Consumul de banane poate reduce riscurile de probleme digestive, cancer şi chiar infertilitate.



Iată câteva dintre beneficiile majore pe care consumul de banane zilnic îl are asupra organismului tău, potrivit revistafelicia.ro.



1. Să mănânci banane poate fi periculos doar dacă mănânci foarte multe odată. Recomandările specialiştilor în nutriţie sunt că un adult să consume zilnic două porţii de fructe, ceea ce se poate traduce şi prin două banane. Iată care sunt valorile nutriţionale pentru două banane medii: 210 Calorii, 900 mg Potasiu, 54 gr Carbohidraţi, 2 gr fibre vegetale, 28 gr. Zahăr, 6 gr. Proteine.



2. Potasiul este un nutrient esenţial pentru funcţionarea sănătoasă a organismului uman. Găsim potasiu într-o mare varietate de plante şi băuturi, în special în banane. Fiind un mineral a cărui prezenţa în organism este de o importantă vitală pentru bună funcţionare a inimii, rinichilor şi altor organe, consumul de banane că obicei zilnic este indicat.

Un nivel scăzut de potasiu este asociat cu tensiune crescută, boli cardiace, atacuri cerebrale, artrită, cancer, probleme digestive şi infertilitate.



3. Studiile au arătat că cei care consumă zilnic banane au tendinţa de a avea o tensiune scăzută. Deşi organismul uman necesită cantităţi scăzute de sodiu, dacă nivelul de consum al acestuia creşte poate duce la hipertensiune. Echilibrand nivelul de sodiu şi potasiu se elimina mai eficient apă din organism.



4. Consumul de vitamina C din fructe, în special din banane ajută la combaterea formării de radicali liberi cunoscuţi că fiind cauzele de cancer. Pentru că obţii cei mai importanţi nutrienţi fără zahăr, coloranţi, chimicale, conservanţi şi sare. Cercetările arată că un consum frecvent de banane poate fi asociat cu un risc scăzut de cancer colorectal.



5. Ai mâncat prea mulţi cartofi prăjiţi? Mănâncă o banană că deşert şi inima ta îţi va mulţumi. Un nou studiu sugerează că dacă consumi de două ori mai mult potasiu îţi înjumătăţeşti riscul de a muri de o boală cardiovasculară. Studiul este primul care arată că cei care consumă cel puţin 4.069 mg de potasiu pe zi au un risc cu 49% mai scăzut de a face un infarct decât cei care au un aport zilnic de doar 1000 mg.