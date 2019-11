Există mai multe mituri și stereotipuri despre roșcate. Dar lăsând toate glumele la o parte, se pare că roșcatele au un set special de atribute față de brunete sau blonde.

În timp ce unele dintre ele sunt puțin previzibile, alte aspecte sunt cu adevărat fascinante. Ce mistere conține părul lor?



Lucruri pe care nu le știai despre roșcate



1. Au parte de o mutație

Culoarea roșcată a părului nu este la fel ca cea blondă sau brunetă. Acest lucru are loc deoarece roșcatele sunt diferite la nivel genetic. Mai exact, persoanele roșcate au în mod special o mutație pe gena MC1R, care crește cantitatea de pigment roșu pe care o au aceste persoane și reduce cantitatea de pigment mai închis pe care o produc. Asta face ca roșcatele să aibă pielea mai deschisă, pistrui, ochi de culoare pală și, bineînțeles, păr roșcat. De aceea roșcatele trebuie să fie atente la soare, deoarece sunt mai sensibile la lumina soarelui, din cauza lipsei de eumelanină.



2. Reprezintă 2% din populația lumii

Chiar dacă nu îți vine să crezi, persoanele roșcate reprezintă doar două procente din populația întregului glob. Acestea sunt mai frecvente în locuri precum Europa de Nord și de Vest. Deci, în cea mai mare parte, persoanele roșcate sunt o rasă rară, mult depășită de persoanele blonde și brunete. Principalul motiv pentru care roșcatele sunt atât de rare este că această culoare a părului este o genă recesivă. Adică, pentru a fi născut cu acest păr, ambii părinți trebuie să fie purtători ai genei. Nu trebuie să fie roșcați, de aceea copiii roșcați pot apărea ca o surpriză neașteptată. Iar dacă ești roșcată cu ochii albaștri, este o situație și mai rar întâlnită. Motivul? Ochii albaștri sunt tot o genă recesivă.



3. Sunt mai sensibile la unele dureri și analgezice

Mutația genei MC1R care le dă persoanelor roșcate culoarea unică nu afectează doar modul în care arată. Într-un mod ciudat, aceste persoane simt durerea și răspund la durere în mod diferit decât ceilalți oameni.

În primul rând, roșcatele sunt mai sensibile la anumite tipuri de durere (durerea termică), potrivit unui studiu realizat de National Institutes of Health. În al doilea rând, studiul a concluzionat că roșcatele sunt mai rezistente la lidocaină, care este un anestezic local. În plus, au nevoie de mai mult anestezic pe masa de operație potrivit unui alt studiu. Roșcatele nu mint atunci când fac o dramă din durerea cauzată de procedurile medicale și dentare. Iar asta nu este tot. Se pare că roșcatele răspund mai bine la opiacee decât bărbații roșcați și celelalte persoane.



4. Sunt dispozitive de format vitamina D

Roșcatele au mai multe superputeri decât credeai. Se pare că roșcatele produc mai multă vitamina D în organism decât ceilalți oameni. Acest lucru se datorează evoluției și concentrării lor istorice în țările europene mai înnorate.

Prin extensie, roșcatele nu trebuie să petreacă atât de mult timp la soare ca celelalte persoane pentru a-și atinge nivelul optim de vitamina D. Acesta este un lucru bun, având în vedere cât de sensibili la soare sunt oamenii cu pielea palidă. Pe lângă faptul că au nevoie de mai puțină lumină de la soare, există și alte avantaje. Roșcatele sunt mai puțin expuse riscului de deficit de vitamina D, ceea ce înseamnă că sunt mai puțin expuse riscului apariției unor afecțiuni precum diabetul zaharat sau artrita. Se pare că au câștigat la loteria genetică.



Din păcate, pe lângă faptul că nu se pot bronza bine, roșcatele sunt mai susceptibile la dezvoltarea cancerelor de piele. Oamenii de știință au arătat că există și modalități prin care poate fi scăzut acest risc în afară de limitarea expunerii la soare.