Ouăle de prepeliță: beneficii reale

Se spune despre ouăle de prepeliță că sunt un adevărat miracol în alimentație deoarece valorile lor nutriționale sunt mai bogate decât în cazul ouălor de găină.



Iată care sunt beneficiile reale ale ouălor de prepeliță:



Sunt mai sănătoase decât ouăle de găină, conțin 13% proteine, plus vitaminele B1 și B2.



Sunt eficiente în cazul tusei cronice și ameliorează astmul bronșic. Cu foarte mulți ani în urmă, strămoșii noștri foloseau pastă de ouă de prepeliță pentru a trata psoriazisul.



Ouăle de prepeliță conțin fier, magneziu și potasiu de 5 ori mai mult decât ouăle de găină.



Sunt bogate în colesterol bun, HDL, și combat efectele colesterolului rău. Pentru persoanele care au deja colesterolul mărit nu sunt indicate niciun tip de ouă.



Îmbunătățesc sistemul imunitar, ajută memoria și activitatea cerebrală. Ajută la eliminarea toxinelor și metalelor grele din organism.



Previn formarea calculilor renali (pietre la rinichi).



Fosforul, împreună cu proteinele și mineralele, contribuie la îmbunătățirea libidoului atât la femei cât și la bărbați.



Întăresc firul de păr și combat căderea părului.



Au proprietăți anti-inflamatorii fiind indicate în dureri articulare, tuse croniscă, bronșită.



Sunt ideale pentru cei care nu pot mânca ouă de găină din cauza alergiilor. Ouăle de prepeliță au mai puțini alergeni decât ouăle de găină.



Datorită proteinelor pe care îl conțin, ouăle de prepeliță ajută la dezvoltarea tesuturilor musculare, a vaselor de sânge și a sistemului osos. Astfel, sunt recomandate copiilor și adolescenților.