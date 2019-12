Ce spun astrele azi, 6 decembrie

Berbec

Daca veti face ceva eforturi, veti reusi sa gasiti solutii pentru majoritatea problemelor cu care va veti confrunta astazi. Probleme veti intampina in ceea ce priveste organizarea. Va trebui sa prioritizati, pentru a cuprinde totul, altfel riscati sa ramaneti cu multe restante pentru zilele urmatoare. Se anunta schimbari radicale in viata voastra sentimentala, pentru care va trebui sa fiti pregatiti; tutmultul emotional care va navali peste voi inca de la inceputul zilei, ar putea sa va bulverseze destul de bine, daca nu veti gasi modalitati de a-i face fata. Este bine sa luati taurul de coarne, sa infruntati situatiile care survin cu cat mai multa luciditate si obiectivitate.



Taur

Astazi nu veti excela in rapiditate, in cazul in care va fi nevoie sa luati decizii; obstacole mentale va impiedica sa interveniti mai prompt, acolo unde este nevoie. Din aceasta cauza, veti pierde multe ocazii favorabile, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Este bine sa fiti meticulosi, insa daca va ganditi prea mult, totul va trece pe langa voi inainte sa va dati seama. O anumita persoana din viata voastra s-ar putea sa-si piarda rabdarea din cauza incetinelii voastre in reactii, iar un conflict cu aceasta pare sa fie inevitabil. Poate ar trebui ca, de aceasta data, sa lasati orgoliile si incapatanarea deoparte si sa ascultati de sfaturi bine intentionate.



Gemeni

Veti fi mult mai concentrati ca de obicei, mult mai perceptivi, astfel incat veti fi si mult mai sensibili la problemele celor din jurul vostru, la necazurile lor. Totusi, interventia voastra este oportuna doar in anumite cazuri; exista situatii in care ar fi bine ca asistenta oferita sa nu fie sesizabila de catre persoana in cauza sau sa fie indreptata spre constientizarea acestei persoane, in legatura cu evolutia concreta. Este un moment potrivit sa lasati la o parte mai vechi neintelegeri si sa ajutati, acolo unde este cazul. Este foarte posibil sa reinnoiti legaturile cu cineva de care v-ati cam indepartat in ultimul timp. Momentele incomode nu vor lipsi, insa cu putin tact si rabdare veti reusi sa le depasiti.



Rac

Ajutandu-va pe voi insiva ii ajutati si pe cei din jurul vostru. Gratitudinea celor care va sunt alaturi va va conferi o stare de bine si va va inspira sa faceti si mai mult, sa va implicati cu si mai mare intensitate atunci cand este nevoie. Este un moment potrivit pentru a initia proiecte de anvergura, pentru a va pune in valoare, la maximum, abilitatile si cunostintele. Aveti entuziasmul si competentele necesare, asa ca, nu mai stati pe ganduri! Nu ezitati sa impresionati persoanele potrivite, pentru a le obtine sprijinul, daca simtiti ca aveti nevoie, mai ales daca ascensiunea in cariera este, pentru voi, un scop in sine.



Leu

Astazi este o zi potrivita pentru a va simti confortabil, pentru a va bucura de realizarile vietii voastre. Pot sa apara oportunitati de castiguri financiare neasteptate, in urma eforturilor depuse in ultimul timp. Si nu doar castiguri de natura financiara pot sa survina, ci si plusuri in cunostinte, in contacte sociale, etc. Nu dati curs impulsului de a cheltui, de a face praf ceea ce veti castiga; este drept ca nevoile sunt multe, insa poate ca nu toate sunt neaparat stringente. Fiti chibzuiti si mai pastrati cate ceva pentru zile mai putin favorabile. Intalnirile de care aveti parte astazi au putine sanse sa se transforme in romance, pentru cei aflati in cautarea unui partener.



Fecioara

O persoana din anturajul vostru, care doreste sa faca unele schimbari in viata sa, ar putea solicita sprijin si sfaturi din partea voastra. Ganditi-va bine la ceea ce veti spune, pentru ca sunteti chemati sa influentati intr-o maniera importanta viata cuiva. Poate ca relatia cu aceasta persoana nu va este foarte clara, insa destul de curand veti reusi sa intelegeti de ce ati fost solicitati sa interveniti in acest mod in viata acestei persoane. Urmati-va instinctele si actionati asa cum va dicteaza inima si sentimentele. In plan profesional, este recomandabil sa va ganditi foarte bine pasii pe care doriti sa-i faceti; unii dintre ei ar putea sa trebuiasa reganditi.



