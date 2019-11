Alimentele pe care trebuie să le consumi în zilele geroase. Restabilesc echilibrul organismului și te ajută să lupți împotriva bolilor

În zilele geroase, organismul are nevoie de un ajutor în plus pentru a ține piept temperaturilor scăzute din termometre. Alimentația este foarte importantă pentru a menține un echilibru la nivelul organismului și pentru a lupta împotriva bolilor.



În timpul sezonului rece, temperaturile scad destul de mult și este foarte important ca organismul să fie susținut în această perioadă și să primească acele substanțe de care are nevoie pentru a ține la distanță microbii.



Alimentele pe care trebuie să le consumi în zilele geroase



1. Legume și fructe bogate în vitamina C și A

Legumele și fructele bogate în vitaminele C și A sunt indicate în tot restul anului, dar în special în timpul iernii. Acestea întăresc sistemul imunitar și ajută organismul să funcționeze mult mai bine. În zilele geroase poți consuma citrice, pătrunjel verde, morcovi, cartofi dulci, mere, afine, pere, broccoli sau kiwi.



2. Avocado

Pentru că în zilele geroase circulația sângelui poate fi afectată, specialiștii sunt de părere că este foarte important ca măcar de câteva ori pe săptămână să consumăm avocado. Acesta îmbunătățește circulația sanguină și contribuie la menținerea sănătății inimii.



3. Codimente picante

Rețetele picante nu doar că sunt o încântare pentru simțuri, dar sunt și un ajutor de nădejde pentru organism, mai ales în această perioadă a anului. Chilli, turmericul sau ghimbirul sunt condimentele care nu trebuie să îți lipsească din bucătărie în zilele geroase. Îți încălzesc organismul și fie că le folosești în diferite preparate, fie că le adaugi în băuturile preferate, acestea te ajută să ai grijă de sănătatea ta.



4. Legume și fructe verzi

Legumele și fructele verzi sunt un izvor de sănătate pentru organism și trebuie introduse în alimentație cât mai des. Salata verde, spanacul, varza kale, broccoli, merele verzi, lime-ul sau strugurii se numără printre legumele și fructele verzi pe care ar fi bine să le consumi în perioadele în care temperaturile scad mult sub 0 grade.