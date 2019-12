Vitamina U este numele dat în 1952 unei substanțe identificate în sucul de varză de Dr. Garnett Cheney. Deși vei găsi la vânzare pastile etichetate în acest mod, nu există încă un consens între nutriționiști și biochimiști cu privire la ce este vitamina U.



Deși nu se neagă faptul că un pahar cu suc de varză pe zi este un remediu excelent pentru ulcerul peptic, identitatea ingredientului „magic” care asigură efectul curativ este încă subiectul controverselor. Printre ipoteze se remarcă prezența alantoinei, care a fost utilizată timp îndelungat în cadrul medicinei tradiționale atât intern, cât și extern, dar majoritatea opiniilor de specialitate sunt direcționate spre aminoacidul L-metionă. Indexul Merck listează vitamina U sub denumirea de clorură de metil-metionină-sulfoniu. Cercetările efectuate în Rusia au demonstrat că atunci când se administrează o doză mare din această substanță cu o oră înainte de a se lua aspirină stomacul va fi protejat de riscul crescut de ulcer asociat cu aspirina. În cadrul dicționarului online din Wikipedia vitamina U este listată cu denumirea și mai simplă de S-metilmetionină.



În cazul în care te-ai întrebat și tu ce este vitamina U după ce ai văzut pastile în farmacii sau în diferite magazine specializate, să știi că deocamdată face parte dintr-un grup secundar de vitamine pentru că nu a fost recunoscută oficial de toți nutriționiștii. Există multe vitamine care au pornit de la un astfel de statut secundar pentru a deveni ulterior nutrienți esențiali pentru organism.



Acest lucru s-a întâmplat cu „vitamina M”, care este folicina, o formă de acid folic și cu „vitamina H”, care acum este binecunoscuta biotină. De asemenea, bioflavonoidele ca grup sunt în continuare clasificate sub denumirea de „vitamina P” pentru că există foarte multe variante și toate au efecte similare la nivel biologic, însă ar fi foarte complicat să individualizezi o singură substanță din acest grup pentru a-i da această denumire.



Care sunt sursele de vitamina U?



Vitamina U, S-metilmetionina, clorura de metil-metionină-sulfoniu sau factorul anti-ulcer se regăsește în cantități ridicate în alimente cum sunt:

- sfecla roșie;

- varza;

- mazărea;

- varza de Bruxelles;

- spanacul;

- roșiile;

- sparanghelul;

- țelina;

- broccoli;

- laptele.



Ce efecte pozitive are vitamina U?

Vitamina U este singurul element retras de medici din grupul substanțelor clasificate drept vitamine.

Cu toate acestea, nutrientul are proprietăți unice deoarece poate vindeca ulcerul gastric și duodenal. A fost denumit vitamina U de la cuvântul pentru ulcer din limba latină, ulcus.

Recomandarea oficială pentru necesarul zilnic al unui adult este de 200mg.



Cum afectează vitamina U tot corpul?

Cea mai importantă proprietate a vitaminei U este efectul antihistaminic. În plus, acest nutrient are și următoarele efecte pozitive:

- previne ateroscleroza;

- normalizează aciditatea de la nivelul stomacului;

- orice exces de vitamina U este eliminat de organism în mod natural. În cadrul studiilor realizate nu s-au observat efecte adverse asupra sănătății când s-a depășit doza zilnică recomandată.



Deficitul și surplusul

Până în prezent oamenii de știință nu au identificat semne vizibile care să indice lipsa de vitamina U sau prezența unei cantități prea ridicate în organismul uman.



Ce factori pot afecta conținutul de vitamina U din alimentele consumate?

Vitamina U devine instabilă dacă este expusă la temperaturi ridicate.

Astfel, dacă varza este gătită timp de 10 minute cantitatea disponibilă de vitamina U va scădea cu 4%. Dacă este gătită timp de o oră se va distruge 13% din totalul de vitamina U, după 3 ore vei pierde 40% din acest nutrient, iar în cazul alimentelor procesate vitamina U este complet distrusă.

Congelarea nu afectează negativ cantitatea disponibilă de vitamina U, ci îi păstrează calitățile.