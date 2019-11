Ce spun astrele azi, 13 noiembrie

Berbec

Astazi veti fi ceva mai sensibili ca de obicei. Este posibil sa intalniti cu persoane pe care nu le-ati mai vazut demulta vreme, ceea ce va va duce cu gandul la anii copilariei. La fel de posibil este sa intalniti persoane noi, care sa va scoata din monotonia de fiecare zi si sa va ajute sa vedeti lucrurile intr-o maniera la care nu v-ati fi gandit niciodata. Nu e nimic rau in asta! O noua perspectiva asupra lucrurilor va poate ajuta sa gasiti solutii inedite unor probleme care v-au cam dat batai de cap. Preocuparile legate de imbunatatirea propriei voastre evolutii, de sustinerea apropiatilor in acest sens, va vor acapara gandurile, mare parte a zilei.



Taur

Nu veti avea prea multa baza in propria intuitie astazi. Va veti insela pana si in cele mai simple chestiuni, ceea ce va va cam zdruncina increderea in sine. Ar fi bine sa evitati a lua decizii grabite, negandite suficient, mai ales daca este vorba despre probleme de oarecare importanta. Daca nu este ceva urgent, alegeti sa amanati decizia pentru momente de mai bun augur. Stabiliti-va cat mai clar posibil prioritatile, concentrati-va pe acestea, pe modurile in care puteti face ca planurile sa fie transpuse in realitate. Autoizolarea nu va ajuta; dimpotriva, va poate crea mai multe probleme, indepartand sprijinul unor oameni apropiati care, poate, doresc sa va acorde sprijinul lor.



Gemeni

Sunteti fericiti, pentru ca ati reusit sa treceti cu bine peste o perioada mai dificila, iar acum va puteti permite sa va relaxati si sa va bucurati de liniste si pace. Binenteles ca, intr-o astfel de atmosfera, puteti gandi mult mai limpede, puteti vedea lucrurile mult mai clar, puteti gasi solutii mai usor problemelor ramase a fi rezolvate. S-ar putea sa gasiti modalitatea prin care sa faceti bani dintr-una din pasiunile voastre, ceea ce va va produce o mare satisfactie si va va da un sentiment de implinire cum nu ati mai avut de multa vreme; sunteti fericiti ca, in sfarsit, lucrurile se pun in miscare, in directia dorita de voi, poate chiar de mai multa vreme.



Rac

Sunteti foarte curiosi din fire, iar astazi, mai mult ca oricand, veti fi dispusi sa descoperiti, sa explorati noi orizonturi. Eforturile in aceasta directie va vor fi rasplatite si veti afla informatii pretioase, pe care le veti fructifica cu succes in perioada urmatoare. Veti obtine atuuri importante, care se vor dovedi foarte importante in diverse momente ale vietii voastre in viitorul nu foarte indepartat. Cladirea sau recladirea increderii in sine, stimularea puterilor interioare sent lucruri care devin importante in anumite context ale zilei. Nu este un moment in care sa va grabiti spre noi inceputuri, insa este potrivit timpul pentru a va gandi la ele, pentru a schita planuri in aceasta privinta.



Leu

Astazi va fi o zi ceva mai linistita pentru voi, in care situatiile stresante si ingrijoratoare vor fi contrabalansate de evenimente mai fericite. Veti avea parte de suprize placute, care va vor insenina intreaga zi si va vor imbunatati starea de spirit. Este un moment potrivit sa va implicate in domeniile pe care le stapaniti foarte bine, de a va evidentia competentele, abilitatile. Unele proiecte de viitor va incita, va stimuleaza. Daca pana acum ati fost mereu preocupati de bunastarea lumii, astazi este momentul sa va concentrati pe asigurarea propriei fericiri. Este timpul potrivit sa va stabiliti legaturi si sa valorizati, la justa valoare, munca in echipa.



Fecioara

Sunteti intr-o dispozitie foarte caritabila, va doriti sa va implicati in diverse actiuni de ajutorare a celor neputincioasi. Daca acest lucru va face bine, nu ezitati sa-l puneti in practica in cel mai scurt timp. Exista multi oameni care au nevoie de ajutor. Prinsi cu diverse treburi, nu ignorati notiunile elementare de ingrijire a sanatatii, precum si cele de cosmetica, de ingrijire a tenului, doar pentru ca este vorba despre rutina. In plan profesional, astazi veti resimti din plin prezenta stimulilor care va fac sa va doriti sa fiti remarcati; simtiti nevoia de recunoastere publica a performantelor si implinirilor voastre. Depinde si de voi, cum veti sti sa va puneti in valoare, sa “va vindeti marfa”, cum se zice in popor.



