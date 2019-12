Ce spun astrele azi, 11 decembrie

Berbec

Astazi se anunta o zi dificila din punct de vedere profesional: trebuie sa aveti grija sa nu mergeti pe principiul care spune ca "scopul scuza mijloacele". Conteaza cum ajungeti la un anume rezultat, fiindca, daca veti folosi metode mai putin corecte, acest lucru nu va intarzia sa-si arate efectele negative in perioada urmatoare. In plan personal, ar fi bine sa va abtineti de la comentarii tendentioase, care nu ar face decat sa inflameze o situatie si asa destul de fragila; relatiile cu cei din jur trebuie sa se bazeze pe reciprocitate in ceea ce priveste respectul. Va confruntati, in continuare, cu instabilitate din punct de vedere sentimental.



Taur

Nu intotdeauna este indicat sa alergati dupa chilipiruri. Uneori, daca va ieftiniti prea mult in unele privinte, s-ar putea ca, in final, sa va coste mult mai mult decat daca ati fi cumparat ceva de mai scump, dar de calitate. Rabdarea poate fi, in unele cazuri, o adevarata virtute, iar rezultatul, cu adevarat benefic. Tineti cont de aceste sfaturi, inclusiv in plan personal. Chiar daca sunteti disperati, pastrati aparentele si nu acceptati prima invitatie, mai ales daca aveti serioase obiectii cu privire la persoana care v-o adreseaza. In unele momente este nevoie sa va aplecati mai mult asupra propriei voastre persoane si, implicti, va trebui sa ignorati unele solicitari venite din partea apropiatilor. Acestia trebuie sa inteleaga ca aveti nevoie si de un "spatiu" de evolutie propriu, personal.



Gemeni

Poate fi o zi placuta astazi, pentru voi, in care intelegerea familiei si atmosfera domestica pasnica va pot oferi refugiul necesar in fata tumultului vietii profesionale. Apreciati cum se cuvine eforturile celor din jur; apropiatii va ofera tot suportul lor, care poate fi esential in unele situatii. Este, in mod clar, o zi foarte favorabila imbunatatirii relatiilor familiale. In plan profesional, ar fi bine sa fiti vigilenti si sa observati cu mai multa atentie persoanele din jurul vostru. Aveti grija catre cine va manifestati cu indulgenta, caci sunt persoane care nu merita acest lucru; orice gest necugetat astazi, poate sa va atraga pierderea respectului celor din jur, pentru mai tarziu.



Rac

Lucrul in echipa este favorizat in aceasta zi, asa ca ar fi bine sa incercati sa va armonizati cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea, pentru a maximiza rezultatele. Faceti schimb de idei, de informatii, cooperati in ducerea la bun sfarsit a sarcinilor ce trebuie finalizate. Creativitatea va fi stimulata si va deveni un sprijin de nadejde in demersurile pe care le veti initia. Hobby-urile pot sa aiba mult succes astazi, poate chiar pot deveni surse alternative de venit, pornind de la o idee a acestei zile; daca veti fi intreprinzatori si veti actiona cu promptitudine, este posibil sa aveti de castigat chiar mai mult decat ati fi anticipat.



Leu

Exprimati-va sentimentele, daca asa simtiti si daca si imprejurarile va permit sa faceti acest lucru in conditii favorabile. Nu va grabiti, deoarece acest lucru poate cauza inconveniente situatiei de fapt. Va simtiti generosi astazi, gata sa ajutati acolo unde este nevoie, gata sa interveniti in situatii dificile. Aveti grija sa va implicati si acolo unde conteaza, ca de exemplu, in chestiunile domestice, chiar daca acestea vi se par niste nimicuri. In conditiile in care aveti impresia ca puteti face lucruri din ce in ce mai marete, astfel de chestiuni tind a fi ignorate, iar asta va poate cauza conflicte cu familia, cu apropiatii.



Fecioara

Informatiile pe care le veti primi astazi, chiar daca, pentru moment, par nefolositoare, isi vor arata curand utilitatea. Inclusiv informatii ce tin de cultura generala, de interculturalitate, vor fi stimulatoare si benefice. Asa ca, nu renuntati la nici o oportunitate care vi se ofera, de a iesi si a cunoaste oameni si imprejurari noi. Relationarea este foarte importanta pentru voi, in contextul acestei zile. Beneficiile pot sa apara si in plan sentimental, daca impartasiti anumite experiente cu partenerul de relatie sau daca, in timpul iesirilor, intalniti acea persoana alaturi de care puteti constitui un cuplu care sa dainuiasca (in functie de situatia fiecaruia).



