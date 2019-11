NASA a descoperit zaharuri în doi meteoriţi

O colaborare dintre NASA şi trei universităţi din Japonia a dus la descoperirea, în mostrele prelevate din doi meteoriţi, unei serii de zaharuri, printre care şi riboza.



Cercetătorii au luat toate precauţiile necesare pentru a se asigura că nu au contaminat mostrele analizate. De asemenea, ei au analizat atomii de carbon şi au ajuns la concluzia că nu se asemănă cu cei de pe Pământ. Dat fiind faptul că unul dintre zaharurile descoperite este riboza, cercetătorii sunt de părere că această descoperire complică muncă celor care caută răspunsuri legate de originea vieţii, notează Futurism.



Riboza pe care cercetătorii au descoperit-o în respectivele mostre este una dintre moleculele care stau la baza ARN. Studiile anterioare sugerează că în evoluţia vieţii biologice, ARN-ul a apărut înaintea ADN-ului.



„Cercetarea oferă primele dovezi directe ale ribozei în spaţiu şi transportul zahărului pe Pământ”, explică cercetătorul Yoshihiro Furukawa, de la Universitatea Tohoku, Japonia. „Zahărul extraterestru ar fi putut contribui la formarea ARN pe Pământul prebiotic, ceea ce a dus la originea vieţii”, mai adaugă acesta.



Oamenii de ştiinţă care au colaborat în cadrul acestui studiu speră să poată conforma rezultatele obţinute prin identificarea urmelor de riboză în mostrele prelvate de pe asteroidul Ryugu, care în prezent sunt transportate către Pământ.



Studiul a fost publicat Proceedings of the Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).