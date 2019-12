Micul dejun ideal în 7 țări

Poate că îți închipuiai că micul dejun se rezumă la cereale, nuci, alune, fructe, miere, brioșe, covrigi sau alte dulciuri, dar să știi că poți mânca absolut orice la prima masă a zilei. „Legumele crocante, pastele, carnea sau orezul sunt alegeri la fel de utile în locul opțiunilor considerate clasice”, spune dr. Alissa Rumsey, nutriționist din New York.



Iată ce variante de mic dejun se servesc în alte țări:



1. Italia

Poate că te-ai obișnuit să bei cafea la orice oră pentru un plus de energie, dar ar fi util să preiei mentalitatea italienilor pentru care o ceașcă de cafea sau un cappuccino reprezintă o tradiție specifică dimineții, care se servește la masă, în niciun caz pe drum, în timp ce te grăbești să ajungi la serviciu. Acest tip de mindfulness te va ajuta și să reduci numărul total de calorii în timp ce savurezi gustul care îți place.



2. India

Deși vremea este foarte caldă în sudul Indiei, acest lucru nu îi împiedică deloc pe localnici să savureze un mic dejun cald. Preparatul ales cel mai des se numește upma și conține ceapă, morcovi, fasole verde, ghimbir, curry, semințe de muștar și chimen, preparate asemenea unei tocănițe, „Este un fel de mâncare simplu și reconfortant, care furnizează o doză importantă de fier, calciu și fibre”, explică dr. Vandana Sheth, nutriționist din Los Angeles care a crescut în India. „Este foarte util să se consume mai multe proteine din surse vegetale la micul dejun pentru că vei controla apetitul fără să fii nevoit să-ți impui tot timpul restricții”, continuă acesta.



3. Israel

Cine a spus că salatele sunt rezervate exclusiv pentru masa de prânz? Locuitorii din Israel își încep adesea ziua cu un mic dejun viu colorat și crocant. „În Israel micul dejun este foarte sănătos și cuprinde salate cu felii de roșie, castravete, ierburi aromatice, ulei de măsline, iaurt și brânză”, explică dr. Rumsey. Dacă nu ți se pare ideal să-ți începi ziua cu legume crude poți încerca să le rumenești pe grătar sau le poți adăuga la o omletă.

„În fiecare zi trebuie să te întrebi cum poți include mai multe proteine, dar și un plus de legume în dieta ta”, adaugă aceasta.



4. Franța

În timp ce a călătorit în Franța dr. Rumsey a consumat de obicei dimineața un espresso și un produs de patiserie pe bază de unt precum croissantul. Deși nu pretinde că această combinație este benefică, specialista în nutriție remarcă faptul că francezii iau gustări foarte rar. „Prânzul este cea mai consistentă masă a zilei, iar gustările nu apar decât ocazional, dacă au trecut cel puțin 5 ore de la ultima masă. În acest mod se reface echilibrul nutritiv, iar poftele alimentare sunt ținute sub control”, explică dr. Rumsey.



5. Japonia

Un mic dejun tipic în Japonia cuprinde supă miso, orez cald, un ou crud, o salată și în unele cazuri și o bucată de pește rumenit. „Poate ți se pare o combinație neobișnuită pentru prima masă a zilei, dar să știi că are puține grăsimi saturate și multe proteine, iar supa miso este o sursă importantă de vitamine, bacterii benefice și antioxidanți.

Fii mai flexibil și inspiră-te din această variantă pentru a-ți proteja sănătatea”, recomandă dr. Sheri Wetherell, nutriționist.



6. Australia

În loc de clasicul unt de arahide, în Australia se consumă foarte des Vegemite, o pastă sărată preparată din extract de drojdie. Acest produs extrem de popular asigură o doză esențială din vitaminele din complexul B și menține energia constantă de-a lungul zilei.



7. Turcia

În Turcia la micul dejun se consumă câte puțin din toate și anume ouă, măsline, roșii, castraveți, pâine, brânză, unt, miere și gem. „Este deosebit faptul că poți gusta câte puțin din lucruri foarte diferite pentru că se obține un echilibru ideal între carbohidrați, proteine și grăsimi”, spune dr. Rumsey.