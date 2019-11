Ce ingrediente din produsele pentru păr îți pot face rău?

Probabil ai realizat deja că nu toate produsele destinate îngrijirii sau colorării părului au ingrediente benefice, dar nu înseamnă că nu îți vei mai aranja părul pentru a obține look-ul ideal. Dacă vrei să ai un păr bogat și mătăsos este esențial să înveți să ocolești ingredientele problematice.



Produsele cu ambalaje atractive, care îți promit că vei avea un păr strălucitor și ușor de aranjat pot conține ingrediente care periclitează frumusețea podoabei capilare. Trebuie să fii prudentă și să nu te lași ghidată numai de reclame sau culori interesante, ci în primul rând de lista de ingrediente de pe fiecare formulă de la raft. Dacă vrei să-i îmbunătățești textura și să ai un păr cu mult volum este cazul să analizezi componentele produselor care te atrag pentru a decide dacă ți se potrivesc și dacă sunt compatibile cu sănătatea și frumusețea ta.



Iată ce ingrediente ar trebui să eviți în produsele destinate îngrijirii părului:



1. Alcoolii cu lanț scurt

Produsele care conțin isopropyl alcohol pot elimina hidratarea de care are nevoie părul, mai ales dacă este uscat sau ondulat. „Isopropyl alchol, alături de SD alcohol, ethanol, SD alcohol 40, alcohol denat, propanol și propyl alcohol sunt elemente care se aseamănă cu moleculele de apă și pot dizolva uleiurile sau alte ingrediente care nu se combină optim cu apa. Dacă ai deja probleme cu părul care se electrizează, buclat, uscat sau foarte degradat este cazul să eviți aceste componente”, spune dr. Tonya McKay, dermatolog.



2. Propylene glycol

Iată un alt ingredient care se regăsește des în șampoane, balsamuri, vopsele de păr, geluri, spray-uri sau alte produse pentru coafat. Propylene glycol este un alcool organic utilizat adesea în cadrul formulelor hidratante, dar are un risc ridicat de iritații. Provoacă frecvent dermatita alergică de contact, iar efectele negative pot apărea inclusiv la concentrații sub 2%.



3. Parfumul

Deși este cel mai întâlnit ingredient în cadrul formulelor create pentru păr, ar fi bine să eviți parfumul dacă ai de ales. Este un ingredient care poate masca mii de sub-componente și nu ai cum să știi dacă include o substanță la care ești alergică sau sensibilă.

În plus, parfumul din produsele pentru păr poate include și substanțe care favorizează dezechilibrele hormonale. Dacă ai probleme cu simptomele alergice este indicat să selectezi produse marcate ca fiind fără parfum.



4. Parabenii

Foarte multe produse conțin parabeni, ingrediente care au un efect asemănător cu al estrogenului. Evită orice ingredient care se termină în „paraben” pentru a preveni efectele negative asupra sistemului endocrin.



5. Sulfații

Curățarea frecventă a părului cu substanțe agresive va favoriza uscarea și electrizarea pe termen lung. Dincolo de efectul de uscare și deteriorare a părului, evită orice produs care conține sodium lauryl sulphate pentru că îți va sensibiliza pielea și la restul produselor pe care le folosești, favorizând acneea și iritațiile. Sulfații elimină culoarea aplicată pe păr mult mai repede și pot cauza uscarea tenului și liniile de deshidratare.



6. Triclosanul

Deși se regăsește mai des în săpunuri, există încă șampoane și spray-uri de păr care conțin triclosan sau triclocarban, pesticide cu efect antimicrobian. Sunt toxice pentru mediul acvatic, favorizează dezechilibrele hormonale și periclitează activitatea normală a glandei tiroide. Folosirea frecventă a produselor care conțin triclosan poate cauza sensibilizarea organismului la acțiunea diferitelor tipuri de bacterii.



7. Ftlalații

Acești compuși sunt utilizați pentru a face părul moale și flexibil, însă sunt asociați cu un risc crescut de cancer la sân și probleme hormonale pentru bărbați și femei. Principalul inconvenient este faptul că ftalații nu sunt mereu menționați pe etichetă, fiind adesea cuprinși în denumirea generică de „parfum”.