Balanta

Imperfectiunile va vor deranja foarte mult astazi, iar faptul ca va confruntati cu ele va incomodeaza enorm. Nu ar trebui; uneori tocmai aceste imperfectiuni confera unicitate, individualitate unui proiect. Nu este de dorit sa realizati lucruri dupa tipare, azi trebuie sa mizati cat mai mult de unicitate. Este o zi perfecta pentru a iubi si pentru a fi iubiti. Emanati energie, iar cei din jur nu pot sa nu fie cooperanti si deschisi la minte, fata de propunerile pe care le aduceti in prim plan. Un anume eveniment din trecut se poate sa apara si sa va influenteze mental, in a doua parte a zilei. S-ar putea sa fie inceputul unui proces de vindecare, in raport cu o intamplare mai veche.



Scorpion

Este o zi excelenta pentru a cunoaste oameni noi si interesanti, pentru a va largi cercul contactelor sociale. Nimic nu va fi superficial in timpul acestor intalniri, iar castigurile in informatii si in plan social vor fi importante, cu multe facilitati in viitor. Unele din aceste intalniri vor avea un impact semnificativ asupra voastra, din punct de vedere emotional. Nu pierdeti ocazii insemnate ce ar putea sa apara in acest context. Fiti intotdeauna practici, nu idealisti! Realtiile cu apropiatii ar avea de suferit, daca nu veti fi suficient de atenti la nevoile si solicitarile exprimate; fiti deschis cu partenerul, daca doriti ca acesta sa adopte aceeasi atitudine fata de voi.



Sagetator

Nu este o zi pe care sa o pierdeti cu visari inutile. Clipele fanteziilor au trecut pentru voi; e timpul sa va intoarceti la realitate. Speranta si optimismul va sunt de foarte mare ajutor pentru a merge inainte intr-o maniera cat mai eleganta. Viitorul trebuie abordat cu o atitudine curajoasa, dar si cu multa creativitate. In plan profesional, veti fi chemati sa luati decizii importante, dar si sa va asumati responsabilitati; asumarea acestora trebuie sa se faca foarte realist, fara a va va lasa purtati de cine stie ce fantasmagonii. Purtati-va frumos cu cei din jur, daca vreti sa aveti parte de acelasi lucru, in schimb.



Capricorn

Energiile celeste se vor concentra astazi pentru a va sprijini in ducerea la bun sfarsit a unei sarcini, placute, de altfel; realizarea acesteia va poate aduce satisfactii nebanuite. Relatia de cuplu va suscita multe momente emotionante, care vor consolida parteneriatul vostru sentimental; va trebui sa raspundeti initiativelor partenerului, astfel incat acesta sa simta interesul si implicarea voastra in relatia comuna pe care o impartasiti. Putin mai multa rabdare se impune fata de copii sau de cei mai in varsta memrbi ai familiei. Nu doriti ca, din neintelegeri iscate cu acestia, sa se iveasca situatii care sa deranjeze linistea si serenitatea acestei zile.



Varsator

Astazi va fi o zi cu foarte multe legaturi in spiritualitate, cu multe intrebari de interes metafizic. Veti fi mult mai inclinati sa va ganditi la sensurile vietii, a existentei voastre, sa faceti ceva inspirat si cu rasunet adanc in sufletul vostru si al apropiatilor. Orice forma de meditatie va poate face sa va simtiti extrem de bine; de asemenea, mersul la biserica, pentru a aprinde o lumanare, va poate oferi linistea sufleteasca de care aveti nevoie. Orice simtiti ca va face bine, chiar si privitul naturii linistite, transformati, cat mai curand, in actiune. Este o stare de spirit total iesita din comun pentru voi, dar pe care trebuie sa o explorati asa cum simtiti, astfel incat sa nu ramaneti cu nelamuriri care sa va macine in zilele urmatoare.



Pesti

Astazi pare ca ceva se incheie si incepe altceva nou, mai provocator. Multe lucruri bune au iesit din ceea ce s-a terminat, de aceea asteptarile sunt mari, in ceea ce va priveste, si in legatura cu ceea ce va veni. In plan profesional, este imperativ necesar sa aveti mereu in fata lista responsabilitatilor care va revin, pentru a nu uita ceva din ele si a nemultumi pe cei din jur. Poate ca, inainte de a trece din nou la treaba, nu ar fi rau sa va acordati un moment de respiro, in care sa reevaluati resurse si actiuni. Realtiile cu apropiatii pot cunoaste turbulente, mai ales daca unele dintre chestiunile stringente, legate de aceste relatii, sunt trecute pe planul doi din lipsa de interes.