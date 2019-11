Ce spun astrele azi, 20 noiembrie

Berbec

Piciorul de pe accelerator mai trebuie si ridicat, altfel s-ar putea sa pierdeti controlul si sa aveti unele probleme. Nu veti putea functiona la viteza maxima incontinuu, de aceea trebuie sa va echilibrati, astfel incat sa nu stricati si ceea ce ati reusit sa realizati pana acum. Nu reactionati impulsiv, ci ganditi bine fiecare pas pe care doriti sa-l faceti. S-ar putea sa resimtiti o oarecare predispozitie spre pesimism, mai ales daca veti avea parte de unele nereusite in proiectele pe care le desfasurati. Ceva mai bine veti sta in plan emotional, astfel incat veti avea sansa sa va refaceti usor fortele si sa va reveniti la normalitate.



Taur

Climatul astral va fi unul extrem de insipid pentru aceasta zi, lipsit de energie. Anumite chestiuni din plan profesional este posibil sa va tulbure somnul si sa va dea batai de cap serioase. Intreaga atentie va fi captata de activitatea voastra de zi cu zi, de munca pe care o desfasurati, astfel incat este foarte posibil sa nu mai aveti timp nici pentru voi, nici pentru cei din jurul vostru. Cei dragi voua este posibil sa aiba nevoie de sfatul vostru, iar lipsa voastra de solicitudine poata sa duca la aparitia unor situatii tensionate care pot degenera foarte rapid. Este o zi perfecta pentru evolutii pozitive in cariera, insa negativa din punct de vedere sentimental.



Gemeni

Este foarte posibil sa experimentati unele dificultati la locul de munca, iar acestea pot accentua starea de agitatie pe care o veti resimti inca de la primele ore ale diminetii, stare care va confera un disconfort vizibil pentru cei din jur. Se poate chiar sa treceti prin unele momente depresive, fapt ce nu va fi deloc in folosul vostru. In nici un caz nu aduceti problemele de la serviciu in familie, pentru ca este putin probabil sa gasiti intelegere, iar comportamentul pe care-l veti adopta trebuie sa fie foarte echilibrat, pentru a nu tulbura si aceasta latura a vietii voastre. Ideile tendentioase vor avea un impact negativ semnificativ, deci este bine sa evitati sa le exprimati.



Rac

Cu cat veti fi mai eficienti astazi, cu atat si rezultatele actiunilor voastre vor fi mai semnificative, mai mult luate in considerare acolo unde trebuie. Lucrul in echipa va fi favorizat, iar modul in care veti finaliza va depinde si de felul in care veti reusi sa va armonizati cu partenerii de echipa, modul in care veti comunica si veti relationa cu persoanele alaturi de care va desfausrati activitatea. Daca aveti unele dubii, nu ezitati sa apreciati valoarea unei prietenii punand-o la incercare. Mai bine sa fiti siguri decat sa va puneti mereu intrebari legate de acest subiect. Veti reusi astfel sa evitati falsii prieteni si persoanele care actioneaza doar prin prisma aparentelor.



Leu

Astazi veti avea parte de o zi foarte intensa si complicata, plina de trairi fizice si emotionale destul de istovitoare. Poate fi o zi foarte buna sau, dimpotriva, foarte proasta, in functie de conjuncturi si de directiile pe care le veti urma. Se pare ca nu exista o cale de mijloc, se pare ca va trebui sa va situati clar ori de o parte, ori de cealalta. Va fi dificil sa va armonizati, atat cu membrii familiei, cat si cu membrii echipei din care faceti parte. Ca urmare, ar trebui sa-i lasati pe altii sa se afirme astazi, iar voi sa asteptati un moment mai potrivit. Stim, acest lucru nu va sta in fire, insa mai bine lasati mandria de o parte si faceti ceea ce este convenabil, nu ceea ce ati dori sa faceti.



Fecioara

In relatiile cu apropiatii, incercati sa va mentineti, intotdeauna, calmul si cumpatarea; doar in acest fel puteti obtine satisfactii si o situatie stabila in plan sentimental. Aratati-va flexibili, in masura in care nu se depasesc anumite limite, iar daca acest lucru se intampla, expuneti-va punctul de vedere cu fermitate, dar fara patima. Atitudinile rigide, dictatoriale, vor avea, intotdeauna, un efect invers fata de cel scotat. In plan sentimental, astrele par sa va faciliteze multe intalniri care sa "va unga" pe suflet. Veti avea, de asemenea, sanse de a cunoaste oameni interesanti. Este, in general, o zi a realizarilor personale.



