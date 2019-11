Beneficii uimitoare ale ceaiului de coada-calului. Ajutor major în procesul de slăbire

Plantă miraculoasă şi cu numeroase efecte benefice pentru organism, ceaiul de coada calului este ideal pentru afecţiuni precum infecţiile intestinale. Cu un puternic efect antioxidant, are acţiune uşor diuretică, proprietăţi analgezice şi funcţionează ca un antiinflamator perfect.Consumat periodic, ceaiul de coada calului reduce riscul apariţiilor problemelor ficatutului şi este bun pentru diabetici.



Ceaiul de coada-calului, beneficii majore pentru organism:



Are propietăţi antioxidante şi antimicrobiene. Extractele apoase (infuziile) şi cele alcoolice din coada-calului sunt antioxidante. Uleiul esenţial de coada-calului exercită acţiuni antibacteriene, în special împotriva bacteriilor care provoacă infecţii intestinale precum E.coli sau salmonella enterică, scrie csid.ro. Planta este totodată ideală în tratarea candidozei şi aspergilozei.



Protejează ficatul. Coada-calului conţine petrozine şi flavonoide care au propietăţi antioxidante. Un studiu in vitro a arătat că aceste substanţe protejează celulele ficatului împotriva toxicităţii exercitate de un agent chimic.



Bun pentru diabet. Deşi există puţine studii realizate pe oamenii, iar cele făcute pe animale dezvăluie numeroase proprietăţi, printre care enumerăm acţiunea uşor diuretică, proprietăţile analgezice, antiinflamatoare, sedative, anticonvulsive şi antidiabetice. De exemplu, administrarea cronică a unui extract antioxidant de coada-calului la şobolani bătrâni a arătat o îmbunătăţire a facultăţilor cognitive ale acestora (memorie, mişcări).



Cum se prepară ceaiul de coada-calului



Infuzie. Lăsaţi la infuzat 1-2 linguriţe (adică aproximativ 1-2 grame) la 150ml de apă clocotită timp de 5-10 minute. Beţi 1-3 ceşti pe zi în caz de infecţii urinare. La fel şi pentru macerarea la rece, timp de 10-12 ore.



Sub formă de decoct. 50-60 de grame de coada-calului la 1l de apă, lăsaţi să fiarbă o jumătate de oră. Este ideal pentru remineralizare.



Sub formă de extract fluid. 1-2 grame pe zi de tinctură, de comprimate şi de capsule, pentru remineralizare



În bucătărie. Coada-calului nu se foloseşte doar pentru ceai, ci şi ca substitut pentru sparanghel, primăvara.