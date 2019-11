De ce vitamine ai nevoie pentru o piele sănătoasă și strălucitoare

În momentul în care ai grijă de corpul tău din interior, acest lucru se va vedea pe pielea ta. Poate că îți vine greu să crezi, dar poți avea o piele sănătoasă și strălucitoare și fără a te machia.



Orice schimbări care apar la nivelul pielii apar la nivel celular. De aceea, vitaminele corecte sunt esențiale pentru a-ți menține pielea într-o formă bună.



Vitamine pentru o piele sănătoasă și radiantă



Pielea ta reflectă ce mănânci. În momentul în care consumi alimente cu un conținut ridicat de vitamine și substanțe nutritive, poți combate afecțiunile pielii. Următoarele vitamine remediază deteriorarea celulară și stimulează regenerarea pielii.



1. Vitamina C

Această vitamină se găsește în principal în epidermă și în dermă. Vitamina C joacă un rol vital în menținerea sănătății pielii. Cum? Aceasta stimulează producția de colagen în piele, colagenul fiind cunoscut pentru faptul că te ajută să menții elasticitatea pielii. De asemenea, previne problemele cauzate de expunerea la radiații UV, susține un nivel ridicat al antioxidanților în corp, împiedică îmbătrânirea și reduce aspectul ridurilor. Vitamina C este transportată prin sânge, hidratează tenul și menține sănătatea părului.

Dacă ești de părere că nu ai parte de suficientă vitamina C în dieta ta, poți consuma: ardei roșu, căpșune, broccoli, papaya, mazăre, grapefruit, varză de Bruxelles, conopidă și napi.

Dacă vrei să folosești vitamina C local, o poți face prin alegerea unei creme sau a unui hidratant cu vitamina C. Acesta este un ingredient vital pe care îl poți găsi în seruri, creme de noapte și creme hidratante. Iar dacă vrei să alegi o cale naturală, poți amesteca zeama de lămâie cu zahăr și sare pentru un scrub facial. Cu toate acestea, nu este recomandat să îl folosești în mod regulat și trebuie diluat înainte de a fi aplicat pe piele.



2. Vitamina A

Dacă te îngrijorează semnele îmbătrânirii, atunci probabil că știi deja de prezența retinolului, care nu este altceva decât vitamina A. Vitamina A, în momentul în care este aplicată local și ingerată din alimente și alte suplimente, ține departe multe probleme legate de piele.

S-a demonstrat că vitamina A reduce liniile fine și ridurile, stimulează producția de colagen, îmbunătățește aspectul pielii, reduce daunele cauzate de radicalii liberi și previne acneea. Un studiu a constatat că persoanele cu un nivel scăzut de vitamina A sau retinol au o acnee severă și alte afecțiuni ale pielii, cum ar fi dermatita atopică.

Dacă vrei să crești consumul de vitamina A, consumă alimente precum: cartof dulce, spanac, gălbenuș de ou, morcov, fructe de mare, ardei gras, lapte, roșii.

Vitamina A apare în creme sub denumirea de retinol, treinoin, renova, retinaldehidă. Retinolul și celelalte forme de vitamina A au o eficacitate scăzută la lumina soarelui. Prin urmare, este mai bine să aplici cremele în timpul nopții.



3. Vitamina E

Vitamina E este utilizată pe scară largă pentru beneficiile sale dermatologice. Aceasta curăță radicalii liberi din organism, ca efect asigurând și frumusețea pielii.

Vitamina E minimizează pagubele cauzate de razele UV, împiedică uscarea pielii, reduce stresul oxidativ, diminuează semnele de îmbătrânire, reduce inflamațiile pielii. Aplicarea vitaminei E ajută la prevenirea afecțiunilor cutanate, însă eficacitatea acesteia scade la expunerea la soare. De aceea este esențial să obții suficientă vitamina E din dieta ta.

Poți crește aportul de vitamina E prin includerea următoarelor alimente în dieta ta: migdale, spanac, alune de pădure, avocado, papaya, pătrunjel, măsline, broccoli, alune de pădure.

Există și capsule de vitamina E în farmacii, din care poți stoarce lichidul și aplica pe față și în alte zone. Aplică uleiul de vitamina E direct pe piele numai dacă ai o piele extrem de uscată sau probleme grave ale pielii.