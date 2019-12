(FOTO) Decor spectaculos de sărbătoare la Aeroportul Internațional Chișinău

Și în acest an, Compania „Avia Invest” a decis să-i surprindă pe cei care călătoresc prin Aeroportul Internațional Chișinău printr-un decor inedit cu ocazia Crăciunului și a Revelionului.



Toate spațiile aerogării sunt frumos decorate cu brăduți, jucării de diferite dimensiuni și Moș Crăciuni.



Cei care ajung în Republica Moldova prin zona „Sosiri” a Aeroportului Internațional Chișinău sunt întâmpinți de un decor magic format din sute luminițe și steluțe cu heliu.



Principala atracție din aerogară este, desigur, Pomul de Crăciun, frumos decorat cu ghirlande. Bradul are o înălțime de 10 metri și se află în zona „Plecări”. În preajma Pomului de Crăciun, zeci de eroi din poveștile îndrăgite și decorațiuni completează tabloul de sărbătoare. Tot în zona „Plecări” a Terminalului, doi cerbi mari îi petrec pe pasageri.



În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, „Avia Invest”, compania care administrează aerogara din Chișinău, are grijă să creeze pentru călători decoruri irepetabile.



Din 2013, când „Avia Invest” a devenit proprietarul aeroportului, aici au fost implementate mai multe proiecte de modernizare. Aceste sunt remarcate de pasageri, iar unele dintre proiecte au fost premiate la diferite concursuri internaționale de specialitate. Actualmente, prin aerogară, sunt efectuate, zilnic, zboruri charter și zboruri regulate spre 40 destinații.