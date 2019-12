Gestionare eficientă! Noii proprietari ai Companiei „Air Moldova” au stins peste 80% din datoriile pe care statul le acumulaseră aproape în 10 ani

Curtea de Conturi s-a arătat surprinsă după ce compania „Air Moldova”, privatizată acum un an, a reușit să achite mai mult de 83% din datoriile de 1,28 miliarde lei, acumulate în ultimii 10 ani de foștii administratori puși de stat.



Potrivit Mold-street.com, auditorii Curții de Conturi au constatat că deși avea la dispoziție trei ani pentru a stinge datoriile, la 31 octombrie a.c., Compania „Air Moldova”, reorganizată în SRL, mai avea de rambursat circa 190 milioane lei creditorilor, inclusiv câteva milioane Ia Bugetul de Stat.



Președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, s-a arătat mirat de faptul că „Air Moldova” a reușit să achite într-un singur an o datorie așa de mare din banii câștigați din activitatea operațională și nu din investițiile cumpărătorului. Lupu și-a exprimat uimirea că ceea ce administratorii puși de stat nu au putut face în 10 ani, a făcut o compania privată timp de un an.



Compania „Air Moldova” a fost privatizată în toamna anului trecut cu 50 de milioane de lei, de „Aviation Group”. Valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare depășea 1,2 miliarde de lei (circa 61,5 milioane euro), dintre care 50 milioane de lei au fost transferate la bugetul de stat, restul sumei reprezintă datoriile companiei „Air Moldova”, pe care investitorul s-a obligat sa le achite în decurs de trei ani, a reamintit Mold-street.com.