Achiziționarea unui ceas poate fi un proces dificil. Există combinații aparent infinite de curele, materiale, frecvențe, modele.



Ca rezultat, mulți oameni ajung să iasă din magazin cu un ceas care nu le place cu adevărat, dar poți evita cu ușurință acest lucru dacă știi ce greșeli fac oamenii când cumpără un ceas. În schimb, poți afla de la specialiști ce ar trebui să faci.



Greșeli pe care le fac oamenii atunci când cumpără un ceas



1. Achiziționarea unui nou ceas ca o investiție

Atunci când vezi că sunt reduceri la ceasurile Rolex, care costă în mod normal milioane de dolari, poate fi tentant să cumperi un ceas ca o investiție, însă ar trebui să te asiguri că acesta nu este nou. 95% din ceasurile moderne pe care le cumpără oamenii în prezent nu sunt investiții. Dacă ar fi, brandurile nu le-ar vinde în primul rând, ci le-ar păstra în depozite. Poți compara piața de ceasuri cu piața de automobile. În momentul în care scoți mașina din reprezentanță, aceasta începe să piardă din valoare. Dar dacă te hotărăști să achiziționezi un ceas care a aparținut altcuiva înainte, scapi de deprecierea inițială prin care a trecut proprietarul original.



2. Cumpărarea unui ceas care le place prietenilor

Ceasul tău ar trebui să reflecte gusturile tale, nu gusturile prietenilor tăi sau ale celebrităților preferate. Cumpără un ceas pe care îți place să îl privești în fiecare zi. Va trebui să îl porți în fiecare zi la mână, iar dacă nu îți place cum arată, te vei enerva că ai cheltuit atât de mult pe el.



3. Nepotrivirea ceasului cu stilul de viață

Nu ai de ce să îți cumperi un ceas delicat, de epocă, dacă ești o persoană predominant sportivă. Unele ceasuri trebuie îngrijite cu adevărat, iar dacă trăiești un alt stil de viață, atunci există anumite ceasuri pe care trebuie să le eviți.



De exemplu, dacă îți petreci mult timp pe afară și nu ai foarte multă grijă de un ceas, nu este recomandat să îți cumperi un ceas care are caracteristici mecanice ce transformă ceasul într-o cutie muzicală în miniatură. Pregătirea și considerația sunt pașii cheie. Poți avea o colecție întreagă de ceasuri vechi, dar, înainte de a le purta, trebuie să te asiguri că ai grijă de ele. În concluzie, potrivește-ți ceasul cu stilul tău de viață, nu stilul tău de viață cu ceasul!



Versatilitatea este foarte importantă. Atunci când este posibil, încearcă să cumperi un ceas ale cărui curele pot fi schimbate. Dacă poți găsi un ceas care arată la fel de bine cu o brățară de metal ca o brățară de piele, atunci ești norocos. Schimbarea curelei de ceas poate face să pară că ai cumpărat un ceas complet diferit cu mult mai puțini bani.



De asemenea, poți cumpăra un ceas cu suflet. În cele din urmă, ceasurile pot reprezenta un subiect de discuție excelent. De aceea, poți alege un ceas care are o poveste, cum ar fi ceasurile de piloți. Acestea au o coroană mare, care aparent nu mai are niciun scop acum, dar în anii '40 piloții purtau mănuși, așa că aveau nevoie de o coroană mai mare pentru a muta ceasul. Poți argumenta că acesta este motivul pentru care ceasul tău are o coroană mai mare. Cumpără un ceas care are un fel de suflet, un fel de istorie care îți permite să spui o poveste atunci când ți-l complimentează cineva.