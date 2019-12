Ce se întâmplă în corpul tău atunci când temperaturile scad foarte mult? Acestea sunt principalele afecțiuni provocate de ger

Temperaturile scăzute au un impact puternic asupra organismului și pot duce la apariția unor probleme de sănătate foarte grave. Din acest motiv, atunci când termometrele înregistrează valori mult sub limita normală, specialiștii ne sfătuiesc să evităm orice contact cu aerul rece, asta pentru a ne proteja sănătatea. Ce se întâmplă în corpul tău atunci când temperaturile scad foarte mult?



Cu toate că în sezonul rece purtăm haine care să ne protejeze de gerul puternic, atunci când organismul este sensibil, nici măcar aceste trucuri nu pot ține la distanță bolile, potrivit health.com. Astfel, atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, există riscul de a ne confrunta cu 4 afecțiuni care ne pot pune în pericol sănătatea.



1. Degerăturile

Atunci când temperaturile scad mult sub 0 grade, sângele circulă mai greu la nivelul organismului, iar primele zone afectate sunt extremitățile. Acest lucru se întâmplă pentru că organismul încearcă să mențină căldura la nivelul organelor interne, ceea ce face ca degetele de la mâini și de la picioare să înghețe. Aceste degerătături afectează în mod treptat țesuturile din aceste zone, iar atunci când ajung în profunzime, acestea pot produce daune majore. Primele simptome ale degerăturilor sunt senzația de amorțeală și furnicăturile de la nivelul degetelor. Pentru a evita apariția acestor probleme este foarte important ca extremitățile să fie protejate, mai ales în zilele geroase. Odată apărute degeratăturile, acestea pot fi tratate prin expunerea la căldură, dar nu la temperaturi foarte ridicate și asta pentru că există riscul să apară arsuri la nivelul pielii.



2. Hipotermia

Hipotermia apare în momentul în care temperatura corpului scade sub 35 de grade. Acest lucru se poate întâmpla în momentul în care organismul a fost expus pentru o perioadă lungă de timp la temperaturi extreme. În momentul în care se instalează la nivelul corpului, hipotermia poate duce la apariția stărilor de confuzie, dezorientare și dacă nu este tratată la timp, aceasta poate fi fatală.



3. Durerile de cap puternice

Când există modificări bruște ale temperaturii, riscul de a ne confrunta cu dureri de cap puternice este mult mai mare. Simpla inhalare a aerului foarte rece poate provoca daune majore la nivelul organismului, iar printre cele mai comune probleme de sănătate se numără infecțiile respiratorii și durerile de cap.



4. Infecțiile respiratorii

Aerul rece poate duce la iritarea plămânilor, iar persoanele care suferă de astm, bronșită sau alte afecțiuni pulmonare sunt cele mai afectate de vremea geroasă. Aerul rece afectează sistemul respirator, iar principalele simptome sunt tusea, durerile toracice sau greața. În cazurile grave, temperaturile scăzute pot duce la apariția infarctului miocardic.