Balanta

Instinctele s-ar putea sa va insele astazi; propria intuitie ar putea sa va joace feste. Poate ar fi mai intelept sa lasati loc ratiunii sa vorbeasca si sa va indrume in demersurile pe care le aveti de dus la bun sfarsit. S-ar putea sa va confruntati cu situatii nedorite, cand cineva apropiat ar putea sa actioneze impotriva voastra. Intr-un astfel de context, este mare nevoie sa actionati condusi de ratiune, si nu de emotii. Nu ezitati sa actionati in consecinta, odata ce v-ati format o idee si va este clar ce ar trebui sa faceti. Tratati ziua de astazi ca o zi in care trebuie sa va aplecati mai mult asupra chestiunilor domestice, a problemelor legate de familie si de viata voastra personala.



Scorpion

Parasirea zonei voastre de confort poate provoaca, ea insasi, un disconfort! Dar, uneori, acest lucru poate fi extrem de benefic, daca ne gandim numai la iesirea din rutina de zi cu zi. Ziua de astazi este, insa, o faza de exacerbare a curajului, o perioada in care sunteti gata sa va asumati riscurile si sa faceti schimbari majore in viata voastra. Contextul astral va este favorabil, asa ca puteti face pasul pe care-l planuiti de mai multa vreme: schimbarea jobului, mutarea intr-o alta localitate, o noua relatie sentimentala, etc. Si pentru ca lucrurile sa iasa cat mai bine, puteti sa va sfatuiti si cu alte persoane care au facut asta inaintea voastra!



Sagetator

Astazi va simtiti intr-o dispozitie de aventurieri; v-ar place, daca ati avea ocazia, sa lasati totul balta si sa va implicati in expeditia vietii voastre, in ceva atat de deosebit, care sa va marcheze existenta. Mai ales in cazul celor care se confrunta cu uzura rutinei de zi cu zi, dezideratul va fi extrem de puternic. Si, poate, in anumite situatii, nu ar fi rau sa va ganditi sa dati curs acestui impuls. Insa trebuie sa va ganditi si la ceea ce lasati in urma, la marimea si multitudinea responsabilitatilor, nu doar fata de voi, ci si fata de cei din jurul vostru. In fiecare chestiune pe care o abordati, trebuie sa va implicati cu foarte multa luciditate si realism; fanteziile nu-si au locul in peisajul zilei de astazi, cu atat mai putin in chestiunile serioase.



Rac

Emotiile se vor succeda una dupa alta si abia veti reusi sa va trageti sufletul pana sa fiti din nou luati cu asalt. Trebuie sa luati initiativa si sa stopati aceasta succesiune extrem de solicitanta si consumatoare de resurse. Furtunile emitionale va secatuiesc de puteri, de aceea este de dorit sa va despovarati de toate energiile negative care v-ar putea rascoli, din punct de vedere sentimental. Asteptarile din partea voastra vor fi mari, mai ales daca rezultatele voastre sunt, in general, dintre cele mai bune. Chiar daca tineti cont de parerile celor din jur sau daca va place sa pastrati aparentele la un nivel superior, n-ar trebui sa lasati ca aceste aspecte sa va guverneze viata.



Varsator

Aveti o abilitate innascuta de a gasi lumina in intuneric, de a vedea partea buna a lucrurilor, asa incat ar trebui sa uzati din plin, astazi, de aceasta abilitate. E drept ca va exista o presiune crescuta asupra voastra, pe parcursul intregii zile. Din fericire, o parte din tensiunea emotionala cu care, poate, ati avut de-a face in ultimele zile va disparea, astfel incat veti avea aposibilitatea sa va relaxati. Trebuie sa incercati sa inlaturati stresul din viata voastra, caci va face rau, atat fizic cat si psihic. Relatiile cu juniorii trebuie sa fie dominate de fermitate; ati putea sa va gasiti in cazul in care unul dintre copii incearca sa va distraga atentie de la o boacana a sa, de importanta semnificativa. Nu va lasati impresionati de teatru, ci interveniti prompt si argumentat.



Pesti

Complicatiile pot fi extrem de incomode, mai ales atunci cand survin in momente total nepotrivite. Pe de alta parte, insa, pot avea si efect benefic, pentru ca va pot conduce catre descoperirea unor cai mai potrivite de a invata, de a va conecta la ritmurile si persoanele care va inconjoara. Situatiile mai dificile au darul de a va forta sa va puneti mult mai bine in valoare abilitatile, sa redescoperiti moduri de actiune si idei care ar putea fi revigorante, intr-o anumita masura. Este bine ca, de fiecare data, sa pornim de la a vedea partea plina a paharului, pentru ca optimismul si speranta sunt cele care ne sustin sa mergem inainte.