Balanta

Creativitatea voastra va exploda, pur si simplu, astazi, si veti avea sansa de a va exprima exact asa cum va doriti si cum simtiti ca ar trebui sa o faceti. Acest lucru poate sa va scoata in evidenta si sa va aduca atentia unor persoane influente, fiind un prim pas pe drumul spre o eventuala promovare sau spre obtinerea unui bonus la locul de munca. Aveti grija cui imprumutati bani astazi si daca faceti sau nu bine, acordand un astfel de ajutor. Se poate ca unele persoane din jurul vostru sa nu fie de buna credinta. Cel putin, nu asa cum ati fi crezut. Ambitiile care va incearca ar trebui sa fie mai bine canalizate, pentru a avea mai multa eficienta.



Scorpion

Ar fi bine sa profitati de aceasta zi pentru a va deschide spre noi orizonturi, noi perspective. Daca simtiti ca nu faceti fata anumitor probleme, nu ezitati sa apelati la ajutor. Prietenii va sunt aproape astazi, gata sa va sara in ajutor. Nu cereti altora mai mult decat voua insiva! De acest lucru trebuie sa tineti seama si in relatiile cu familia, plan in care s-ar putea sa experimentati ceva probleme, care pot fi, insa, usor depasite, cu diplomatie si tact. Vechile prietenii ar putea fi reinnodate, doar daca faceti voi insiva efortul de a relua legatura. Este o zi perfecta pentru a va explora latura culturala a personalitati si, de ce nu, pentru a o pune in valoare.



Sagetator

Eventualele tensiuni aparute in cuplu par sa dispara treptat, iar motivele de discordie vor deveni din ce in ce mai rare. Viata de cuplu va evolua in mod armonios, iar cei singuri vor avea posibilitatea de a cladi sau recladi o relatie cu sanse de a dainui in viitor. Linistea isi face loc in viata voastra persoanala, lasandu-va sa va ocupati cu toata atentia, de alte aspecte ale vietii voastre. Veti experimenta stari de exaltare, urmate de oboseala accentuata. Temperati-va energiile, astfel incat sa nu va dereglati mecanismele interioare de sustinere. Fiti constienti ca talentul nu va lipseste, nici cunostintele si nici abilitatile. De voi depinde sa le valorificati asa cum trebuie!



Capricorn

Astazi veti avea de-a face cu mai multe situatii in care anumite persoane vor incerca sa va convinga de ceva ce nu exista in realitate, in incercarea de a trage foloase de pe urma voastra. Incercarile vor fi subtile, ceea ce este si mai periculos. De aceea, trebuie sa fiti foarte atenti la cei cu care veti intra in contact, pentru a dejuca din timp astfel de initiative. La locul de munca este posibil sa va confruntati cu intarzieri, cu incurcaturi in activitate si cu birocratie, ceea ce va calca pe nervi. De asemenea, delegarea responsabilitatilor s-ar putea sa nu aiba efectul scontat. S-ar putea sa va treziti tot voi, cu si mai multe lucruri de rezolvat.



Varsator

Succesul nu va fi departe de voi astazi. Nu vor lipsi din jurul vostru nic persoanele invidioase, atat dintre dusmani, cat si dintre prieteni. Este o zi favorabila eforturilor intelectuale, implicarilor intense in diverse proiecte care solicita efort mental. Interesul intr-o paleta cat mai larga de subiecte va poate oferi o viziune mult mai larga si mai completa asupra unor situatii. Tonusul si dinamismul sunt in crestere si va veti simti foarte bine, chiar, din punct de vedere fizic. Nu este recomandabil sa va implicati in relatii sentimentale la locul de munca. Din acest punct de vedere, astazi se anunta complicatii periculoase, care nu prea merita bataia de cap.



Pesti

Veti avea din plin oportunitati sa va aratati abilitatile si talentele, evolutiile fiind favorabile afirmarii din acest punct de vedere. Ideile voastre se vor dovedi extrem de valoroase, pentru ca va vor susutine in obtinerea rezultatelor pe care le urmariti. Contextul planetar va va sprijini in a va face noi prieteni si in a avea intalniri sentimentale pasionale. Daca simtiti nevoia sa va relaxati, bucurati-va de momente de liniste si relaxare in compania persoanei iubite. Posibile probleme financiare ar putea sa apara pe parcursul zilei. Daca este prea mult pentru voi sa gasiti o rezolvare potrivita, nu ezitati sa cereti sfat avizat.