Balanta

Ceea ce va inspira si va face fericiti, implica, in acelasi timp, si o serie de responsabilitati. S-ar putea sa remarcati ca pana si cele mai neinsemnate momente de placere prezinta si o parte intunecata. Nu va doriti sa aveti de-a face cu efectele secundare ale fericirii, nici macar nu va ganditi la asa ceva. Si totusi, exista si actioneaza, de aceea nu va puteti permite sa va lasati prada euforiei, ci trebuie sa va pastrati mereu luciditatea. Uneori poate fi nevoie sa mai cititi si printre randuri, pentru a vedea clar adevarata fata a problemelor. Nevoia de independent s-ar putea resimti ceva mai acut ca de obicei, insa acest lucru nu este, intotdeauna, atat de usor de obtinut.



Scorpion

Nu ar trebui sa fiti reticenti in a va retrage temporar de pe scena si a lasa si pe altii sa se ocupe de anumite chestiuni. Mai ales daca sunteti pe o pozitie superioara, nu este bine sa vreti sa acaparati totul, sa deveniti prea lacomi. Mai dati si altora posibilitatea sa creasca, faceti in asa fel incat sa le lasati spatiu si altor colegi care vor sa se afirme. Tineti cont de faptul ca si ceea ce se petrece in spatele scenei poate fi la fel de important; uneori, exact din aceasta pozitie se trag sforitle. Invidia, geloziile si alte sentimente de acest gen pot sa va faca viata foarte grea, daca veti merge pe linia individualismului.



Sagetator

Chiar daca nu sunteti la cote prea inalte de disponibilitate si potential, nu ar fi rau sa mimati putin aceste lucruri, pentru a da impresia celor din jur de siguranta de sine, mai ales daca este vorba despre domeniul vieti profesionale. Binenteles ca nu trebuie sa va prefaceti fata de apropiati, ba chiar cereti-le ajutorul daca simtiti nevoia. Cu sprijinul celor dragi, orice dificultate poate fi depasita mai usor. Aveti grija caci astrele va indeamna sa va autodepasiti, ceea ce impplica, uneori, actiuni exagerate, al caror efect poate fi negativ si dezamagitor, in conditiile in care va asteptati la rezultate pozitive. Este usor sa trageti concluzii gresite, chiar sa ajungeti la pareri eronate in privinta unor situatii sau persoane, cand va aflati sub presiunea desfasurarilor.



Capricorn

Este o zi in care orice modalitate de a va binedispune, de a va ridica moralul este binevenita. Aveti nevoie sa va intariti psihic, emotional, spiritual si primiti cu deschidere orice efort care are ca scop ameliorarea starii voastre de spirit. Este important sa va pastrati optimisti, pentru a putea duce la capat proiectele pe care vi le-ati asumat si care nu vor fi deloc putine astazi. Este un moment potrivit pentru a va pune ordine in viata, in cazul in care nu ati fost foarte rigurosi in aceasta privinta; organizati-va asa cum trebuie afacerile zilnice, pentru a avea timp sa faceti tot ceea ce v-ati propus. In conditiile in care toata lumea vrea cate ceva de la voi, ar fi bine sa profitati la maximum de momentele de destindere, de voie buna.



Varsator

Ar trebui sa va aminiti intotdeauna ca succesul vostru nu tine numai de viata profesionala. Exista persoane care va sunt mereu alaturi, pe care stiti ca puteti conta, asa ca nu va grabiti sa va trambitati realizarile ca fiind doar ale voastre. Mai intai, aratati-va recunostinta fata de cine trebuie, recunoasteti-i meritele, macar in particular, chiar daca in fata lumii va prezentati doar voi. Daca veti alege sa fiti nerecunoascatori, este foarte posibil ca data viitoare sa nu mai beneficiati atat de usor de ajutor dezinteresat si bine intentionat. In plan profesional, spiritual de competitive va da ghes mereu sa va manifestati, sa iesiti in fata daca aveti ceva de spus, sa va sustineti cu fermitate pozitia, mai ales daca sunteti siguri ca este una corecta.



Pesti

Se mai intampla si lucruri nu tocmai bune, oamenilor buni. Nu disperati insa, pentru ca intotdeauna dupa nori vine soare. Pastrati-va sarmul natural si depasiti cu eleganta momentele mai dificile. Bucurati-va, pentru ca veti beneficia astazi de sprijin maxim din partea prietenilor, a familiei, asa ca nu exista nici un motiv de disperare. Chiar daca veti mai avea momente de melancolie, de tristete, suportul de care va bucurati va fi ajutor de nadejde, pilonul pe care va puteti bizui pentru a merge inainte. Este un moment excelent pentru activitati care sa va ajute sa va regasiti pacea interioara; nostalgiile care ameninta sa va cuprinda nu trebuie lasate sa-si puna o amprenta prea vizibila asupra voastra.