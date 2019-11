Un deputat ACUM consideră că „socialiștii vor comite o mare greșeală, dacă votează moțiunea de cenzură”

Deputatul blocului ACUM, Radu Marian, consideră că "socialiştii vor comite o mare greşeală, dacă votează moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Maiei Sandu".





Potrivit agenţiei INFOTAG, el a scris pe reţelele sociale că înaintarea candidaţilor de către prim-ministru la funcţia de procuror general "este unica soluţie care ar garanta candidaţi integri şi curajoşi pentru această poziţie".

"Ştiu că această opinie este împărtăşită şi de mulţi dintre colegii deputaţi socialişti, care o respectă pe Maia Sandu anume pentru corectitudinea ei. După atâtea sabotaje comise de Dodon, o altă opţiune decât asumarea răspunderii pe acest proiect de lege nu exista", consideră Marian.

Potrivit lui, dacă Guvernul va fi demis, "majorările importante salariale şi măsurile sociale anunţate recent nu vor putea fi îndeplinite, pentru că ele depind în mare măsură de asistenţa externă pe care doar guvernul Sandu o poate asigura".

"De asemenea, reformele în justiţie şi în alte domenii vor fi stopate, schemele vor fi reluate etc. Veţi fi responsabili (socialiştii - "I.") nu doar de instabilitatea din ţară, dar şi de trădarea propriului electorat, care vrea exact lucrurile pe care voi le veţi stopa: salarii mai mari, justiţie corectă şi un viitor mai bun acasă", susţine deputatul.

El a subliniat că "nu va exista nicio şansă de renegociere a coaliţiei de guvernare, dacă socialiştii vor vota pentru demiterea Guvernului Sandu".

Vicespeakerul din partea ACUM, Mihai Popşoi, a remarcat că "unora (socialiştilor - "I.") le este frică de un procuror independent, pentru că ar putea bate la uşa lor".

"Ne dăm seama că am greşit când am acceptat să fim traşi pe sfoară la Curtea Constituţională (unde preşedinte a devenit socialistul Vladimir Ţurcan - "I."). Nu putem admite ca Dodon să captureze procuratura şi întreg statul cu mâinile noastre. Cu doar 26 de mandate am încercat să aduceam ţara pe făgaşul normalităţii, însă unii preferă în continuare corupţia, monopolul şi izolarea",a spus el.