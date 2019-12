10 greșeli de machiaj care te fac să pari îmbătrânită

Fiecare femeie dezvoltă de-a lungul timpului propriul său stil de machiaj, la care apelează întotdeauna. Dar știai că unele greșeli te pot îmbătrâni?



Află ce să eviți pentru ca machiajul să nu adauge ani în plus pe chipul tău



Porți un ruj de culoare închisă

Buzele își pierd volumul de-a lungul timpului, iar culorile închise le fac să pară și mai subțiri. Nuanțele de roz și fucsia, pe de altă parte, pun buzele în evidență și creează impresia de volum. Iar puțin gloss le va face să pari și mai pline. Dacă vrei să porți un ruj de culoare închisă, alege unul translucid sau un ruj de tip stain, care nu au acel efect opac ce subțiază buzele. Optează pentru un creion de buze care este asemănător culorii naturale a buzelor tale, în loc să alegi unul de culoare închisă, care se potrivește rujului pe care îl aplici, dar care îți face buzele să pară ridate.



Alegi nuanța greșită de fond de ten

Fondul de ten prea deschis sau prea închis îi va da tenului tău un aspect fals, îmbătrânit. Ca să te asiguri că alegi întotdeauna fondul de ten perfect, testează pe față sau pe gât, în loc să testezi pe mână, care ar putea avea o culoare diferită de cea a tenului. Ieși apoi din magazin și privește-te într-o oglindă. Culoarea fondului de ten ar trebui să se potrivească cu cea a tenului tău chiar înainte de a întinde fondul de ten pe piele.



Nu acorzi atenție sprâncenelor

De-a lungul anilor, sprâncenele devin mai subțiri și mai rare, mai ales dacă le-ai pensat excesiv. Definește-le cu un produs cu o nuanță mai deschisă decât nuanța naturală a părului tău. Sprâncenele mult prea decolorate comparativ cu nuanța părului tău te fac să pari ștearsă și te îmbătrânesc vizual.



Nu aplici blush unde trebuie

Dacă aplici blush numai pe zona cea mai înaltă a pomeților, vei obține două cercuri deloc naturale și ciudate. Dacă aplici prea jos pe pomeți, riști ca trăsăturile feței să pară trase în jos, ceea ce adaugă ani în plus pe chipul tău. Pentru un strop de culoare și o strălucire tinerească, atinge ușor pensula de blush de-a lungul pomeților, începând din zona de sub centrul ochilor și trasând în sus, către exterior.



Conturezi linia inferioară a ochilor

Conturarea liniei inferioare face ca ochii să pară mai mici, în timp ce linia aplicată pe ploapele superioare lasă impresia că sunt mai mari. De asemenea, liniile puternice și culorile închise îți fac pleoapele să pară îngreunate. Aplică un strat subțire de de eyeliner maro sau gri în colțurile exterioare ale pleoapelor, apoi blenduiește pentru a obține un efect de ochi mari și luminoși.

La final, folosește ondulatorul pentru gene și aplică mascara numai pe genele superioare.



Aplici prea mult produs

Un strat gros de fond de ten sau corector se va acumula în pliruile ridurilor, cea ce atrage atenția asupra acestora. Fondul de ten cu textură ușoară, cremele colorate și cele de tip BB sunt mai ușor de blenduit comparativ cu un fond de ten cu textură densă sau unul pudră. La final, apasă pe zonele cu riduri adânci un burete de machiaj curat, care va absorbi excesul de machiaj.



Folosești nuanța greșită de blush

Spre deosebire de blushul închis sau cel cu tonuri maronii, culorile deschise le oferă pomeților tăi un aspect mai plin, ceea ce îți face întreaga față să pară mai tânără și plină de viață. Formulele cremă sunt ideale pentru adaugă un plus de hidratare și foarte puțină strălucire, care oferă impresia unui ten sănătos și frumos. Blush-ul pudră matifiază prea mult și lasă senzația unei pieli uscate și îmbătrânite.



Alegi greșit nuanța corectorului

Încercarea de a acoperi cearcănele cu un corector cu o nuanță prea deschisă sau prea închisă va accentua și mai mult zonele de culoare închisă de sub ochi.

De asemenea, evită produsele cu tonuri verzi, care evidențiază umbrele. În locul acestora, alege o culoare cu tonuri de piersică sau cu subton galben, care neutralizează nuanțele vineții ale cearcănelor.



Aplici pudră la final

Atunci când folosești pudră pentru a acoperi zonele de piele grasă, acoperi în același timp acea strălucire tinerească ce apare când piele îți reflectă lumina. Înlocuiește pudra cu șervețele pentru matifiere, care nu vor accentua ridurile, așa cum se întâmplă în cazul pudrei, care se poate acumula în pliurile de piele. Dacă nu poți renunța la pudră, atunci aplică numai pe nas și bărbie.



Folosești fard de pleoape strălucitor

Glitterul și particulele strălucitoare se strând de obicei în pliurile pielii, accentuând astfel ridurile de la nivelul pleoapelor. În locul unui fard strălucitor, alege unul cu o formulă mată. Aplică produse cu strălucire discretă numai în colțurile interioare ale ochilor, pentru un efect de privire luminoasă.