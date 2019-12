Pelosi cere să se redacteze actul de acuzare împotriva lui Trump; Casa Albă: democraţilor ''să le fie ruşine''

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului să redacteze actul de acuzare în cadrul procedurii de impeachment împotriva preşedintelui Donald Trump, transmit agenţiile AFP şi DPA.



''Cer astăzi preşedintelui (comisiei judiciare a Camerei Reprezentanţilor, Jerry Nadler) să iniţieze redactarea articolelor de punere sub acuzare'', a spus Pelosi. ''Democraţia noastră este în joc (...). Preşedintele nu ne lasă altă opţiune decât să acţionăm, întrucât el încearcă din nou să corupă alegerile în beneficiul său personal'', a mai afirmat ea.



''Faptele sunt incontestabile: preşedintele a abuzat de putere în beneficiul său personal pe seama securităţii noastre naţionale, condiţionând un ajutor militar şi o întâlnire crucială în Biroul Oval de anunţarea unei anchete împotriva rivalului său politic'', explică lidera democraţilor.



Într-o primă reacţie după acest anunţ, Casa Albă a transmis pe Twitter prin intermediul purtătoarei de cuvânt Stephanie Grisham că lui ''Nancy Pelosi şi democraţilor ar trebui să le fi ruşine'' pentru această decizie. ''Aşteptăm cu nerăbdare un proces echitabil în Senat'', a adăugat ea.



Preşedintele Trump a scris anterior, tot joi pe Twitter, că ''democraţii au înnebunit'' şi le-a cerut să-l pună sub acuzare ''acum'' şi ''repede'', pentru a avea parte de o judecată ''echitabilă'' în Senat.



În situaţia în care Camera Reprezentanţilor, unde democraţii sunt majoritari, adoptă destituirea lui Trump, decizia finală revine Senatului, unde republicanii deţin majoritatea.



Conform democraţilor, care au iniţiat procedura de impeachment (destituire şi punere sub acuzare) împotriva lui Donald Trump, acesta ar fi exercitat în interes personal presiuni asupra Ucrainei pentru a relua o investigaţie în care era vizat şi Hunter Biden, fiul fostului vicepreşedinte democrat Joe Biden, acesta din urmă fiind cel mai probabil contracandidat al său la alegerile prezidenţiale de anul viitor.



Hunter Biden a lucrat începând din 2014 pentru compania ucraineană din sectorul gazelor Burisma. Această societate a fost la acea vreme ţinta unei anchete conduse de un procuror a cărui demitere a fost cerută atunci Kievului de către Joe Biden, pe motivul slabelor rezultate ale acelui procuror în lupta împotriva corupţiei. Dar Trump crede că motivul real al acestei cereri a fost de fapt investigaţia condusă de procurorul ucrainean împotriva fiului vicepreşedintelui Joe Biden şi i-a sugerat într-o convorbire telefonică actualului preşedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, să acţioneze în privinţa acelei anchete.