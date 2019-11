Presiunea de a răspunde cât mai repede la mesaje: De ce este nocivă și cum poți scăpa de ea

Tocmai ai constatat că una dintre prietenele tale ți-a scris în urmă cu două ore. Nu ai văzut mesajul sau ai fost ocupată, însă acum te simți groaznic pentru că nu i-ai răspuns imediat.



Daca scenariul de mai sus iti pare cunoscut, afla ca nu esti singura. Majoritatea persoanelor se confrunta, in prezent, cu aceeasi senzatie. Avem tendinta de a considera fiecare mesaj primit ca fiind „urgent”, iar raspunderea intarziata ni se pare un semn de ignoranta sau nepolitete.



De cate ori ai trimis, in ultima saptamana, mesaje de tipul „scuze ca raspund de-abia acum, am avut ceva urgent de facut” sau „imi pare rau pentru raspunsul intarziat, a fost o zi lunga”? Probabil ca de foarte multe ori.



Nu doar ca avem tendinta de a ne cere scuze in mod excesiv, dar simtim nevoia sa ne si justificam absenta in fata celorlalti. Credem ca motivele bine intemeiate ne scapa de judecata lor si ne fac mai putin vinovate. Ei, bine, adevarul este ca… nu esti deloc vinovata!



De ce este nociva presiunea de a raspunde repede la mesaje si cum o poti elimina?



1. A avea un smartphone nu inseamna a fi disponibila 24/7

Citeste din nou afirmatia anterioara. Esti de acord, corect? Cu toate acestea, pe masura ce social media a devenit o parte importanta din vietile noastre, atat noi, cat si ceilalti am dezvoltat o serie de asteptari. Daca ai un telefon conectat non-stop la Internet, de ce nu ai raspunde oricand la mesajele prietenilor?

Ei, bine, obiceiul de a scrie zeci de mesaje pe zi, pentru a evita sentimentul de vinovatie, se poate transforma in ceva extrem de nociv pentru sanatatea ta mentala. Obiceiul se va transforma in obsesie, iar starea de anxietate va fi resimtita din ce in ce mai des.

Pentru a evita cazurile de acest gen, stabileste un set de limite, valabile atat pentru tine, cat si pentru cei din jur. Pe timpul noptii, seteaza optiunea de „Mod avion” si culca-te la o ora potrivita pentru programul tau. Chiar daca prietena ta cea mai buna are chef de barfe la miezul noptii, tine minte ca nu esti obligata sa raspunzi la mesaje cand esti semi-adormita, doar dintr-un fals sentiment de datorie.

Fa un pact cu tine insati si opreste-ti notificarile atunci cand vrei sa te relaxezi, sa petreci timp cu tine insati, sa lucrezi sau sa urmaresti un film. Vei deveni instantaneu mult mai linistita!



2. Cine stabileste ce inseamna un raspuns „intarziat”?

Iti ceri scuze ca ai raspuns prea tarziu, insa ce inseamna, de fapt, „prea tarziu”? Zece minute de la primirea mesajelor? O ora? O zi intreaga? De cele mai multe ori, oamenii au perspective si notiuni diferite in ceea ce priveste timpul. Asadar, daca cineva este mai rapid in reactii decat tine, acest lucru nu inseamna ca el ar trebui sa stabileasca ritmul conversatiei.

De aceea, atat timp cat mesajul primit nu specifica „da-mi un raspuns, te rog, pana la ora x” si nu este vorba despre ceva serios si cu adevarat urgent, nu ai de ce sa te simti vinovata!



3. Nu ai nevoie de un motiv intemeiat pentru a nu raspunde

Adesea, cand raspundem cu „intarziere” la mesaje, venim cu motive care mai de care mai serioase. Am avut o zi foarte grea, ni s-au intamplat multe lucruri, nu ne-am simtit prea bine sau am avut de-a face numai cu urgente. Uneori, chiar exageram gravitatea situatiei, pentru ca scuzele noastre sa para cat mai plauzibile.

Acest comportament este unul toxic, in primul rand fata de tine. Fara sa iti dai seama, intri in postura de victima, iti creezi povesti negative, lamentari inutile si sentimente neplacute de disconfort. Tine minte ca a raspunde instantaneu la un mesaj nu este o regula sau o obligatie, ci o alegere!