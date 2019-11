Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci terci de ovăz în fiecare zi? Efectele sunt nebănuite

Terciul de ovăz, un preparat din fulgi integrali, cu o aromă şi o textură aparte, te poate ajuta să reduci cantitatea de dulciuri consumate şi, mai mult de atât, este o sursă excelentă de fibre şi vitamine.



Terciul de ovăz este deosbeit de benefic pentru organism, motiv pentru care ar trebui să-i consumi zilnic.

Ce se întâmplă în organismul tău, află mai jos:



1. Prevenirea constipaţiei

Ovăzul are un conţinut foarte ridicat de fibre, care favorizează digestia optimă. Dacă în ultimul timp ai avut probleme cu durerile abdominale, constipaţia frecventă, balonarea sau acumularea gazelor este indicat să iei o doză suplimentară de fibre cu ajutorul terciului de ovăz pentru a elimina toate aceste probleme care îţi accentuează disconfortul general. Fibrele vor funcţiona asemenea unui burete, combinându-se cu celelalte lichide prezente la nivelul tractului digestiv. În acest mod vei avea din nou abdomenul plat şi vei preveni apariţia constipaţiei.



2. Controlează pofta de mâncare

După cum se combină rapid cu lichidele din tractul intestinal, fibrele îşi cresc şi volumul până la dublul mărimii iniţiale. Astfel, după ce consumi terci de ovăz fulgii vor începe să-şi mărească volumul în stomac, lăsând mult mai puţin spaţiu pentru alte alimente. Vei constata că te simţi sătul mai rapid şi că nu ai nevoie să consumi mai multe feluri de mâncare la aceeaşi masă sau să finalizezi mereu cu un desert. Terciul de ovăz reprezintă o soluţie simplă pentru a te menţine în formă fără să te înfometezi sau să-ţi impui restricţii care favorizează comiterea exceselor alimentare ulterior, potrivit eva.ro.



3. Accelerează procesul de slăbire

Dacă vei decide să mănânci terci de ovăz în fiecare zi vei observa că numărul de gustări pe care le iei între mese se va reduce şi în acest mod vei diminua şi totalul de calorii la nivel de zi. Nu vei mai acumula kilograme în plus în permanenţă, ci vei începe să-ţi reconturezi silueta fără să faci eforturi speciale. Nici nu va trebui să te resemnezi să consumi preparate fără gust pentru că terciul de ovăz are o aromă apetisantă, care nu îţi dă deloc impresia că eşti la dietă.

Potrivit specialiştilor, persoanele care înlocuiesc varianta preferată de mic dejun cu un bol de terci de ovăz şi fac mişcare între 15 şi 30 de minute pe zi vor pierde 0,5kg la nivel de săptămână fără să facă nicio altă schimbare în meniul ales.



4. Reduce riscul de afecţiuni cardiovasculare

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că terciul de ovăz reduce nivelul colesterolului „rău” de tip LDL, care exacerbează riscul de afecţiuni cardiovasculare. Fulgii de ovăz integral sunt o sursă esenţială de polifenoli, antioxidanţii care protejează organismul şi reduc riscul de îmbolnăvire. De asemenea, ovăzul reduce nivelul tensiunii arteriale prin creşterea producţiei de oxid nitric, care dilată vasele de sânge şi stimulează circulaţia normală a sângelui.