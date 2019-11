O noapte nedormita sau somnul insuficient te priveaza de energie, randament la locul de munca, iti afecteaza starea de spirit si iti da viata peste cap. Remedii sunt multe, dar pana sa ajungeti la medic, incercati sa gasiti solutia tot in natura. Lasati-o sa va intre in casa sub forma florilor si plantelor cu efect relaxant. Mai mult decat atat, unele dintre ele au chiar functii practice in spatiile interioare, purificand aerul si constribuind astfel la un somn odihnitor. Vedem mai jos cateva plante la ghiveci pentru dormitor, care te ajuta sa dormi:



Iasomia (si in poza de deschidere) este una din plantele ideale pentru acest tip de terapie, expertii demonstrand rolul sau de calmant prin mireasma sa unica. Florile sale parfumate delecteaza toate simturile, oferind un spectacol desavarsit si relaxand in ultima instanta. Iasomia vine in specii diferite, fiecare cu culoarea si aroma proprie a florilor.



Lavanda este o alta planta iubitoare de soare, cunoscuta pentru mireasma sa puternica. Tocmai aceasta aroma, spun cercetatorii, reduce pulsul si tensiunea arteriala si, in final, induce starea de somnolenta. Lavanda are un efect surprinzator si asupra bebelusilor pe care ii linisteste, prelungindu-le somnul.

Plante la ghiveci pentru dormitor, care te ajuta sa dormi usor.



Despre gardenia se spune ca este la fel de eficienta in inducerea somnului precum somniferele. Concluzia apartine unor cercetatori germani care au observat ca florile de gardenia au aceleasi efecte precum valiumul, un calmant puternic.



O planta decorativa care se integreaza foarte usor in orice incapere, inclusiv in baie, este planta sarpe. Este o planta careia ii place luminozitatea scazuta, este usor de ingrijit si, mai ales, ajuta la filtrarea aerului de formaldehida care se gaseste si in hartia igienica, servetele si diferite produse cosmetice, purificand atmosfera si aducandu-l pe Mos Ene pe la gene mai repede.



Din nou aloe vera, una dintre plante care purifica aerul prin eliminarea formaldehidei, substanta cancerigena care se gaseste si in adezivul si materialele din care sunt fabricate mochetele si canapelele si in mobilierul din semifabricate din lemn. Mai mult, aloe vera elimina si benzenul din atmosfera, substanta care se foloseste in compozitia vopselurilor si a decolorantilor. Specialistii spun ca atunci cand nivelul toxinelor din incapere este mult prea ridicat, pe frunzele de aloe vera apar niste peste maronii ca semnal de alarma.



Gerbera este o planta cu flori mari, folosita in multe aranjamente florale, care absoarbe tricloretilena, un alt compus organic volatil. Filtreaza, de asemenea, si benzenul emanat de cerneluri si este recomandat sa aveti o astfel de planta in camera daca suferiti de apnee sau diferite alergii.