6 alimente care îți fac tenul mai frumos și elimină imperfecțiunile

Indiferent cât de multă atenție acorzi îngrijirii tenului tău, te confrunți în continuare cu imperfecțiuni precum puncte negre, comedoane sau coșuri?



O piele curată și sănătoasă poate fi obținută nu doar prin tratamentele aplicate local, ci și printr-o alimentație adecvată. Unele alimente au capacitatea de a face tenul mai frumos și mai strălucitor pentru că oferă de la interior nutrienții de care pielea are nevoie pentru a se regenera și a elimina imperfecțiunile.



„Există o conxiune strânsă între sănătatea pielii și sănătatea sistemului digestiv”, declară medicul dermatolog Dendy Engelman pentru cosmopolitan.com. „Conceptul este acela că în cazul unui mediu intestinal nesănătos și dezechilibrat toxinele pot fi eliberate în fluxul sanguin, ceea ce cauzează inflamație în tot organismul. Pe de altă parte, alimentele pe care le consumăm pot ajuta la o digestie mai bună și pot oferi vitamine și minerale vitale pentru sănătatea pielii și a organismului”, spune medicul. Iată ce alimente să consumi pentru a avea un ten mai frumos, fără imperfecțiuni:



Probiotice

„Cercetătorii au descoperit că există în intestine tulpini de bacterii 'bune' și bacterii 'rele'. Persoanele care au un ten sănătos aveau în intestine tulpini ale bacteriilor bune, iar cei cu un ten afectat de imperfecțiuni și acnee avea tulpini ale bacteriilor rele”, spune medicul dermatolog. Probioticele sunt bacterii 'bune' pe care le poți include în alimentația ta consumând mai multe alimente fermentate care au culturii active precum iaurt, kefir, varză murată, murături fermentate, kimchi sau kombucha. Acestea ajută la controlul inflamației în organism. De asemenea, nu ar trebui să uiți de prebiotice așa cum sunt bananele sau ceapa. „Probioticele reglează nivelul bacteriilor benefice din intestine, în timp prebioticele sunt combustibilul pentru probiotice”, spune medicul.



Nuci și semințe

Nucile și semințele sunt alimente bogate în acizi grași omega 3, vitaminele A, B și E, precum și acizi grași mononesaturați, minerale și antioxidanți. „Datorită densității nutriționale a nucilor și semințelor, acestea îți hidratează pielea, îmbunătățesc elasticitatea, ajută la regenerarea celulelor și protejează împotriva radicalilor liberi”, declară dermatologul.



Fructe

Cele mai multe fructe conțin un nivel ridicat de vitamina A și C și antioxidanți puternici care oferă nutrienții necesari pielii, stimulează producția de colagen și ajută la menținerea pielii suple și ferme.

Și pentru că există dovezi că stresul oxidativ cauzează inflamație și joacă un rol în apariția acneei, antioxidanții sunt un factor important în menținerea pielii sănătoase și fără imperfecțiuni, având capacitatea de a combate efectul nociv al radicalilor liberi.



Avocado

Datorită conținutului de grăsimi, proteine și vitamine, acest fruct este alegerea perfectă pentru o piele frumoasă și sănătoasă. Fie că te confrunți cu piele uscată sau pori lărgiți din cauza colagenului degradat, avocado te poate ajuta să refaci echilibrul tenului. „Proteinele susțin structura colagenului și elastinei din piele, în timp ce grăsimile din avocado îți mențin pielea hidratată”, spune medicul dermatolog.



Verdețuri și legume de culoare verde închis

În această categorie se încadrează spanacul, kale, broccoli, varză de Bruxelles etc. „Legumele sunt bogate în fier, acizi grași omega 3 și vitaminele A, B și E care susțin sistemul imunitar.

Fitonutrienții și folații ajută, de asemenea, la menținerea pielii sănătoase și hidratate”, declară medicul. Include cât mai des aceste alimente în dieta ta pentru a avea un ten curat și luminos.



Ulei de cocos

Uleiul de cocos este atât un tratament care pote face minuni atunci când este aplicat pe piele, dar este și un aliment ce hrănește pielea de la interior la exterior. Atunci când este aplicat topic ar putea să trateze acneea datorită conținutului de acid linoleic și acid lauric. „Grăsimile sănătoase din uleiul de cocos și proprietățile sale antibacteriene te ajută să ții acneea la distanță și să-ți păstrezi pielea hidratată”, spune Dr. Engelman. Efectele comedogenice ale uleiului de cocos nu sunt încă demonstrate clar, dar ar trebui totuși să-l folosești cu precauție și să monitorizezi efectele asupra pielii tale.