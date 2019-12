Cetățenii R. Moldova, în prim-planul alegerilor locale și parlamentare din România

Cetățenii Republicii Moldova vor fi în prim-planul alegerilor locale și parlamentare din România la anul, prin apariția pe buletinele de vot ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), constituită astăzi, la Alba Iulia, la 101 ani de la Marea Unire.

„Centenarul Marii Uniri trebuia să prezinte în fața lumii o Românie unită, dar ne-a prins mai dezbinați ca niciodată. Noi, cei din Basarbia am ajuns să ne uităm peste Prut și am ajuns să ne întrebăm când se va înfăptui Unirea. Alianța pentru Unirea Românilor este acel proiect care va demonstra că se poate. Va uni malurile de Prut. Acest proiect va arăta că suntem puternici, uniți! A venit momentul să dăm sacrificiu, nu să facem sacrificiu. Întrebarea „Eu cu cine votez?” are de acum un singur răspuns. AUR pentru România înseamnă și AUR pentru Republica Moldova!”, a declarat Maria Botezatu Arvinte, coordonator al Alianței în Republica Moldova, în cadrul primului congres al noii formațiuni politice.

În același context, AUR a îndemnat toate forțele unioniste de la Chișinău la coagularea într-o singură entitate politică.

Amintim că Alianța pentru Unirea Românilor este inițiată de mișcarea politică România Mare în Europa, constituită în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a liderului unionist George Simion.