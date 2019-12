Oamenii de știință susțin că îmbătrânirea este o boală și că deja au găsit leacul

Oamenii de știință au tendința de a privi lucrurile foarte rațional și logic – anumiți viruși provoacă boli, așa că s-au găsit vaccinuri împotriva lor. În mod similar, îmbătrânirea provoacă boli, așa că ar trebui tratată, nu?



Ei bine, în timp ce farmaciile vin cu tot felul de creme și suplimente și loțiuni care promit să întârzie acest proces, nu există niciun medicament aprobat spre vânzare care să împiedice înaintarea în vârstă și toate problemele de sănătate care vin împreună cu aceasta.



Situația este la nivel de State, iar disputa principală se dă între oamenii de știință (care susțin că au leacul și că l-au testat deja pe animale) și US Food and Drug Administration (FDA), cei care se ocupă de comercializarea acestor tipuri de medicamente.



Pe 24 iunie, FDA va asculta cazul pentru un studiu clinic al unui medicament care ar putea să ne facă să trăim „tineri până la adânci bătrâneți”, cum s-ar zice.



Dacă FDA zice DA, atunci asta ar putea însemna că mai multe medicamente care sunt pe lista de așteptare ar putea fi încercate, iar apoi puse spre vânzare.



Studiul clinic poartă denumirea de Targeting Aging with Metformin (TAME), unde metformina este un medicament folosit deja pentru tratarea diabeticilor.



Cu toate astea, bazându-se pe cercetarea făcută pe animale, Nir Barzilai – om de știință la Albert Einstein College of Medicine – susține că metformina poate ajuta întârzierea cancerului sau cea a bolilor de inimă.



La cum stau lucrurile în prezent, probabil deja există mai multe medicamente mai eficiente decât metformina care stau pe rafturi și așteaptă să fie aprobate spre vânzare.



Metformina are însă avantajul faptului că este des utilizată și nu are efecte secundare serioase. Studiul TAME și-a propus să implice 3000 de oameni cu vârste cuprinse între 70 și 80 de ani. Va dura între 5 și 7 ani și va costa peste 50 de milioane de dolari.



Ironia nu lipsește din ecuație – chiar dacă există promisiuni cu privire la un medicament anti-îmbătrânire, Barzilai nu are fonduri.



Repoziționarea unui medicament – când un medicament aprobat pentru tratarea unei anumite boli poate fi aprobat și pentru tratarea unei afecțiuni diferite – sună bine, dar este ceva în care companiile farmaceutice nu prea vor să investească.



Motivul este, așa cum ne așteptam, unul pragmatic și axat pe profit – compania care face investiția în noile studii clinice nu are o perioadă de exclusivitate, în care să recupereze costurile, drept urmare nu poate pune monopol pe profituri.



Lumea asta mare în care ne învârtim nu funcționează doar după niște valori și principii clare și, de cele mai multe ori, inițiativele pozitive sunt condiționate de tot felul de interese.



Așa se întâmplă și în cazul acestor medicamente anti-aging, motiv pentru care, deși ar putea funcționa, noi mai avem de așteptat până să le încercăm.